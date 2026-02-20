Маркетплейсы, банки и госуслуги: кто задает правила платформ
• 01:30 Тройственная модель платформ и пример телемедицины
• 07:37 Перекосы в распределении ценности и новый закон
• 14:49 Высокие комиссии, риски для сейлеров и пунктов выдачи
• 21:35 Государство как платформа: эволюция госуслуг
• 24:30 Соцзащита самозанятых: софинансирование программ 2,9%
• 30:22 Конфликт банков и маркетплейсов, единые ценовые правила
Участники обсуждают, как платформенная экономика из ниши стартапов превратилась в инфраструктуру рынка с объемом около 9 трлн руб., радикально изменив логистику, занятость и структуру конкуренции. Новый закон о платформенной экономике фиксирует базовые правила: прозрачность комиссий и их изменение с уведомлением за 45 дней, регулирование акций и скидок, усиление ответственности платформ и защиту продавцов, прежде всего МСП.
Ключевой ресурс платформ — доверие пользователей и продавцов, которое легко подменить манипуляцией ценами и условиями. Государство фактически само становится платформой через госуслуги и интеграцию с маркетплейсами, в том числе по проверке товаров и продавцов, а также через механизмы соцзащиты самозанятых (компенсации до 2,9% затрат). На стыке рынков обостряется конфликт банков и маркетплейсов, поэтому регулятор готовит единые правила ценообразования и меморандум с крупными игроками, чтобы сохранить прозрачность и баланс интересов в экосистемах.
Маркетплейсы, банки и госуслуги: кто задает правила платформ
От спама к дипфейкам: как эволюционируют схемы телефонного мошенничества
Глава поиска «Яндекса» — об «ИИ-пузыре» и распродаже софт-акций в США
Квантовые вычисления и сенсоры: что это даст бизнесу и России
Российский софт на новом этапе: консолидация, альянсы и ИИ
Творчество как алгоритм: арт-директор Студии Лебедева об ИИ в дизайне
Роботы из Китая: как отличить реальный рынок от простого шоу?
Предсказываем или все-таки прогнозируем: как ИИ меняет прогноз погоды?
От ручного труда к роботам с ИИ: окно возможностей для России
Робот от «Сбера»: зачем компания выходит на рынок воплощенного ИИ
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле