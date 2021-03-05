Один из самых проблемных заемщиков «Восточного» начал гасить долги

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 14:01
В футболе скорректировали правило об игре рукой Спорт, 18:42 Аналитики оценили предложение съемного жилья для больших семей в Москве Недвижимость, 18:37 Российские биатлонисты выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира Спорт, 18:35 На какие деньги Эрмитаж пополняет свою коллекцию РБК и Фонд Потанина, 18:33 МЧС проведет проверку из-за мата на учениях Общество, 18:33 Volkswagen анонсировал флагманский электрокар с автопилотом Авто, 18:30 В Петербурге продлили запрет на работу ночных клубов Общество, 18:23 Власти объяснили массовую гибель птиц в Краснодарском крае Общество, 18:18 Российский лыжник объяснил провал на своем этапе эстафеты ЧМ Спорт, 18:17 Правозащитники заявили о деле против белорусского центра «Весна» Политика, 18:15 В Евросоюзе напомнили о механизмах закупок иностранных вакцин Общество, 18:13 Шойгу договорился с Минском создать учебно-боевые центры для военных Политика, 18:06 Где можно купить классические, необычные и авторские букеты к 8 Марта Стиль, 18:05 Технологии, материалы и перфекционизм: что делает Bentley особенным РБК Cтиль и Bentley, 18:04
Финансы ,  
0 

Один из самых проблемных заемщиков «Восточного» начал гасить долги

Один из наиболее проблемных заемщиков «Восточного» — производитель автобусов «Волгабас» — погасил более 1 млрд руб. долга. Для этого его основному владельцу пришлось отказаться от контроля в компании
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Банк «Восточный», принадлежащий Артему Аветисяну и фонду Baring Vostok, начал разбираться с проблемами одного из своих старых заемщиков — группы «Волгабас» Алексея Бакулина. Группа погасила часть долга перед банком, рассказал РБК источник, близкий к банку, и подтвердил представитель самого «Восточного». Кредиты производителю автобусов достались «Восточному» еще от банка «Юниаструм» Аветисяна. Позднее корпоративный портфель стал предметом претензий со стороны Baring (основатель фонда — Майкл Калви, в 2019 году ставший фигурантом уголовного дела на фоне конфликта в «Восточном») и Центрального банка.

В ноябре у «Волгабаса» появились новые совладельцы — как писал «Интерфакс», 50% в компании получили бывший гендиректор и миноритарий «Еврохима» Дмитрий Стрежнев и связанный с группой «Питеравто» Леонид Бондаренко. По словам источника РБК, сейчас они сосредоточили уже 60% группы. Остальную долю сохранит за собой в основном Бакулин, входящий в клуб лидеров при Агентстве стратегических инициатив, в котором Аветисян возглавляет направление «Новый бизнес», сказал собеседник РБК. Это подтверждается данными базы «СПАРК». 60% в «Волгабас Групп» принадлежат компании «Реновация», которая в равных доля принадлежит компаниям «Мегаполис» и «Мидстрим» (конечные бенефициары — Стрежнев и Бондаренко). 38% у Бакулина, 1% у банка и еще 1% у Рустама Яппарова.

Baring Vostok и Артем Аветисян завершили трехлетний спор за «Восточный»
Финансы
Артем Аветисян

Компания «Волгабас», по собственным оценкам, входит в топ-3 крупнейших производителей автобусной техники в России (17% автобусов большого и особо большого классов). Она выпускает дизельные и газомоторные автобусы различного класса и назначения, а также электробусы, машины для перевозки детей, автобусы специального назначения. Ей принадлежат два завода в Волгоградской и Владимирской областях, производственные мощности — до 3 тыс. автобусов в год.

Как наследие «Юниаструма» стало причиной конфликта

Baring Vostok, которому принадлежал банк «Восточный экспресс», и владевший «Юниаструмом» Аветисян договорились объединить активы (Baring стал основным владельцем объединенного банка) в 2016 году. Вскоре Baring начал предъявлять претензии к покупке «Юниаструмом» неликвидных долей в производственных компаниях по завышенной цене. Банк выкупал у компании Аветисяна «Финвижн» доли в компаниях, относившихся к группам предпринимателя Вячеслава Зыкова (также входит в клуб лидеров АСИ) и «Волгабаса». Сторона Аветисяна настаивала, что доли выкупались в рамках мезонинного финансирования (кредитование с возможностью в дальнейшем приобрести акции заемщика). В итоге совместные претензии стали поводом для обмена исками в лондонском суде.

Претензии к портфелю кредитов возникали и у ЦБ: регулятор в своей проверке банка в 2018 году указывал, что 55% кредитного портфеля «Восточного» — это кредиты компаниям Бакулина и Зыкова. На «Волгабас» приходилось 15%.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии — Bloomberg Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы — The Economist

Сам Аветисян заявлял РБК, что на момент слияния «Юниаструм» не нарушал никаких требований нормативов, они изменились позже. «А что касается аффилированности — лучше знать своего клиента. Они (Зыков и Бакулин. — РБК) были с нами в разных экспедициях, в том числе и Антарктиде, но говорить об аффилированности абсурдно, у меня нет и никогда не было никакой личной заинтересованности в этих кредитах», — указывал он.

Артем Аветисян — РБК: «Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ»
Финансы
Артем Аветисян

С другими проблемными активами банк, который уже находится под контролем Аветисяна и партнеров, частично разобрался летом 2020 года: тогда «Финвижн» объявила, что выкупит у «Восточного» неликвидные доли в производственных компаниях на 1,6 млрд руб. Для выкупа она привлекла кредит в самом «Восточном».

Чем поможет смена владельца

«Часть привлеченных средств от инвесторов уже направлены на досрочное погашение задолженностей компаний «Волгабас» и «Волгабас Волжский» перед «Восточным», — сказал источник, близкий к «Восточному». В пресс-службе банка РБК сообщили, что за счет привлечения средств от инвесторов в группу компаний «Волгабас» досрочно погашена задолженность по кредитам в банке «Восточный» в размере более 1 млрд руб. «Дополнительно в деятельность группы «Волгабас» привлечены оборотные средства в размере более 1,5 млрд руб. Данные шаги позволили группе компаний восстановить свою платежеспособность, привлечь дополнительные контракты и загрузить свои производственные мощности», — сказали в банке.

Согласно данным Арбитражного суда, «Восточный» в 2017 году выдал два кредита компании «Волгабас» на 1,3 млрд руб., в 2015 году другой банк Аветисяна «Региональный кредит» выдал той же компании 150 млн руб. В течение следующих лет компания допускала просрочки и не предоставляла надлежащее обеспечение по договорам, в итоге к 2020 году, когда «Восточный» решил взыскать залоги и получить деньги, сумма долга составляла около 900 млн руб. По другому решению банк взыскал с компаний группы еще 177 млн руб.

«Волгабас» имел разветвленную группу производственных компаний, поэтому, помимо этих исков, «Восточный» подал заявление о взыскании 2,8 млрд руб. к семи компаниям группы, в том числе к ООО «Волгабас» и «Национальному оператору общественного транспорта» («НООТ»). В ноябре Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение по этому иску, по условиям которого все долги за собой признает «НООТ», а банк отказывается от требований к другим юрлицам. Основной долг в размере 2,2 млрд руб. «НООТ» будет гасить небольшими платежами до 2025 года. При этом «НООТ», как следует из базы данных СПАРК, перешла в собственность «Реновации» — компании Стрежнева и Бондаренко.

Банк «Восточный» отказался от иска к Майклу Калви на ₽2,5 млрд
Общество
Майкл Калви

По словам источника, близкого к банку, на балансе «Восточного» остается еще один кредит компании «Бакулин Моторс Групп» примерно на 3 млрд руб. Он также был реструктурирован и теперь обслуживается.

Вместе с приходом новых инвесторов изменится и структура автобусной группы: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже одобрила сделки по покупке «Волгабас групп» 100% компании «Волгабас Волжский», 75% «Бакулин Моторс Групп», 100% ФК «Развитие», 75% «КВВК» и 90% в компании «Слайс», следует из решений службы, которые изучил РБК.

Гендиректор и совладелец «Волгабаса» Алексей Бакулин перенаправил вопросы в пресс-службу, РБК отправил запрос представителю компании.

Фонд Baring Vostok и «Финвижн» объявили о завершении корпоративного конфликта в банке осенью 2020 года: стороны договорились отозвать все иски друг к другу и заявили, что уголовное дело против основателя фонда Майкла Калви не было связано с корпоративным спором, хотя ранее фонд говорил об обратном. Майкл Калви и его коллеги по фонду обвиняются в растрате 2,5 млрд руб. из банка, дело по-прежнему слушается в суде. Осенью аффилированное с Baring Первое коллекторское бюро (ПКБ) погасило ущерб по делу. В начале марта Калви заявил, что его фонд продавать долю в банке не собирается.

Автор
Павел Казарновский
При участии
Тимофей Дзядко
«Восточный» автобус
Материалы по теме
Baring Vostok и Артем Аветисян завершили трехлетний спор за «Восточный»
Финансы
Топ-менеджеры Модульбанка Аветисяна не добились компенсации за увольнение
Финансы
Baring и компания Аветисяна подписали мировое по спору за «Восточный»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter