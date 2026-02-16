 Перейти к основному контенту
Финансы⁠,
0

ЦБ решил изучить влияние маркетплейсов на инфляцию

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Центробанк России проведет исследование, чтобы выяснить, как маркетплейсы влияют на инфляцию в стране. Об этом говорится в документе «Направления экономических исследований в банке России в 2026–2028 годах».

Как следует из раздела 1.4 «Инфляция и инфляционные ожидания», в российской экономике растущая роль цифровизации и маркетплейсов меняет поведение потребителей и производителей, что влияет на гибкость ценообразования, передачу ценовых шоков производителей в одной отрасли на другие.

Центробанк ставит целью ответить на вопрос: «Способно ли это каким‑то ощутимым образом прямо или косвенно повлиять на инфляционные ожидания и, как следствие, на динамику инфляции?»

Набиуллина рассказала, когда Центробанк оценит влияние НДС на инфляцию
Экономика
Эльвира Набиуллина

13 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, когда Центробанк оценит влияние НДС на инфляцию: более точные оценки можно будет сделать после подведения итогов первого квартала, сказала глава ЦБ. «Надо учитывать отличия этого эпизода повышения НДС от предыдущего», — пояснила Набиуллина, подчеркнув, что текущее повышение НДС отличается от предыдущего. Так, под налог попал больший круг товаров и компаний, а также расширен список операций, включая банковский эквайринг.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Центробанк Инфляция маркетплейс
