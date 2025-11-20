Банки предложили запретить маркетплейсам инвестировать в скидки

Главы крупных банков предложили запретить маркетплейсам снижать цены через скидки и бонусы, чтобы избежать антиконкурентных практик. Маркетплейсы предупреждают, что это приведет к росту цен и ухудшению условий для покупателей

Фото: TippaPatt / Shutterstock

Главы «Сбера», ВТБ, Т-банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письмо с предложением запретить маркетплейсам инвестировать в снижение цен товаров. Об этом со ссылкой на документ сообщает ТАСС. Также в распоряжении РБК есть письмо глав банков, направленное премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Полагаем целесообразным запретить операторам посреднических платформ (маркетплейсам) вкладывать средства в снижение цен товаров, распространив запрет как на прямые скидки и акции, так и косвенные формы финансирования (бонусные программы, возвраты, маркетинговые субсидии)», — сказано в письме.

Для собственных товаров маркетплейсов и социально значимых категорий товаров исключение можно сохранить, говорится в документе.

«При этом в любом случае данные скидки (акции, иные привилегии) не должны быть связаны с используемым для оплаты электронным средством платежа или банка, его выпустившего», — предлагают главы банков.

По мнению авторов обращения, мировой опыт подтверждает «необходимость сдерживания подобных рыночных практик». Они приводят в пример регламенты Евросоюза, устанавливающие прямые ограничения на антиконкурентные субсидии и ценовые манипуляции со стороны «системно значимых платформ».

Пресс-служба РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) сообщила РБК, что цель крупных банков, лоббирующих запрет скидок, — «нерыночным путем ограничить развитие банков маркетплейсов и самих платформ». По оценкам компании, запрет скидок вызовет рост цен товаров на 15-20%. «Маркетплейсами пользуются более 80 млн человек, и по сути, инициатива крупных банков направлена против всего российского населения: экономически активных граждан и тех, кто от них зависит», — заявили в РВБ.

Пресс-служба Ozon также отметила, что предложение банков станет причиной повышения цен в том числе для покупателей в малых городах и селах, где вне онлайна доступность товаров низкая. «Цены однозначно вырастут, и для людей это критично», — отметили в компании.

В РВБ также обратили внимание на то, что предложение запретить скидки на маркетплейсах направили крупнейшие банки, которые сами развивают цифровые платформы и экосистемы. «При этом вопрос регулирования их собственных программ лояльности был проигнорирован», — отметили в пресс-службе.

«Использование скидок, бонусов и программ лояльности — излюбленный инструмент банков, который они эксплуатируют крайне активно. Непонятно, почему, запретив его маркетплейсам, нужно значимо ухудшить жизнь десяткам миллионов жителей страны, а также сотням тысяч предпринимателей», — заявили в Ozon.

РВБ подчеркивает, что регулирование должно быть справедливым и распространяться на все отрасли, иначе создадутся условия для регуляторного арбитража. Сегодня в российском антимонопольном регулировании действует запрет на установление монопольно низких цен, добавили в компании.

«Яндекс Маркет» также отреагировал на предложение банков. «Мы открыты к диалогу и готовы обсуждать с регулятором и участниками рынка возможные форматы регулирования скидочной политики цифровых платформ», — говорится в сообщении. Маркетплейс подчеркнул, что ставит задачей найти сбалансированный подход, который будет поддерживать развитие торговли в интересах покупателей и продавцов, но при этом не приведет к ограничению конкуренции.

Ранее, 28 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала скрытой формой конкурентной борьбы и в целом несправедливыми скидки, которые маркетплейсы дают при оплате карточками их банков. Wildberries и Ozon тогда заявили о готовности к диалогу.