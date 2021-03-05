Один из самых проблемных заемщиков «Восточного» начал гасить долги

Как наследие «Юниаструма» стало причиной конфликта

Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и владевший «Юниаструмом» Аветисян договорились объединить активы (Baring стал основным владельцем объединенного банка) в 2016 году. Вскоре Baring начал предъявлять претензии к покупке «Юниаструмом» неликвидных долей в производственных компаниях по завышенной цене. Банк выкупал у компании Аветисяна «Финвижн» доли в компаниях, относившихся к группам предпринимателя Вячеслава Зыкова (также входит в клуб лидеров АСИ) и «Волгабаса». Сторона Аветисяна настаивала, что доли выкупались в рамках мезонинного финансирования (кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика). В итоге совместные претензии стали поводом для обмена исками в лондонском суде.

Претензии к портфелю кредитов возникали и у ЦБ: регулятор в своей проверке банка в 2018 году указывал, что 55% кредитного портфеля «Восточного» — это кредиты компаниям Бакулина и Зыкова. На «Волгабас» приходилось 15%.

Сам Аветисян заявлял РБК, что на момент слияния «Юниаструм» не нарушал никаких требований нормативов, они изменились позже. «А что касается аффилированности — лучше знать своего клиента. Они (Зыков и Бакулин. — РБК) были с нами в разных экспедициях, в том числе и Антарктиде, но говорить об аффилированности абсурдно, у меня нет и никогда не было никакой личной заинтересованности в этих кредитах», — указывал он.

С другими проблемными активами банк, который уже находится под контролем Аветисяна и партнеров, частично разобрался летом 2020 года: тогда «Финвижн» объявила, что выкупит у «Восточного» неликвидные доли в производственных компаниях на 1,6 млрд руб. Для выкупа она привлекла кредит в самом «Восточном».

Чем поможет смена владельца

«Часть привлеченных средств от инвесторов уже направлены на досрочное погашение задолженностей компаний «Волгабас» и «Волгабас Волжский» перед «Восточным», — сказал источник, близкий к «Восточному». В пресс-службе банка РБК сообщили, что за счет привлечения средств от инвесторов в группу компаний «Волгабас» досрочно погашена задолженность по кредитам в банке «Восточный» в размере более 1 млрд руб. «Дополнительно в деятельность группы «Волгабас» привлечены оборотные средства в размере более 1,5 млрд руб. Данные шаги позволили группе компаний восстановить свою платежеспособность, привлечь дополнительные контракты и загрузить свои производственные мощности», — сказали в банке.

Согласно данным Арбитражного суда, «Восточный» в 2017 году выдал два кредита компании «Волгабас» на 1,3 млрд руб., в 2015 году другой банк Аветисяна «Региональный кредит» выдал той же компании 150 млн руб. В течение следующих лет компания допускала просрочки и не предоставляла надлежащее обеспечение по договорам, в итоге к 2020 году, когда «Восточный» решил взыскать залоги и получить деньги, сумма долга составляла около 900 млн руб. По другому решению банк взыскал с компаний группы еще 177 млн руб.

«Волгабас» имел разветвленную группу производственных компаний, поэтому, помимо этих исков, «Восточный» подал заявление о взыскании 2,8 млрд руб. к семи компаниям группы, в том числе к ООО «Волгабас» и «Национальному оператору общественного транспорта» («НООТ»). В ноябре Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по этому иску, по условиям которого все долги за собой признает «НООТ», а банк отказывается от требований к другим юрлицам. Основной долг в размере 2,2 млрд руб. «НООТ» будет гасить небольшими платежами до 2025 года. При этом «НООТ», как следует из базы данных СПАРК, перешла в собственность «Реновации» — компании Стрежнева и Бондаренко.

По словам источника, близкого к банку, на балансе «Восточного» остается еще один кредит компании «Бакулин Моторс Групп» примерно на 3 млрд руб. Он также был реструктурирован и теперь обслуживается.

Вместе с приходом новых инвесторов изменится и структура автобусной группы: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила сделки по покупке «Волгабас групп» 100% компании «Волгабас Волжский», 75% «Бакулин Моторс Групп», 100% ФК «Развитие», 75% «КВВК» и 90% в компании «Слайс», следует из решений службы, которые изучил РБК.

Гендиректор и совладелец «Волгабаса» Алексей Бакулин перенаправил вопросы в пресс-службу, РБК отправил запрос представителю компании.

Фонд Baring Vostok и «Финвижн» объявили о завершении корпоративного конфликта в банке осенью 2020 года: стороны договорились отозвать все иски друг к другу и заявили, что уголовное дело против основателя фонда Майкла Калви не было связано с корпоративным спором, хотя ранее фонд говорил об обратном. Майкл Калви и его коллеги по фонду обвиняются в растрате 2,5 млрд руб. из банка, дело по-прежнему слушается в суде. Осенью аффилированное с Baring Первое коллекторское бюро (ПКБ) погасило ущерб по делу. В начале марта Калви заявил, что его фонд продавать долю в банке не собирается.