Выдачи ипотеки после сворачивания льготных программ упали в 2,2 раза
В июле 2024 года, после завершения действия ключевых льготных госпрограмм, российские банки оформили клиентам-физлицам 76,7 тыс. ипотечных кредитов на 348,5 млрд руб., следует из данных аналитической компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с июнем выдачи упали на 57% в количественном и на 55% в денежном выражении: в последний месяц действия льготной ипотеки под 8% и семейной ипотеки на старых условиях россияне взяли жилищные кредиты более чем на 770 млрд руб.
Спад рынка ипотеки в июле — не только сокращение выдач относительно рекордных уровней предыдущего месяца. Год к году продажи уменьшились на 55 и 47% в количественном и денежном выражении — это максимальное сокращение, не обусловленное сезонностью, с апреля 2022 года, пика кризиса.
В абсолютных значениях объем продаж ипотеки в России в июле был сопоставим с февралем этого года (329,4 млрд руб.). Средний размер предоставленного кредита на жилье обновил рекорд, превысив 4,5 млн руб.
Что изменилось на рынке ипотеки за месяц
С 1 июля 2024 года в России перестала действовать масштабная программа льготной ипотеки, позволяющая взять кредит на строящееся жилье по ставке не выше 8%. С этого же срока временно не действовала программа семейной ипотеки — господдержка на прежних условиях завершилась, а новые Минфин раскрыл только 10 июля. Поток заявок на новую семейную ипотеку по сравнению с июнем упал на 22%, писал РБК.
Кроме того, российские банки продолжили ухудшать условия по собственным программам ипотеки — рыночные ставки в топ-20 банках приблизились к 20% годовых. 26 июля Банк России поднял ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 18% годовых. Участники рынка отреагировали на это новым пересмотром ипотечных ставок.
Что происходит с кредитованием на фоне высоких ставок
«В последние полгода ключевая ставка несколько сдерживала темпы роста кредита, но его динамика все еще далека от сбалансированной», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 26 июля. Выдачи кредитов в январе—июне действительно существенно не падали, но в июльской статистике замедление более заметно.
- В целом банки предоставили населению ссуды на 1,25 трлн руб., что на 25,2% меньше июньского результата. Основной вклад в спад внесла ипотека, но сокращение выдач произошло и в сегменте необеспеченного кредитования. Объем оформленных кредитов наличными снизился на 3% по сравнению с июнем, сжатие выдач сохранятся второй месяц подряд.
- Автокредитование обновило новый рекорд: за июль банки предоставили россиянам 162,7 тыс. кредитов на покупку машин (плюс 8% к июню) на 239,5 млрд руб. (плюс 10%). При этом с 1 июля для кредитных организаций стали действовать новые повышенные надбавки по автокредитам, выданным слишком закредитованным клиентам.
- Объем выдач POS-кредитов на покупку товаров за месяц увеличился на 9%, до 43,1 млрд руб., а количество таких ссуд — на 11%, до 1,54 млн. Это максимум с ноября—декабря прошлого года, когда продажи кредитов на товары традиционно высокие в преддверии новогодних праздников.
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