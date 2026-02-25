Пьянов: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

В ВТБ допустили, что на решение вопроса скидок маркетплейсов уйдут годы

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Банки и маркетплейсы до сих пор не нашли консенсуса по скидкам, на это могут потребоваться годы, заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, передает корреспондент РБК.

«Я пока воспринимаю, что мы не нашли совместное консенсусное решение. Они могут оттачивать [решение] как бы долгие, долгие месяцы, кварталы, может быть, годы», — сказал топ-менеджер.

Осенью прошлого года крупные банки заговорили о необходимости ограничить скидки на маркетплейсах, которые покупатель получает, оплачивая товары картой банка, аффилированного с площадкой (так называемые зеленые ценники). Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками своих банков, скрытой формой конкурентной борьбы.

Банки выдвинули два предложения: обязать маркетплейсы «устанавливать единую цену (и не снижать ее путем предоставления скидки) при оплате товара на цифровых платформах» вне зависимости от электронного средства платежа и запретить онлайн-платформам «вкладывать средства в снижение цен товаров», ограничить инвестиции «как на прямые скидки и акции, так и на косвенные формы финансирования — бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии.

При этом дисконты на маркетплейсах возможны, если не привязаны к оплате картой определенного банка, уточнили в «Сбере», ВТБ, Альфа-банке, Т-банке и Совкомбанке.

В Ozon и Wildberries предупреждали, что предложенный банками полный запрет на инвестиции в скидки и бонусы на маркетплейсах приведет к подорожанию товаров для миллионов россиян.

Бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал российским банкам пересмотреть собственную политику ценообразования и активнее предлагать скидки на свои продукты

Материал дополняется