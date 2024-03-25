Песков переадресовал следствию вопрос о роли ИГИЛ в теракте в «Крокусе»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал следствию вопрос о причастности ИГ («Исламское государство», запрещенная на территории России террористическая организация) к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, передает корреспондент РБК.
«Вы опять задаете вопрос, связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем, не имеем на это право», — сказал Песков. Так он ответил на вопрос, считает ли Кремль версию о роли ИГ в теракте правдоподобной и какие еще версии есть у российских властей.
Пресс-секретарь главы государства призвал ориентироваться на информацию российских правоохранительных органов по делу о теракте.
О том, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», где погибли 137 человек, взяли на себя боевики ИГ, сообщили Reuters, The New York Times и Al Arabiya. NYT писала, что американские чиновники в марте собрали «разведданные» о том, что базирующееся в Афганистане «Исламское государство — Хорасан» планировало нападение в Москве. The Washington Post (WP) также сообщила со ссылкой на источники, что разведданные относились к возможной активности «ИГ — Хорасана» внутри России.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США пытаются «отмазать» Украину за счет упоминаний ИГ.
Российские правоохранители задержали 11 человек. Четырех из них — исполнителей теракта — задержали в Брянской области. По словам президента Владимира Путина, террористы двигались в сторону Украины, где для них «было подготовлено окно для перехода». 24 марта суд арестовал и отправил в СИЗО четырех фигурантов дела.
Обвиняемого в теракте привезли в суд на медицинской каталке
Помогавших эвакуировать посетителей «Крокуса» школьников наградили. Видео
Топ-10 стран по поставкам лекарств в Россию. Инфографика
Как выглядит «Крокус» после пожара. Съемка с вертолета
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
В Москве закрыли несколько торговых центров на неопределенный срок
Лидер группы «Пикник» выразил соболезнования в связи с трагедией в «Крокусе»
Светлаков рассказал, как посетители концерта спасались от террористов