Суд отказался снимать арест с недвижимости семьи Аветисяна в Италии

Фонд потребовал от Аветисяна, миноритария банка «Восточный» Шерзода Юсупова, «Финвижн» и ряда других ответчиков возмещения €32,6 млн за исполнение опциона. Цену в 750 млн руб. за 9,99% акций Evison сочла заниженной: компания в своем иске сослалась на оценку акций банка, которую «Финвижн» представляла в Арбитражный суд Амурской области. Исходя из нее весь банк стоит 30 млрд руб., а опционные 9,99% — 3 млрд руб. Таким образом, Evison, по ее мнению, недосчиталась 2,25 млрд руб. К этой сумме компания добавила различные издержки на арбитражные процессы и уголовное дело против Майкла Калви и топ-менеджеров Baring Vostok, которые, как считает компания, также были вызваны «сговором» оппонентов. В сумме Аветисяну и его партнерам были предъявлены претензии на €37,6 млн.

«Финвижн» критиковала позицию фонда. В российском суде Evison указывала, что цена одной акции банка «Восточный» не может быть выше номинальной стоимости — 1 коп., что соответствует оценке стоимости банка около 8 млрд руб., говорил представитель компании Аветисяна РБК. «Для обоснования ущерба в итальянском суде позиция Baring Vostok кардинально изменилась в выгодном для фонда русле, и теперь они заявляют, что рыночная стоимость банка составляет 30,7 млрд руб., или около 4 коп. за одну акцию», — отмечал он.

Что арестовал суд

Evison после предъявления претензий Аветисяну на Кипре подала несколько исков в итальянские суды. В Тоскане Артему Аветисяну принадлежит недвижимость, оцениваемая в €20 млн, писало агентство ANSA в июне 2019 года. В исковом заявлении Evison указала, что с 2013 года Аветисян владел семью объектами недвижимости и двумя земельными участками в провинции Лукка и коммуне Форте-деи-Марми в Италии стоимостью от €14,3 млн до €20,7 млн. С 2017 года Аветисян владел компанией Immobiliare Roma S.r.l, на балансе которой 14 объектов недвижимости в Лукке, Форте-деи-Марми и Флоренции стоимостью около €20 млн.

Как считает Evison, в последнее время Аветисян предпринял попытки «снизить стоимость этих активов». 3 декабря 2018 года он за €2 млн продал своей сестре Анне Аветисян 91% Immobiliare Roma (ранее она была гендиректором компании). В мае 2019 года Аветисян передал своей матери итальянскую недвижимость, которой он владел лично.

Директор компании Immobiliare Roma Наталья Киселева через представителя «Финвижн» передавала РБК, что сделка по продаже компании за €2 млн является «более чем рыночной». «На балансе компании кроме активов на €19,4 млн имеется также и долг в размере €18,6 млн», — говорила Киселева.

В последние дни декабря 2019 года Evison подала иск в суд города Лукки об отмене сделки по продаже Immobiliare Roma, до его рассмотрения структура фонда попросила арестовать долю в компании, проданную Анне Аветисян. Evison также просила арестовать имущество Аветисяна, в том числе 9% в Immobiliare Roma. Суд удовлетворил заявление об аресте долей, принадлежащих сестре Аветисяна, но не стал арестовывать имущество самого совладельца «Восточного». Evison обжаловала второе решение суда.

Внешний управляющий

На прошлой неделе, 28 февраля, судья апелляционной инстанции отклонил жалобу Артема Аветисяна и его сестры на арест 91% акций Immobiliare Roma. Судья посчитал «очевидным», что в результате передачи долей в компании Immobiliare Roma в декабре 2018 года «снизились возможности Аветисяна по исполнению своих обязательств», говорится в копии решения суда. «Особенно учитывая, что в мае 2019 года он продал своей матери недвижимое имущество бесплатно», написано в решении суда.

Судья отметил, что кипрскому суду еще только предстоит определить объем требований Evison к Аветисяну и другим ответчикам.

Но теперь у ответчиков «нет возможности какого-либо дальнейшего обжалования решения апелляционного суда», сказал РБК адвокат Evison. Победа в апелляции «увеличивает вероятность того, что решение об отказе в аресте 9% будет отменено судом апелляционной инстанции в марте, чтобы избежать риска противоречивых судебных актов», надеется он.

Еще раньше, 17 февраля, суд по заявлению Evison принял решение о назначении в Immobiliare Roma внешнего управляющего, свидетельствует копия решения суда Лукки, с которой ознакомился РБК. Теперь для изменения владения долями в компании потребуется разрешение судьи. «По сути, это внешний управляющий, который сейчас управляет компанией. Хотя директора сохранили свои позиции, они обязаны отчитываться перед управляющим и не могут совершать никаких сделок без согласования с управляющим», — сказал РБК адвокат Evison.

«Обеспечительные меры в виде запрета на отчуждения акций компании Immobiliare Roma до решения суда на Кипре — это лишь временная мера и никак не влияет на работу компании», — передал РБК через представителя «Финвижн» адвокат Анны Аветисян. Представитель «Финвижн» добавил, что считает «планируемый иск» Evison на Кипре «безосновательным». «Именно поэтому компания Evison тянет с подачей надуманного иска», — сказал он.

Evison должен подать детальное исковое заявление до 8 марта, уточнил адвокат компании.