 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы⁠,
0

Банкам и маркетплейсам предложили меморандум о скидках на товары

Конфликт банков и маркетплейсов о несправедливой конкуренции можно погасить с помощью добровольного соглашения участников рынка, считают в Минэкономразвития. Цены товаров на маркетплейсах предлагают «очистить» от скидок
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Спор банков, маркетплейсов и торговых сетей о ценах и скидках на товары может быть урегулирован через специальный меморандум между крупнейшими участниками рынка. Такая форма предлагается в презентации министра экономического развития Максима Решетникова к стратегической сессии правительства по платформенной экономике. РБК изучил документ, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения.

Конфликт маркетплейсов и банков о несправедливой конкуренции активизировался осенью 2025 года, последние предлагали внести поправки в закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ). Кредитные организации обращали внимание, что цифровые платформы вроде Ozon, Willdberries и «Яндекс Маркета» предлагают потребителям прямые скидки при оплате товаров картами дочерних банков. Как отмечается в презентации Минэкономразвития, при такой схеме покупатель действительно видит «настоящую» цену товара, которая не зависит от средства платежа, только в момент фактических расчетов, и это «скажет ценовой сигнал» для него. Текущие процессы покупки товаров на маркетплейсах ограничивают конкуренцию между способами оплаты, и это можно считать «неурегулированной зоной», следует из материалов Минэка.

Примерно такие же аргументы ранее приводили представители крупных банков. Они выступали за то, чтобы у финансовых организаций был «недискриминационный» доступ к инфраструктуре платформ. При этом в презентации Минэкономразвития упоминается, что и у банков, и у классических торговых сетей есть собственные программы лояльности и партнерства, поэтому необходимы единые правила для платформ, ретейлеров и банков.

Их и планируется закрепить не законодательно, а в меморандуме для участников рынка. Согласно предложению Минэка, на «витрине» для пользователя обязательно должна отображаться цена товара, не зависящая от способа оплаты. Скидки, кешбэки, бонусы должны показываться отдельно, чтобы покупатель мог осознанно выбрать предпочтительный способ расчетов. Кроме того, предлагается разрешить участникам рынка присоединяться к программам лояльности крупных игроков (каких именно — маркетплейсов или банков, не уточняется). В презентации также есть пункт об обязательном раскрытии инвестиций в программы лояльности: участники рынка обязаны будут давать данные о структуре финансирования таких программ и распределении выгод между партнерами по запросу Федеральной антимонопольной службы.

Ранее Банк России сформировал свои предложения, которые могут сгладить конфликт кредитных организаций и маркетплейсов. Как писали «Ведомости», ЦБ выступил за переход к «открытой модели» участия банков в программах скидок и создание универсальных условий, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Банки маркетплейс Ozon Wildberries
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 91,04 (-0,52) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 76,62 (-0,57) Инвестиции, 18:02
Telegraph узнал об идее Британии бороться с теневым флотом в стиле Бонда Политика, 20:39
Зумеры в США стали выбирать инвестиции вместо покупки жилья Инвестиции, 20:37
Нигерия предупредила своих граждан о недопустимости вербовки за границу Политика, 20:36
Норвежец бросил лыжи и ушел в сторону леса после неудачи в слаломе на ОИ Спорт, 20:36
Аэропорты Краснодара и Геленджика закрыли для полетов Политика, 20:32
Роскомнадзор заявил, что не получал требований заблокировать ChatGPT Технологии и медиа, 20:29
Стало известно время прибытия российской делегации в Женеву Политика, 20:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На «иноагента по приколу» возбудили уголовное дело Политика, 20:07
США объяснили проблемность диалога с Ираном «теологией и радикализмом» Политика, 20:07
МВД предложило ввести тестеры слюны для проверки водителей на наркотики Общество, 20:03
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
WSJ рассказала о рекордных увольнениях гендиректоров в США Бизнес, 19:49
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику» Спорт, 19:42
На Мосбирже появился аналог доллара. Станет ли он бенчмарком в РоссииПодписка на РБК, 19:39