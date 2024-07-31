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Технологии и медиа ,  
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Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

Правительство продлило программу IT-ипотеки до 2030-го и в этом году выделит дополнительное финансирование на 39 млрд руб. Но из программы исключат Москву и Санкт-Петербург, ставка вырастет, а максимальная сумма кредита снизится
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство увеличит бюджетные ассигнования на IT-ипотеку в этом году на 39 млрд руб., из них 23 млрд руб. будут выделены в третьем квартале, говорится в сообщении правительства. Одновременно программа была продлена до 2030 года, но ее условия поменялись: с августа максимальная ставка вырастет с нынешних 5% до 6% годовых, но ее размер может быть дополнительно снижен за счет банковских и региональных программ. Лимит по программе составит 9 млн руб.

Для получения льготного кредита IT-специалист должен иметь доход в размере минимум 150 тыс. руб. в месяц до вычета НДФЛ в городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях, а также от 90 тыс. — в других городах и населенных пунктах. «Ключевой целью обновленной программы является удержание квалифицированных IT-специалистов в регионах. В этой связи программа не будет распространяться на Москву и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении правительства.

Всего до конца 2024 года на новых условиях планируется дополнительно выдать около 4,5 тыс. ипотечных кредитов.

Программа льготной ипотеки для IТ-специалистов начала действовать в июле 2022 года и должна была завершиться в конце 2024-го. В ней могут участвовать сотрудники российских IT-компаний, аккредитованных в реестре Минцифры. Для них ставка по ипотеке составляет 5% годовых при первоначальном взносе 20% от общей стоимости жилья, программа распространяется на новостройки и строительство индивидуальных домов. Максимальный размер кредита для жителей регионов, где проживает более 1 млн человек, — 18 млн руб., для остальных — 9 млн руб. Разница между льготной и рыночной ставками покрывается из бюджета. Банки по собственному решению могут увеличить лимит выдаваемой IT-ипотеки для конкретного участника программы, но он должен оплачивать разницу не по льготной, а по рыночной ставке. За все время реализации программы в банки поступило свыше 275 тыс. заявок и выдано займов на 700 млрд руб.

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Технологии и медиа
Фото:Эрик Романенко / ТАСС

В июне несколько банков приостанавливали выдачу IT-ипотеки из-за исчерпания общего лимита на программу (был установлен в размере 700 млрд руб.). Среди них ВТБ, «Сбер», «Дом.РФ». По данным «Коммерсанта», Минцифры и Минфину было поручено проработать выделение дополнительных 28,5 млрд руб. на реализацию уже выданных IT-ипотек в 2024 году. Источник издания объяснял дефицит тем, что банки сначала выдают ипотечный кредит из своих средств и только потом оператор программы — «Дом.РФ» — компенсирует им затраты.

В начале июля источник РБК, близкий к Минцифры, говорил, что в правительстве обсуждают вариант снижения максимальной суммы IT-ипотеки в регионах с населением более 1 млн человек с 18 млн до 9 млн руб. Он объяснял это тем, что сейчас 40% IT-ипотеки выдается в Москве. Одновременно рассматривался вариант стимулирование региональных айтишников к более активному участию в программе. Замглавы Минфина Иван Чебесков рассказывал, что обсуждаются разные варианты изменения параметров программы, в том числе ставки.

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Анна Балашова Анна Балашова
IT Ипотека Михаил Мишустин айтишник
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