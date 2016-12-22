Fitch увидело в отсрочке надбавок по «Базель III» влияние госбанков на ЦБ

Рейтинговое агенство Fitch считает, что отсрочка введения Центробанком надбавок по «Базель III» связана со стремлением поддержать некоторые крупные госбанки, в частности ВТБ и Газпромбанк

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Возможный перенос на более поздние сроки завершающего этапа введения требований по «Базель III» по надбавкам к капиталу российских банков будет давать умеренно негативный эффект для их кредитоспособности, говорится в сообщении Fitch Ratings. Это замедлит укрепление банками капитализации и может свидетельствовать о том, что ЦБ подвержен влиянию со стороны некоторых крупных госбанков, которые хотят больше времени для выполнения более жестких нормативов, считают аналитики агентства. В то же время они указывают, что такая отсрочка, вероятно, будет кратковременной и не должна отразиться на рейтингах.

Как ранее писал РБК, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что Банк России рассмотрит на совете директоров перенос с 1 января 2019 года на 1 января 2020 года введение двух надбавок, которые постепенно формировались банками с 2016 года. Одна из них — надбавка к капиталу для системно значимых банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, РСХБ, Росбанка, ЮниКредит Банка, Райффайзенбанка, Промсвязьбанка, «ФК Открытие» и МКБ. Эти банки должны были дополнительно постепенно рассчитывать надбавку за системную значимость в размере 0,15% в год от взвешенных по риску активов и к 1 января 2019 года повысить ее до 1%. Вторая надбавка — для поддержания достаточности капитала — актуальна для всех банков и сейчас должна соблюдаться на уровне 1,875%, а с января 2019 года — на уровне 2,5%. Поздышев объяснил отсрочку позитивным трендом в кредитовании реальной экономики банками и желанием ЦБ дать банкам в течение 2019 года больше возможностей кредитовать, а не ограничивать их дополнительными требованиями к капиталу.

По мнению аналитиков Fitch, возможная отсрочка может быть связана со стремлением поддержать некоторые крупные госбанки, в частности ВТБ и Газпромбанк. После запланированного повышения надбавок показатели базового, основного и общего капитала у российских системно значимых банков должны были бы составлять не менее 8, 9,5 и 11,5% соответственно. Некоторые из показателей у ВТБ и Газпромбанка на 1 сентября 2018 года были ниже этих уровней, говорится в релизе Fitch. Общий капитал ВТБ составляет 10,8%, а основной капитал Газпромбанка — 8,8%.

«По нашим оценкам, ВТБ и Газпромбанк должны суметь обеспечить достижение итоговых целевых уровней, предусмотренных «Базель III», к концу 2018 года при стабильном темпе генерирования прибыли, но запасы капитала у них будут в лучшем случае невысокими, что будет ограничивать объемы кредитования и потенциально дивиденды, — отмечается в релизе. — Минфин, возможно, учитывая фактор дивидендов, поддержал ВТБ в вопросе переноса на более поздние сроки введения итоговых новых требований по надбавкам». Если бы регулятивные послабления были даны конкретным банкам, это в меньшей степени сказалось бы на кредитоспособности сектора, добавляют аналитики Fitch.

ВТБ не согласился с утверждением Fitch. «ЦБ проводил и проводит самостоятельную и независимую политику. В то же время можно предположить, что Центробанк соизмеряет темп внедрения базельских рекомендаций с доступностью капитала для банков и общей ситуацией в банковской системе и ее взаимосвязи с экономикой в целом», — говорится в ответе пресс-службы ВТБ на запрос РБК. Показатели достаточности капитала ВТБ при включении в них прибыли 2018 года позволяют выполнять все требования регулятора, подчеркнули в банке.

РБК направил также запросы в Газпромбанк и ЦБ.

Глава ВТБ Андрей Костин открыто выражал недовольство нормами «Базель III». В сентябре 2018 года он говорил, что для ВТБ «цена вопроса» за повышение надбавок к достаточности капитала в 2017, 2018 и 2019 годах — 450 млрд руб. «Это значит 4,5 трлн руб. невыданных кредитов в экономику», — заявлял тогда Костин. Пять из десяти крупнейших российских банков не имеют доступа к рынкам капитала, требования к капиталу нужно скорректировать, подчеркивал глава ВТБ. Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники писало, что Костин добивается вмешательства в вопрос об отсрочке внедрения «Базель III» помощника президента Андрея Белоусова.​

Другое крупное международное рейтинговое агентство Moody`s давало схожие оценки переносу сроков внедрения норм «Базель III». В своем обзоре на этой неделе агентство указывало, что из системно значимых банков наиболее чувствительными к повышению требований к капиталу являются ВТБ и Газпромбанк.

Согласно анализу Fitch на конец первого квартала 2018 года в 20 банках, на которые приходится около 75% активов российского банковского сектора, средневзвешенный показатель обесцененных кредитов третьей стадии находился на уровне около 11% от валовых кредитов, а кредиты второй стадии (не обесцененные, но со значительным увеличением кредитного риска) составляли еще примерно 8%. При этом у отдельных банков размер непокрытых резервами кредитов второй стадии и третьей стадии на отчетную дату превышал 50%, в том числе у ВТБ (95%), что означает, что их капитализация может быть особенно чувствительной к обесценению кредитов в будущем, делают выводы аналитики.