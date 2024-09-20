ВТБ увеличил до 50,1% первый взнос по семейной ипотеке
Банк ВТБ с 20 сентября увеличил размер первоначального взноса в рамках семейной ипотеки до 50,1% от стоимости недвижимости, решение принято с учетом сокращения лимитов по этой госпрограмме, сообщили РБК в пресс-службе финансовой организации.
«Условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений», — заявили в ВТБ. Там добавили, что прежние условия сохраняются до 27 сентября включительно и для тех, кто оформил заявку на семейную ипотеку до 20 сентября.
«На фоне стремления государства сократить долю высокозакредитованных заемщиков это позволит нам продолжать выдавать семейную ипотеку заемщикам с низкой долговой нагрузкой», — заключили в банке.
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