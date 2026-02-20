 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Радио РБК⁠,
РАДИО
0

Маркетплейсы, банки и госуслуги: кто задает правила платформ

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Технологии и тренды
Российская платформенная экономика стала инфраструктурой на 9 трлн руб. В выпуске эксперты разбирают первый закон о платформах, борьбу за доверие, комиссии и соцзащиту самозанятых, а также роль государства как ключевой цифровой

• 00:07 Платформы как инфраструктура экономики, рынок 9 трлн
• 01:30 Тройственная модель платформ и пример телемедицины
• 07:37 Перекосы в распределении ценности и новый закон
• 14:49 Высокие комиссии, риски для сейлеров и пунктов выдачи
• 21:35 Государство как платформа: эволюция госуслуг
• 24:30 Соцзащита самозанятых: софинансирование программ 2,9%
• 30:22 Конфликт банков и маркетплейсов, единые ценовые правила

Участники обсуждают, как платформенная экономика из ниши стартапов превратилась в инфраструктуру рынка с объемом около 9 трлн руб., радикально изменив логистику, занятость и структуру конкуренции. Новый закон о платформенной экономике фиксирует базовые правила: прозрачность комиссий и их изменение с уведомлением за 45 дней, регулирование акций и скидок, усиление ответственности платформ и защиту продавцов, прежде всего МСП.

От спама к дипфейкам: как эволюционируют схемы телефонного мошенничества
Радио

Ключевой ресурс платформ — доверие пользователей и продавцов, которое легко подменить манипуляцией ценами и условиями. Государство фактически само становится платформой через госуслуги и интеграцию с маркетплейсами, в том числе по проверке товаров и продавцов, а также через механизмы соцзащиты самозанятых (компенсации до 2,9% затрат). На стыке рынков обостряется конфликт банков и маркетплейсов, поэтому регулятор готовит единые правила ценообразования и меморандум с крупными игроками, чтобы сохранить прозрачность и баланс интересов в экосистемах.

Маркетплейсы, банки и госуслуги: кто задает правила платформ

От спама к дипфейкам: как эволюционируют схемы телефонного мошенничества

Глава поиска «Яндекса» — об «ИИ-пузыре» и распродаже софт-акций в США

Квантовые вычисления и сенсоры: что это даст бизнесу и России

Российский софт на новом этапе: консолидация, альянсы и ИИ

Творчество как алгоритм: арт-директор Студии Лебедева об ИИ в дизайне

Роботы из Китая: как отличить реальный рынок от простого шоу?

Предсказываем или все-таки прогнозируем: как ИИ меняет прогноз погоды?

От ручного труда к роботам с ИИ: окно возможностей для России

Робот от «Сбера»: зачем компания выходит на рынок воплощенного ИИ

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Аркадий Глушенков, Василий Шпак
маркетплейс Госуслуги экономика России
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС
РАДИО
 Политика, 16:53
«Росатом» предложил Шишкареву выкупить или продать «Дело» за ₽74-77 млрд Бизнес, 16:50
ФАС решила проверить цены на куриные яйца на фоне Масленицы Общество, 16:47
Россельхознадзор выявил «переработки» мини-пигов в ярославском антикафе Общество, 16:41
Цена какао упала до минимума с июня 2023 года из-за сокращения спроса Инвестиции, 16:39
Командующий Нацгвардией Украины заявил о готовности отойти с территорий Политика, 16:37
Выигравшая два золота Карлссон заболела перед последней гонкой Олимпиады Спорт, 16:36
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Девелопер Legenda рассматривает IPO на горизонте двух-трех лет Инвестиции, 16:32
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 16:25
Экс-главе курской корпорации развития дали 9 лет по делу о фортификациях Общество, 16:23
Минпромторг сообщил о минимальном ввозе в Россию по параллельному импорту Общество, 16:19
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Грушко Политика, 16:13
Плющенко одобрил решение Петросян рискнуть с четверным на Олимпиаде Спорт, 16:12