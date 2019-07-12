ЦБ зафиксировал снижение норматива достаточности капитала в «Восточном»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,16 +0,35 EUR Бирж. 71,05 +0,37 Brent 66,73 -0,42% USD Нал. 63,68 62,57 EUR Нал. 71,63 70,53 USD ЦБ 63,02 +0,03 EUR ЦБ 71,01 +0 EUR/USD 1,1247 -0,0004 BTC/USD Бирж. 11 658,00 +314,00 IMOEX 2 782,65 -0,25% RTSI 1 387,73 -0,80% DJIA 27 230,47 +0,53% Nasdaq 8 210,52 +0,18%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $44 (+17,99%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,14%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,32%) прогноз Stifel к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Twitter $44 (+17,99%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20
Мосэнерго ₽2,1 (-8,14%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
BRENT $72 (+7,45%) прогноз Deutsche Bank к 30.09.19
Colgate-Palmolive $75 (+1,32%) прогноз Stifel к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽60,58 (-3,56%) прогноз BNP Paribas к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 63,02 (+0,03) Quote, 12:14
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 71,01 (0) Quote, 12:14
Шварценеггер ответил Трампу на заявление о его смерти Общество, 17:47 Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани Бизнес, 17:46 Медведев заявил о возвращении к типовому проектированию в строительстве Экономика, 17:36 ЦБ зафиксировал снижение норматива достаточности капитала в «Восточном» Финансы, 17:30 В Государственной фискальной службе Украины начались обыски Общество, 17:29 Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года Политика, 17:28 Как создать яркий и динамичный интерьер для современной квартиры РБК и Экспострой на Нахимовском, 17:25 Росгвардия попросила передать ей охрану посевов опийного мака Общество, 17:23 Суд постановил продать акции медиахолдинга «Эксперт» по рыночной цене Технологии и медиа, 17:20 «Барселона» подписала контракт с Гризманном и оценила его дороже Месси Спорт, 17:09 Три самолета-разведчика пролетели у границ Калининградской области Политика, 17:08 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 16:56 На шаг впереди: как обезопасить себя при уголовном преследовании Pro, 16:55 Суд арестовал подозреваемого по делу о взятке замглавы Пенсионного фонда Общество, 16:39
Финансы ,  
0 
ЦБ зафиксировал снижение норматива достаточности капитала в «Восточном»

Банк России сообщил, что значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) банка «Восточный» опустилось ниже уровня 5,125%. Минимальное значение показателя — 4,5%.

ЦБ выпустил сообщение в связи с тем, что показатель держался ниже 5,125% шесть и более дней (с 31 мая по 5 июня). У «Восточного» есть время до конца августа, чтобы довести норматив до прежних значений, сообщили РБК в банке.

Снижение норматива ниже 5,125% — основание для прекращения выплат процентов, конвертации или списания всех вечных субординированных обязательств, которые включаются в добавочный капитал российских банков, объяснил РБК старший директор Fitch Александр Данилов. «В тех случаях, когда капитал снижается, сам банк ситуацию исправить не может, а акционеры не помогают, есть целая иерархия. При снижении норматива ниже 5,125% начинают списываться вечные суборды, если не хватает, и если идет снижение ниже 2%, списываются обычные суборды. Если и этого не хватает, то дальше включается ЦБ. Сам норматив достаточности капитала Н1.1 — 4,5%», — пояснил Данилов.

Регулятор зафиксировал снижение нормативов у «Восточного» после того, как банк выполнил предписание о досоздании резервов на 5 млрд руб.

«Восточный» в сообщении, поступившем в РБК, отмечает, что банк выполняет все нормативы достаточности капитала. Банк может приостановить выплаты процентов по субордам вплоть до конвертации обязательств в капитал, заявили в пресс-службе. При этом в банке предупредили, что к приостановке выплат по процентам прибегнут только в крайнем случае. Принять окончательное решение в «Восточном» пообещали «в рамках предусмотренного для этого периода, то есть до конца августа». Банк продолжает работу в обычном режиме, добавили в «Восточном».

За контроль над банком «Восточный» развернулся спор между инвестфондом Baring Vostok Майкла Калви и компанией «Финвижн» Артема Аветисяна. Калви сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве. Его подозревают в выводе из банка 2,5 млрд руб. В преступлении его обвинил миноритарий банка «Восточный» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов.

Финансы
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»

В Baring Vostok обвинили оппонентов в причастности к снижению показателей банка. «Фонд, инвестировавший в банк более $320 млн, был единственным акционером, готовым внести дополнительный капитал в банк, пока Амурский суд по требованию «Финвижн» не заблокировал допэмиссию. У нас нет сомнений в том, что новый менеджмент банка, избранный рейдерами в нарушение акционерного соглашения, будет всеми способами стараться закамуфлировать истинное положение дел», — говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК. В «Финвижн» не ответили на запрос РБК.

Теги: «Восточный», Центробанк, Банки
Материалы по теме
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Финансы
Фонд Калви оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Финансы
Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter