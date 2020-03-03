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Суд отказался снимать арест с недвижимости семьи Аветисяна в Италии

Итальянский суд отказался снимать арест с акций компании Immobiliare Roma, через которую сестра Артема Аветисяна владеет недвижимостью в Тоскане на €19,5 млн. Арест связан с новыми претензиями фонда Baring Vostok Майкла Калви
Артем Аветисян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Суд итальянского города Лукки отказал совладельцу банка «Восточный» Артему Аветисяну и его сестре Анне в апелляции на арест 91% акций компании Immobiliare Roma S.R., принадлежащих Анне Аветисян. РБК ознакомился с копией решения суда на английском языке. Адвокат Анны Аветисян передал РБК, что обеспечительные меры не повлияют на работу компании.

Доля Анны Аветисян в Immobiliare Roma была арестована по заявлению кипрской Evison (принадлежит фонду Baring Vostok, который основал американский инвестор Майкл Калви, сейчас находящийся под домашним арестом) в поддержку исковых требований на Кипре. Фонд в декабре прошлого года предъявил в окружном суде Лимассола претензии к Аветисяну, его компании «Финвижн» и его партнерам на €37 млн. Иски в Италии и заявление на Кипре стали продолжением длительного корпоративного конфликта в банке «Восточный», за контроль над которым спорят Аветисян и Baring Vostok.

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Как у Baring Vostok появились новые претензии

Летом 2019 года по решению российского суда Evison была обязана исполнить опцион на принадлежащие ей 9,99% акций банка «Восточный» в пользу компании Аветисяна. «Финвижн» заплатила за акции банка 750 млн руб. и благодаря этому вместе с партнерами Аветисяна сконцентрировала более 50% акций банка. В декабре 2019 года Evison обратилась с заявлением в суд Кипра, где указала, что Аветисян и его партнеры в результате «сговора» и «нарушения договоров» причинили компании ущерб. Выбор юрисдикции был обусловлен тем, что «исковые требования в суде Лимассола наиболее тесным образом связаны с Кипром и ЕС», говорил РБК представитель фонда.

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Фонд потребовал от Аветисяна, миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова, «Финвижн» и ряда других ответчиков возмещения €32,6 млн за исполнение опциона. Цену в 750 млн руб. за 9,99% акций Evison сочла заниженной: компания в своем иске сослалась на оценку акций банка, которую «Финвижн» представляла в Арбитражный суд Амурской области. Исходя из нее весь банк стоит 30 млрд руб., а опционные 9,99% — 3 млрд руб. Таким образом, Evison, по ее мнению, недосчиталась 2,25 млрд руб. К этой сумме компания добавила различные издержки на арбитражные процессы и уголовное дело против Майкла Калви и топ-менеджеров Baring Vostok, которые, как считает компания, также были вызваны «сговором» оппонентов. В сумме Аветисяну и его партнерам были предъявлены претензии на €37,6 млн.

«Финвижн» критиковала позицию фонда. В российском суде Evison указывала, что цена одной акции банка «Восточный» не может быть выше номинальной стоимости — 1 коп., что соответствует оценке стоимости банка около 8 млрд руб., говорил представитель компании Аветисяна РБК. «Для обоснования ущерба в итальянском суде позиция Baring Vostok кардинально изменилась в выгодном для фонда русле, и теперь они заявляют, что рыночная стоимость банка составляет 30,7 млрд руб., или около 4 коп. за одну акцию», — отмечал он.

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Что арестовал суд

Evison после предъявления претензий Аветисяну на Кипре подала несколько исков в итальянские суды. В Тоскане Артему Аветисяну принадлежит недвижимость, оцениваемая в €20 млн, писало агентство ANSA в июне 2019 года. В исковом заявлении Evison указала, что с 2013 года Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми в Италии стоимостью от €14,3 млн до €20,7 млн. С 2017 года Аветисян владел компанией Immobiliare Roma S.r.l, на балансе которой 14 объектов недвижимости в Лукке, Форте-деи-Марми и Флоренции стоимостью около €20 млн.

Как считает Evison, в последнее время Аветисян предпринял попытки «снизить стоимость этих активов». 3 декабря 2018 года он за €2 млн продал своей сестре Анне Аветисян 91% Immobiliare Roma (ранее она была гендиректором компании). В мае 2019 года Аветисян передал своей матери итальянскую недвижимость, которой он владел лично.

Директор компании Immobiliare Roma Наталья Киселева через представителя «Финвижн» передавала РБК, что сделка по продаже компании за €2 млн является «более чем рыночной». «На балансе компании кроме активов на €19,4 млн имеется также и долг в размере €18,6 млн», — говорила Киселева.

В последние дни декабря 2019 года Evison подала иск в суд города Лукки об отмене сделки по продаже Immobiliare Roma, до его рассмотрения структура фонда попросила арестовать долю в компании, проданную Анне Аветисян. Evison также просила арестовать имущество Аветисяна, в том числе 9% в Immobiliare Roma. Суд удовлетворил заявление об аресте долей, принадлежащих сестре Аветисяна, но не стал арестовывать имущество самого совладельца «Восточного». Evison обжаловала второе решение суда.

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Внешний управляющий

На прошлой неделе, 28 февраля, судья апелляционной инстанции отклонил жалобу Артема Аветисяна и его сестры на арест 91% акций Immobiliare Roma. Судья посчитал «очевидным», что в результате передачи долей в компании Immobiliare Roma в декабре 2018 года «снизились возможности Аветисяна по исполнению своих обязательств», говорится в копии решения суда. «Особенно учитывая, что в мае 2019 года он продал своей матери недвижимое имущество бесплатно», написано в решении суда.

Судья отметил, что кипрскому суду еще только предстоит определить объем требований Evison к Аветисяну и другим ответчикам.

Но теперь у ответчиков «нет возможности какого-либо дальнейшего обжалования решения апелляционного суда», сказал РБК адвокат Evison. Победа в апелляции «увеличивает вероятность того, что решение об отказе в аресте 9% будет отменено судом апелляционной инстанции в марте, чтобы избежать риска противоречивых судебных актов», надеется он.

Еще раньше, 17 февраля, суд по заявлению Evison принял решение о назначении в Immobiliare Roma внешнего управляющего, свидетельствует копия решения суда Лукки, с которой ознакомился РБК. Теперь для изменения владения долями в компании потребуется разрешение судьи. «По сути, это внешний управляющий, который сейчас управляет компанией. Хотя директора сохранили свои позиции, они обязаны отчитываться перед управляющим и не могут совершать никаких сделок без согласования с управляющим», — сказал РБК адвокат Evison.

«Обеспечительные меры в виде запрета на отчуждения акций компании Immobiliare Roma до решения суда на Кипре — это лишь временная мера и никак не влияет на работу компании», — передал РБК через представителя «Финвижн» адвокат Анны Аветисян. Представитель «Финвижн» добавил, что считает «планируемый иск» Evison на Кипре «безосновательным». «Именно поэтому компания Evison тянет с подачей надуманного иска», — сказал он.

Evison должен подать детальное исковое заявление до 8 марта, уточнил адвокат компании.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Артем Аветисян, Италия
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