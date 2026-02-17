В Минэке рассказали об «острых моментах» регулирования маркетплейсов

В Минэке видят проблемы бизнеса из-за возврата товаров на маркетплейсах и претензии, связанные со скидками при оплате определенными картами. Ведомство предлагает уточнить условия возврата и разработать общий скидочный механизм

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock

Ряд «острых вопросов» вызывают конфликты у участников рынка электронной коммерции, в том числе вопрос о покрытии транспортных расходов при возврате товаров и скидках со стороны платформ, рассказала в эфире Радио РБК заместитель директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Анастасия Небытова.

Накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил ввести новые требования к возврату товаров на маркетплейсах, обязать их устанавливать не меньшие комиссии для иностранных продавцов в сравнении с российскими, а также установить единые для платформ, банков и ретейла требования по указанию цены и доступу к участию в акциях.

Малый и средний бизнес несет потери из-за массовых бесконтрольных возвратов товаров надлежащего качества: все издержки на логистику и обработку ложатся на продавцов, отметила Небытова. При этом 80% продавцов на маркетплейсах относятся к МСП, большинство — микропредприятия, добавила она.

«Сегодня столкнулись с тем, что все расходы на логистику таких товаров, на обработку товаров, если случились возвраты, если случились какие-то инциденты, если товар вернули после как раз очного использования, если подменили и так далее, все переложено на продавцов», — объяснила представитель министерства.

В ведомстве считают необходимым уточнить правила возврата, чтобы продавец стал «точкой принятия решений» — именно он должен определять, сохранил ли товар свойства и подлежит ли возврату.

Второй важный вопрос — скидки со стороны маркетплейсов. Крупные игроки инвестируют в лояльность покупателей, что выгодно продавцам за счет роста оборачиваемости. Однако, по данным опросов профильной ассоциации, около трети продавцов хотели бы иметь возможность управлять скидочной политикой и отказываться от скидок за счет платформы, если это не соответствует их коммерческим интересам.

«Мы такой подход поддерживаем, и сейчас обсуждаем, как это закрепить так, чтобы и механизм не нарушить эффективный, но и при этом защитить интересы производителей и продавцов», — сказала Небытова.

Председатель совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев подчеркнул, что банки против того, чтобы маркетплейсы выставляли свои требования по оплате товаров только картами собственных банков, предлагая скидки. По его словам, таким образом платформы фактически реализуют монополию.

«Если эта проблема будет решена, то мы вполне будем довольны. Надо более подробно смотреть эти предложения и не основываться только на каких-то заявлениях больших начальников, потому что эта тема не очень простая. И надо абсолютно точно разбираться с конкретными формулировками, с конкретными последствиями. Но пока это общие слова, поэтому ситуация остается та же самая», — сказал Сысуев.

Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов считает, что равные условия необходимы для развития конкуренции. «Мне кажется, очень правильно, что та дискуссия, которая началась с узкого сегмента банков-маркетплейсов, сейчас уже ведется шире, потому что действительно нельзя говорить о регулировании в каком-то одном сегменте, не затрагивая другие», — отметил он.

Председатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции Евгения Черницкая считает, что договорное условие на уровне меморандума могло бы сейчас больше помочь рынку, чем законодательное урегулирование. «Возможно, если мы сейчас пропишем какие-то условия и закрепим их законодательно, они очень быстро станут неактуальными, тем более мы понимаем, что принятие любого закона требует полного экономического обоснования. И возможно, какое-то договорное условие на уровне меморандума смогло бы действительно сейчас рынку больше помочь», — пояснила она.

При этом Черницкая отметила, что любая дополнительная регуляторика может повлечь небольшое увеличение стоимости товаров, продающихся на цифровых платформах.

Конфликт маркетплейсов и банков о несправедливой конкуренции активизировался осенью 2025 года. Банки обращали внимание на то, что цифровые платформы вроде Ozon, Willdberries и «Яндекс Маркета» предлагают потребителям прямые скидки при оплате товаров картами дочерних банков. В связи с этим финансовые организации предлагали внести поправки в закон «О платформенной экономике» (№ 289-ФЗ). Также «Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк выступили за дисконты на цифровых платформах без привязки к тому, какой картой потребитель оплачивает товар.