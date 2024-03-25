Мэрия Москвы опубликовала список 76 госпитализированных в больницы
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в столичные больницы. Он опубликован на сайте ведомства.
В списке 76 человек.
Кроме того, в больницах Московской области и других городов России находится еще 21 человек, сообщали в подмосковном правительстве. У них травмы разной степени тяжести.
Всего пострадали 152 человека, погибли 137. Из заключений о смерти следует, что террористы стреляли в упор и спину посетителям зрительного зала, огонь велся хаотично, выяснил ТАСС. Личности погибших, тела которых обнаружили в сгоревшем зале, будут идентифицированы с помощью экспертизы ДНК, это займет около полумесяца.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Группа неизвестных ворвалась в здание, расстреляла находившихся там людей и скрылась. Концертный зал «Крокус Сити Холла» полностью выгорел, открытое горение удалось потушить только спустя сутки, произошло обрушение крыши. Разбор завалов продолжается.
Задержаны 11 подозреваемых. Среди них четверо мужчин, которых ФСБ подозревает в непосредственном участии в нападении, их арестовали на два месяца, до конца мая.
Ответственность за нападение взяла на себя ИГ («Исламское государство», запрещенная на территории России террористическая организация).
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