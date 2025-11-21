Дерипаска дал совет банкам после спора с маркетплейсами из-за скидок

Дерипаска посоветовал банкам «не плакаться о скидках», которые предлагают маркетплейсы, а предоставить потребителям скидки на собственные продукты, например на ипотеку и автокредиты

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска посоветовал российским банкам пересмотреть политику ценообразования и активнее предлагать скидки на свои продукты. Об этом он написал, комментируя разногласия кредитных организаций и маркетплейсов по вопросу скидочных программ.

«Наблюдая за схваткой кабальных банков и маркетплейсов (WB и Ozon), двух разных по типу экономик, хочется сказать банкам: хватит плакаться о скидках, которые дают населению в маркетплейсе, просто дайте скидки на ипотеку, на автомобильный кредит, на лизинг, на всевозможные банковские комиссии и другие свои кабальные продукты — и все клиенты будут ваши», — написал он в телеграм-канале.

Отдельно Дерипаска прокомментировал собственную финансовую инфраструктуру торговых площадок, отметив, что не видит «ничего плохого в банках маркетплейсов». По его мнению, такие институты могут стать инструментом для борьбы с инфляцией и стимуляции экономики предложения. «Просто часть вкладов граждан, а это десятки триллионов рублей, плавно перетекут в эти два банка (Ozon и WB), которые будут финансировать производство своих основных поставщиков, ну и, конечно, потребителей», — объяснил он.

Обсуждение скидок и регулирования цен на цифровых платформах возобновилось осенью 2025 года, после того как был принят закон «О платформенной экономике». Дискуссия обострилась 18 ноября, после того как глава «Сбера» Герман Греф обвинил маркетплейсы в недобросовестной конкуренции и работе «в убыток и за счет государства». Объем недоплаченных маркетплейсами налогов в 2025 году банк оценил в 1,5 трлн руб. «Мне нисколько не жалко физическую сеть, но мне неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства», — пояснил он.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина согласилась, что скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков, это «не совсем справедливая конкуренция». По ее словам, регулятор планирует запретить практики установки разных цен в зависимости от того, какое средство платежа используется. Позднее в ЦБ уточнили, что не выступают против самой практики скидок, но поддерживают возможность получения бонусов и по картам сторонних банков, а не только по принадлежащим маркетплейсу.