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Финансы ,  
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Центробанк повысил ключевую ставку до 19% годовых

ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19% годовых. Он предсказал превышение прогноза по инфляции по итогам этого года и допустил дальнейшее ужесточение политики уже на следующем заседании
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Это второе подряд повышение ставки, в июле она была увеличена на 2 п.п., с 16 до 18%.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — отметил ЦБ.

«Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», — подчеркивается в релизе. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных».

Участники консенсус-прогноза РБК (30 аналитиков крупных российский банков и инвестиционных компаний) говорили о возможности очередного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Однако в пользу такого решения высказывалось меньшинство: повышения ставки до 19% годовых ждали семь человек, до 20% — четверо. Большинство — 17 экспертов — прогнозировали сохранение ставки на уровне 18%.

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Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Решение о повышении ставки было принято в условиях роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, отмечает ЦБ. Ожидания граждан на ближайший год по итогам опроса «инФОМ» (проводится по заказу ЦБ) в августе выросли с 12,4 до 12,9%, у предприятий они также увеличились, следует из мониторинга ЦБ. «Это усиливает инерцию устойчивой инфляции», — указывается в релизе.

Месячная инфляция в августе замедлилась до 0,2% против 1,14% в июле, свидетельствуют данные Росстата. Но эксперты неоднозначно оценивают этот показатель, так как исторически в августе всегда наблюдается дефляция. Годовая инфляция (цель ЦБ по ней — 4%) в августе замедлилась до 9,05% после 9,13% в июле, но это все еще выше показателей июня (8,6%) и весенних месяцев (тогда инфляция была в диапазоне 7,5-7,8%). «Устойчивое инфляционное давление в целом остается высоким и пока не демонстрирует тенденцию к снижению», — пишет ЦБ.

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Экономика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Высокие рыночные ставки «поддерживают сберегательные настроения, но пока недостаточно сдерживают кредитование», указывает регулятор. В августе объем выдачи ипотеки увеличился на 6,11% по сравнению с июлем, следует из предварительных оценок аналитического агентства Frank RG. При этом по остальным видам розничного кредитования было зафиксировано некоторое снижение. Но остаются повышенными темпы роста корпоративного кредитования, это происходит «из-за значимого вклада менее чувствительных к рыночным ставкам операций», подчеркивает ЦБ.

В то же время регулятор признал частичное замедление роста экономики (в преддверии заседания на это указали аналитики ЦБ). Но, как он подчеркивает в релизе, это «в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса». Российская экономика по-прежнему растет значительно быстрее сбалансированных темпов, заключает Банк России.

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