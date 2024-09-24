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Льготная ипотека 2024 ,  
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Средний размер ставки по рыночной ипотеке в России превысил 21%

«Дом.РФ»: средний размер ставки по рыночной ипотеке в России превысил 21%
Сюжет
Программы льготной ипотеки 2024: виды, условия и изменения
Уровня в 21% ставки по ипотеке достигли впервые как минимум с 2018 года. Летом была завершена массовая льготная программа на новостройки со ставкой 8%, в итоге выдачи ипотеки резко снизились
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Средневзвешенная ставка по ипотечным программам в России превысила 21%, приводит данные АО «Дом.РФ» «Коммерсантъ». Подсчет проведен по 20 крупнейшим банкам, выдающим ипотеку, по состоянию на 20 сентября.

«Ъ» отмечает, что это самый высокий показатель с начала 2020 года, когда был начат мониторинг, а также его можно считать абсолютным рекордом с 2018-го — исходя из ретроспективно представленных Центробанком средневзвешенных ставок.

На первичном рынке средний размер ставки составляет 21,28% годовых, на вторичном — 21,3% годовых. В прошлом году он был на 7 п.п. меньше (14,21 и 14,45% соответственно).

Банки в июле стали чаще отказывать россиянам в ипотеке
Финансы
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19 с 18%. За последние десять лет она была выше только один раз: в конце февраля — марте 2022-го, когда составляла 20%. Банк России допустил дальнейшее повышение ставки на фоне высокого инфляционного давления.

В июле сократилось количество льготных ипотечных программ: прекратила действовать ипотека на покупку жилья в новостройке под 8% годовых. Остались семейная ипотека и IТ-ипотека (ставки 6%), дальневосточная (2%), сельская (3%) и некоторые другие.

Однако их условия в некоторых случаях ужесточились: например, ВТБ с 20 сентября увеличил размер первоначального взноса в рамках семейной ипотеки до 50,1% от стоимости недвижимости (для незарплатных клиентов и тех, кто не комбинирует ее с рыночной ипотекой). Банк объяснил решение сокращением лимитов по этой госпрограмме.

Из программы IТ-ипотеки с июля исключены Москва и Санкт-Петербург: специалисты, работающие на компании из этих городов, не смогут стать заемщиками (даже если живут в регионах, но это не касается филиалов компаний) или купить жилье в этих городах.

После летних перемен на ипотечном рынке в июле российские банки оформили клиентам-физлицам 76,7 тыс. ипотечных кредитов на 348,5 млрд руб., данные приводила аналитическая компания Frank RG. По сравнению с июнем выдачи упали на 57% в количественном и на 55% в денежном выражении.

«Ъ» отмечает, что на фоне этой ситуации некоторые банки отказываются от ипотечного бизнеса. Например, перестал выдавать нельготную ипотеку Россельхозбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк не выдает нельготную ипотеку на новостройки (только готовое жилье).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ипотека ключевая процентная ставка ипотечная ставка льготная ипотека
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