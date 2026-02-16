Банкам и маркетплейсам предложили меморандум о скидках на товары

Конфликт банков и маркетплейсов о несправедливой конкуренции можно погасить с помощью добровольного соглашения участников рынка, считают в Минэкономразвития. Цены товаров на маркетплейсах предлагают «очистить» от скидок

Спор банков, маркетплейсов и торговых сетей о ценах и скидках на товары может быть урегулирован через специальный меморандум между крупнейшими участниками рынка. Такая форма предлагается в презентации министра экономического развития Максима Решетникова к стратегической сессии правительства по платформенной экономике. РБК изучил документ, его подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом обсуждения.

Конфликт маркетплейсов и банков о несправедливой конкуренции активизировался осенью 2025 года, последние предлагали внести поправки в закон «О платформенной экономике» (289-ФЗ). Кредитные организации обращали внимание, что цифровые платформы вроде Ozon, Willdberries и «Яндекс Маркета» предлагают потребителям прямые скидки при оплате товаров картами дочерних банков. Как отмечается в презентации Минэкономразвития, при такой схеме покупатель действительно видит «настоящую» цену товара, которая не зависит от средства платежа, только в момент фактических расчетов, и это «скажет ценовой сигнал» для него. Текущие процессы покупки товаров на маркетплейсах ограничивают конкуренцию между способами оплаты, и это можно считать «неурегулированной зоной», следует из материалов Минэка.

Примерно такие же аргументы ранее приводили представители крупных банков. Они выступали за то, чтобы у финансовых организаций был «недискриминационный» доступ к инфраструктуре платформ. При этом в презентации Минэкономразвития упоминается, что и у банков, и у классических торговых сетей есть собственные программы лояльности и партнерства, поэтому необходимы единые правила для платформ, ретейлеров и банков.

Их и планируется закрепить не законодательно, а в меморандуме для участников рынка. Согласно предложению Минэка, на «витрине» для пользователя обязательно должна отображаться цена товара, не зависящая от способа оплаты. Скидки, кешбэки, бонусы должны показываться отдельно, чтобы покупатель мог осознанно выбрать предпочтительный способ расчетов. Кроме того, предлагается разрешить участникам рынка присоединяться к программам лояльности крупных игроков (каких именно — маркетплейсов или банков, не уточняется). В презентации также есть пункт об обязательном раскрытии инвестиций в программы лояльности: участники рынка обязаны будут давать данные о структуре финансирования таких программ и распределении выгод между партнерами по запросу Федеральной антимонопольной службы.

Ранее Банк России сформировал свои предложения, которые могут сгладить конфликт кредитных организаций и маркетплейсов. Как писали «Ведомости», ЦБ выступил за переход к «открытой модели» участия банков в программах скидок и создание универсальных условий, на которых все финансовые организации могут представлять свои предложения на платформе.