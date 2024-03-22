Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это второе подобное решение регулятора за последние месяцы. Как менялась ставка за последние 10 лет — в инфографике РБК