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ВТБ увеличил до 50,1% первый взнос по семейной ипотеке

ВТБ VTBR ₽89,11 +0,66% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Банк ВТБ с 20 сентября увеличил размер первоначального взноса в рамках семейной ипотеки до 50,1% от стоимости недвижимости, решение принято с учетом сокращения лимитов по этой госпрограмме, сообщили РБК в пресс-службе финансовой организации.

«Условия для наших зарплатных клиентов и тех, кто комбинирует эту госпрограмму с рыночными продуктами, остаются без изменений», — заявили в ВТБ. Там добавили, что прежние условия сохраняются до 27 сентября включительно и для тех, кто оформил заявку на семейную ипотеку до 20 сентября.

«На фоне стремления государства сократить долю высокозакредитованных заемщиков это позволит нам продолжать выдавать семейную ипотеку заемщикам с низкой долговой нагрузкой», — заключили в банке.

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Фото:Макс Ветров / РИА Новости

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия ВТБ льготная ипотека первоначальный взнос
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