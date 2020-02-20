«Восточному» выставили среднюю оценку

В амурском суде назвали стоимость банка из дела Калви

Банк «Восточный», чьи акционеры борются за контроль в российских и зарубежных судах, получил третью оценку стоимости, не совпадающую с предыдущими: ₽18 млрд против ₽8 млрд и ₽30 млрд. Иностранные суды могут не принять эту оценку

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Банк «Восточный», за контроль над которым борются фонд Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна, получил еще одну оценку рыночной стоимости — 18 млрд руб. На этот раз банк оценивал эксперт по заказу Арбитражного суда Амурской области. Судебная оценка более чем вдвое превышает стоимость банка, рассчитанную исходя из цены размещения планировавшейся допэмиссии, но в 1,7 раза меньше результата оценки, проведенной по заказу одной из сторон акционерного конфликта. РБК ознакомился с материалами новой оценки.

Оценка была заказана судом в рамках рассмотрения иска «Финвижн», требующей отменить решения о допэмиссии «Восточного» на 5 млрд руб. по стоимости 1 коп. за акцию (что дает оценку всего банка в 8 млрд руб.). По мнению «Финвижн», размещение акций было утверждено на основе нерыночной стоимости банка. В подтверждение позиции «Финвижн» представила суду другую оценку, которую по ее заказу провело общество «Гринэкспертиза», определив стоимость банка в 30,6 млрд руб., или практически в один капитал. В Baring Vostok, наоборот, выступали за проведение допэмиссии на первоначальных условиях и были готовы выкупить ее в полном объеме.

Спор вокруг допэмиссии «Восточного» был одним из ключевых в конфликте: банку требовался капитал для выполнения предписания Центрального банка, и акционеры — Baring Vostok и «Финвижн» — осенью 2018 года согласились его финансово поддержать на 5 млрд руб. Но условия проведения допэмиссии «Финвижн» не устроили: у компании был неисполненный опцион почти на 10% акций банка, который Baring Vostok не готов был исполнять, а проведение допэмиссии по установленной цене размыло бы долю опционных акций. На тот момент у «Финвижн» и партнеров Аветисяна было 42% акций банка, и исполнение опциона позволяло им получить контроль в банке, консолидировав больше 50% акций. В мае 2019 года амурский арбитраж по другому иску «Финвижн» принял решение о принудительном исполнении опциона за 750 млн руб., а в июне заморозил допэмиссию.

Как оценивался банк

Новая оценка «Восточного» была заказана самим Арбитражным судом Амурской области. Ее провел эксперт, предложенный «Финвижн», — Василий Иллювиев из союза судебных экспертов «Экспертный совет». Стоимость банка оценивалась на конец первого квартала 2019 года на основе отчетности по МСФО (окончательная цена допэмиссии утверждена советом директоров 22 марта 2019 года).

Из текста оценки, с которым ознакомился РБК, следует, что эксперт внес в стоимость капитала банка (26,175 млрд руб.) три понижающие корректировки: вычел 1,956 млрд руб. по инвестициям банка в ценные бумаги, 2,769 млрд руб. — по кредитному портфелю, а также 3,584 млрд руб. субординированного займа «Восточного». В итоге рыночная стоимость 100% акций была оценена в 17,867 млрд руб.

«Эксперт пришел к выводу, что цена за одну акцию составляла 2,23 коп. Это означает, что доводы и аргументы, приводимые «Финвижн» ранее о незаконно установленной Evison (дочерняя структура Baring Vostok. — РБК) цене акций, оказались объективными. И Baring Vostok недобросовестно пытался нанести ущерб акционерам банка «Восточный», размыв их акции по заниженной цене», — заявил РБК представитель «Финвижн».

«Мы пока не имели возможности изучить оценку эксперта и еще формируем свою позицию по данной оценке. Учитывая, что оценили в две копейки, а стороны изначально единогласно пришли к цене в одну копейку [за акцию], я полагаю, что у нас будут основания возражать против этой оценки», — сказал РБК представитель Evison Олег Койда. Он добавил, что, по его мнению, «Финвижн» нашла «формальный повод» обратиться в суд и получить обеспечительные меры. «До подачи иска никто претензии по цене не заявлял, а как только такие претензии стали известны, Evison сразу предложила цену, которую хотела «Финвижн», — сказал Койда.

Как новая оценка повлияет на зарубежные суды

В феврале стало известно, что Baring Vostok на Кипре добивается от Артема Аветисяна и «Финвижн» возмещения ущерба из-за потери контроля над «Восточным», писал РБК. При оценке убытков в размере $37,7 млн фонд в иске в окружной суд Лимасола опирался на оценку акций «Восточного» в 30,7 млрд руб., подготовленную «Финвижн». Baring Vostok указывал, что из-за решения российского суда ему пришлось продать 10% опционных акций по цене 750 млн руб., хотя их рыночная стоимость выше. В ущерб также были включены судебные издержки Baring и затраты на защиту по уголовному преследованию основателя фонда Майкла Калви и его партнеров в России. «Финвижн» тогда заявляла, что, используя более высокую оценку банка, фонд занимает «противоречивые позиции по одному и тому же ключевому вопросу в разных судебных процессах».

Для кипрского суда пока что все российские оценки могут оказаться нерелевантными, сказал РБК советник PB Legal Николай Строев. «Кипрский суд оценивает все доказательства в совокупности, исходя из собственного убеждения. Он не связан какими-то конкретными доказательствами», — напоминает эксперт. По его словам, кипрский суд будет ориентироваться на авторитет и репутацию оценщиков. Например, оценщики из «большой четверки» будут выглядеть «более предпочтительно для кипрского суда, чем никому не известные российские оценщики».

«Значительное расхождение в стоимости акций банка может обуславливаться как различными целями проведения оценки, так и определением рыночной стоимости по состоянию на разные даты», — отмечает партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. При рассмотрении дела по существу кипрский суд исследует и примет во внимание финансовое состояние банка в целом, считает юрист. «Поскольку такое исследование требует специальных познаний, то велика вероятность назначения экспертизы самим судом либо суд применит иную, предусмотренную законодательством Кипра процедуру установления стоимости», — заключает юрист.