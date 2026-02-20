Маркетплейсы, банки и госуслуги: кто задает правила платформ

Российская платформенная экономика стала инфраструктурой на 9 трлн руб. В выпуске эксперты разбирают первый закон о платформах, борьбу за доверие, комиссии и соцзащиту самозанятых, а также роль государства как ключевой цифровой

• 00:07 Платформы как инфраструктура экономики, рынок 9 трлн

• 01:30 Тройственная модель платформ и пример телемедицины

• 07:37 Перекосы в распределении ценности и новый закон

• 14:49 Высокие комиссии, риски для сейлеров и пунктов выдачи

• 21:35 Государство как платформа: эволюция госуслуг

• 24:30 Соцзащита самозанятых: софинансирование программ 2,9%

• 30:22 Конфликт банков и маркетплейсов, единые ценовые правила

Участники обсуждают, как платформенная экономика из ниши стартапов превратилась в инфраструктуру рынка с объемом около 9 трлн руб., радикально изменив логистику, занятость и структуру конкуренции. Новый закон о платформенной экономике фиксирует базовые правила: прозрачность комиссий и их изменение с уведомлением за 45 дней, регулирование акций и скидок, усиление ответственности платформ и защиту продавцов, прежде всего МСП.

Ключевой ресурс платформ — доверие пользователей и продавцов, которое легко подменить манипуляцией ценами и условиями. Государство фактически само становится платформой через госуслуги и интеграцию с маркетплейсами, в том числе по проверке товаров и продавцов, а также через механизмы соцзащиты самозанятых (компенсации до 2,9% затрат). На стыке рынков обостряется конфликт банков и маркетплейсов, поэтому регулятор готовит единые правила ценообразования и меморандум с крупными игроками, чтобы сохранить прозрачность и баланс интересов в экосистемах.