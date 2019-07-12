ЦБ зафиксировал снижение норматива достаточности капитала в «Восточном»

Банк России сообщил, что значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) банка «Восточный» опустилось ниже уровня 5,125%. Минимальное значение показателя — 4,5%.

ЦБ выпустил сообщение в связи с тем, что показатель держался ниже 5,125% шесть и более дней (с 31 мая по 5 июня). У «Восточного» есть время до конца августа, чтобы довести норматив до прежних значений, сообщили РБК в банке.

Снижение норматива ниже 5,125% — основание для прекращения выплат процентов, конвертации или списания всех вечных субординированных обязательств, которые включаются в добавочный капитал российских банков, объяснил РБК старший директор Fitch Александр Данилов. «В тех случаях, когда капитал снижается, сам банк ситуацию исправить не может, а акционеры не помогают, есть целая иерархия. При снижении норматива ниже 5,125% начинают списываться вечные суборды, если не хватает, и если идет снижение ниже 2%, списываются обычные суборды. Если и этого не хватает, то дальше включается ЦБ. Сам норматив достаточности капитала Н1.1 — 4,5%», — пояснил Данилов.

Регулятор зафиксировал снижение нормативов у «Восточного» после того, как банк выполнил предписание о досоздании резервов на 5 млрд руб.

«Восточный» в сообщении, поступившем в РБК, отмечает, что банк выполняет все нормативы достаточности капитала. Банк может приостановить выплаты процентов по субордам вплоть до конвертации обязательств в капитал, заявили в пресс-службе. При этом в банке предупредили, что к приостановке выплат по процентам прибегнут только в крайнем случае. Принять окончательное решение в «Восточном» пообещали «в рамках предусмотренного для этого периода, то есть до конца августа». Банк продолжает работу в обычном режиме, добавили в «Восточном».

За контроль над банком «Восточный» развернулся спор между инвестфондом Baring Vostok Майкла Калви и компанией «Финвижн» Артема Аветисяна. Калви сейчас находится под домашним арестом по уголовному делу о мошенничестве. Его подозревают в выводе из банка 2,5 млрд руб. В преступлении его обвинил миноритарий банка «Восточный» и партнер Аветисяна Шерзод Юсупов.

В Baring Vostok обвинили оппонентов в причастности к снижению показателей банка. «Фонд, инвестировавший в банк более $320 млн, был единственным акционером, готовым внести дополнительный капитал в банк, пока Амурский суд по требованию «Финвижн» не заблокировал допэмиссию. У нас нет сомнений в том, что новый менеджмент банка, избранный рейдерами в нарушение акционерного соглашения, будет всеми способами стараться закамуфлировать истинное положение дел», — говорится в сообщении фонда, поступившем в РБК. В «Финвижн» не ответили на запрос РБК.