Песков переадресовал следствию вопрос о роли ИГИЛ в теракте в «Крокусе»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал следствию вопрос о причастности ИГ («Исламское государство», запрещенная на территории России террористическая организация) к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, передает корреспондент РБК.

«Вы опять задаете вопрос, связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем, не имеем на это право», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, считает ли Кремль версию о роли ИГ в теракте правдоподобной и какие еще версии есть у российских властей.

Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на информацию российских правоохранительных органов по делу о теракте.

О том, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», где погибли 137 человек, взяли на себя боевики ИГ, сообщили Reuters, The New York Times и Al Arabiya. NYT писала, что американские чиновники в марте собрали «разведданные» о том, что базирующееся в Афганистане «Исламское государство — Хорасан» планировало нападение в Москве. The Washington Post (WP) также сообщила со ссылкой на источники, что разведданные относились к возможной активности «ИГ — Хорасана» внутри России.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США пытаются «отмазать» Украину за счет упоминаний ИГ.

Российские правоохранители задержали 11 человек. Четырех из них — исполнителей теракта — задержали в Брянской области. По словам президента Владимира Путина, террористы двигались в сторону Украины, где для них «было подготовлено окно для перехода». 24 марта суд арестовал и отправил в СИЗО четырех фигурантов дела.