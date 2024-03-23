Банки пообещали списать кредиты погибших и пострадавших в «Крокусе»
Все задолженности по кредитам погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле» будут списаны, сообщили РБК в пресс-службе ВТБ.
«ВТБ готов рассматривать все обращения родственников и пострадавших клиентов и в индивидуальном порядке находить решения», — отметили в финансовой организации. Там также напомнили, что офисы ВТБ «работают в выходные по привычному графику субботы и воскресенья с учетом необходимых мер безопасности», все услуги доступны в том числе в онлайн-каналах.
В пресс-службе Сбербанка сообщили РБК, что у банка есть программа поддержки клиентов в чрезвычайных ситуациях. «В настоящее время банком уже проводится анализ информации по кредитам погибших и пострадавших в результате теракта 22.03.2024. Кредиты будут урегулированы», — сказали там. В финансовой организации призвали обращаться по телефонам 900 или 88002008200 в случае возникновения вопросов.
Задолженности по кредитам и кредитным картам пострадавших обещает списать Альфа-банк. «Банк следит за официальными публикациями списков пострадавших, проверяет их и их ближайших родственников и полностью списывает задолженности по кредитам и кредитным картам в Альфа-Банке», — сказали в пресс-службе.
Об аналогичном решении заявили в Совкомбанке и Хоум Банке. «После публикации окончательных списков погибших и пострадавших, сотрудники банков проверят их и их ближайших родственников на наличие действующих кредитов или кредитных карт и, в случае обнаружения задолженности, полностью ее спишут», — говорится в сообщении пресс-службы.
Во всех финансовых организациях выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления пострадавшим.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные ворвались здание, расстреляли находившихся там людей, подожгли помещения и скрылись.
Пожар удалось локализовать, однако произошло обрушение крыши концертного зала. Продолжаются работы по ликвидации пожара, разбору завалов и поиску людей. Число жертв достигло 133, сообщали в СК. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Еще 121 человек госпитализирован, заявлял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В ФСБ отчитались о задержании 11 человек, четверо из них непосредственно принимали участие в теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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