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ЦБ предложил крупным банкам доплатить за системную значимость

Центробанк планирует изменить подход к надзору за крупнейшими банками. Изменятся критерии отнесения кредитных организаций к системно значимым, а требования к капиталу будут отличаться в зависимости от размера банка
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Центральный банк изменит определение системно значимых банков и введет новые требования, предъявляемые к ним, следует из консультативного доклада регулятора.

Новые требования

ЦБ в докладе напоминает, что с 2020 года крупные банки обязаны соблюдать надбавку за системную значимость в полном размере — 1% от активов, взвешенных по риску. Показатель един для всех 11 игроков, но регулятор допускает, что он может стать дифференцированным.

В список системно значимых сейчас входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», «ЮниКредит», Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Росбанк и Московский кредитный банк.

«Банки сильно различаются по размеру и структуре активов, капиталу, бизнес-модели и, в конечном счете, по вкладу в системный риск финансового сектора», — поясняет ЦБ. Поэтому надбавка должна быть пропорциональна уровню значимости банка.

ЦБ предлагает рассчитывать размер надбавки в зависимости от того, какую долю на рынке занимает банк. За основу будет браться средняя доля, рассчитанная по отдельным статьям активов. Для тех, чья доля на рынке составит от 1 до 10%, надбавка сохранится на текущем уровне — 1%. Чем выше показатель, тем больше будет надбавка. Прежний буфер сохранится для девяти системно значимых игроков, следует из предварительных расчетов ЦБ. Для двух банков надбавки могут увеличиться до 2,5 и 1,5% соответственно.

«Это сдерживающий элемент регулирования, направленный на то, чтобы корректировать поведение самых больших банковских групп», — сказал журналистам директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов. По его словам, срок вступления изменений в силу еще будет обсуждаться с рынком: «Это точно не вопрос этого года».

ЦБ подчеркивает, что дифференцированные надбавки также позволят сократить масштабы господдержки при возникновении проблем у какого-либо крупного банка. Регулятор предлагает вычислять надбавку в зависимости от объема обобщающего результата.

«Системно значимые банки не только определяют динамику банковского сектора, но и могут выступать источниками системного риска в силу своего размера. Поэтому наша задача как регулятора — минимизировать вероятность наступления этих рисков. С одной стороны, не допустить по возможности появления финансовых проблем в кредитных организациях. А с другой стороны, если такое происходит, минимизировать риски и расходы государства по разрешению этих ситуаций», — отметил глава департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов, до осени 2019 года работавший аналитиком рейтингового агентства Fitch.

Изменения будут чувствительными, признают в ЦБ. «Банки уже не смогут брать на себя избыточный риск, им придется перераспределять его: продавать, использовать синдицированное кредитование, продажу активов. В российской практике это нечастое явление, — пояснил Данилов.

Новые оценки клиентов

Кроме того, системно значимые банки должны будут перейти на новый стандарт оценки риска крупных клиентов, для этого им придется соблюдать норматив концентрации риска (Н30), которого раньше не существовало, следует из консультативного доклада ЦБ. Так регулятор намерен предотвращать ситуации, когда дефолт крупного контрагента банка может привести к неплатежеспособности других клиентов.

Участники рынка, в частности, должны будут следить за связанными заемщиками и считать, что риск одного такого клиента равен риску всей группы. Новый показатель может считаться «инструментом для снижения риска «заражения» между системно значимыми кредитными организациями», поясняет ЦБ. Требование скорее новое по форме, чем по духу, пояснил Лобанов, напомнив, что российские банки уже обязаны рассчитывать норматив концентрации заемщиков. Для определения связи клиентов будет использоваться понятие контроля из международных стандартов отчетности, а также понятие экономической связи.

Особое значение, по мнению ЦБ, норматив Н30 будет иметь для групп, построенных вокруг системно значимых банков: риск может передаваться в том числе от некредитных финансовых организаций. По закону к банковской группе можно отнести кредитную организацию и несколько подконтрольных ей или находящихся под ее значительным влиянием юридических лиц. У всех системно значимых банков есть дочерние кредитные или финансовые организации — другие банки, страховые и лизинговые компании и т.д. Но банки с иностранным участием (Райффайзенбанк, «ЮниКредит», Росбанк) не являются центром таких групп, так как сами входят в международные банковские группы.

Российские банки уже обязаны рассчитывать риск концентрации заемщиков, но на индивидуальной, а не консолидированной основе, напомнил Лобанов (речь идет о нормативе Н6). Новый норматив, Н30, будет учитывать совокупность кредитных требований без взвешивания их по уровню риска. Он будет вычисляться как отношение всех кредитных требований к клиенту или группе связанных клиентов к размеру основного капитала банка на консолидированной основе. Норматив не может превышать 25% от основного капитала. Банки должны будут рассчитывать норматив концентрации для всех контрагентов, за исключением суверенных заемщиков, говорится в докладе.

Старый критерий

ЦБ также указывает, что действующие критерии отнесения банков к системно значимым требуют вовлечения банка в международную деятельность. Но после введения санкций в 2014 году ситуация изменилась, констатирует Банк России. Почти за шесть лет обязательства российских банков перед нерезидентами сократились в три раза — до $59 млрд на 1 декабря 2019 года.

«Критерий международной активности в том виде, в котором он сейчас сформулирован, в значительной мере утратил свою актуальность», — говорится в докладе. ЦБ предлагает снизить удельный вес этого критерия при определении системной значимости банков. «На основании формального подхода банки просто могут выпасть из списка», — пояснил Данилов.

«Никто из системно значимых банков [при новых критериях ЦБ] с большой долей вероятности из списка не выпадет», — подчеркнул он.

Авторы: Юлия Кошкина, Павел Казарновский
Теги: ЦБ, госрегулирование
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