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Финансы ,  
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Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, это второе подобное решение регулятора за последние месяцы. Как менялась ставка за последние 10 лет — в инфографике РБК
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Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние 10 лет. Инфографика

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Дарья Островская, Мария Вишнякова
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