Выдачи ипотеки после сворачивания льготных программ упали в 2,2 раза

Выдачи ипотеки в июле показали рекордное сокращение за два года

Завершение основных программ льготной ипотеки привело к охлаждению рынка в июле: выдачи кредитов на жилье за месяц рухнули на 55%, подсчитали аналитики Frank RG. Замедление наблюдается и в необеспеченном кредитовании

Фото: Андрей Любимов / РБК

В июле 2024 года, после завершения действия ключевых льготных госпрограмм, российские банки оформили клиентам-физлицам 76,7 тыс. ипотечных кредитов на 348,5 млрд руб., следует из данных аналитической компании Frank RG (есть у РБК). По сравнению с июнем выдачи упали на 57% в количественном и на 55% в денежном выражении: в последний месяц действия льготной ипотеки под 8% и семейной ипотеки на старых условиях россияне взяли жилищные кредиты более чем на 770 млрд руб.

Спад рынка ипотеки в июле — не только сокращение выдач относительно рекордных уровней предыдущего месяца. Год к году продажи уменьшились на 55 и 47% в количественном и денежном выражении — это максимальное сокращение, не обусловленное сезонностью, с апреля 2022 года, пика кризиса.

В абсолютных значениях объем продаж ипотеки в России в июле был сопоставим с февралем этого года (329,4 млрд руб.). Средний размер предоставленного кредита на жилье обновил рекорд, превысив 4,5 млн руб.

Что изменилось на рынке ипотеки за месяц С 1 июля 2024 года в России перестала действовать масштабная программа льготной ипотеки, позволяющая взять кредит на строящееся жилье по ставке не выше 8%. С этого же срока временно не действовала программа семейной ипотеки — господдержка на прежних условиях завершилась, а новые Минфин раскрыл только 10 июля. Поток заявок на новую семейную ипотеку по сравнению с июнем упал на 22%, писал РБК. Кроме того, российские банки продолжили ухудшать условия по собственным программам ипотеки — рыночные ставки в топ-20 банках приблизились к 20% годовых. 26 июля Банк России поднял ключевую ставку сразу на 2 п.п., до 18% годовых. Участники рынка отреагировали на это новым пересмотром ипотечных ставок.

Что происходит с кредитованием на фоне высоких ставок

«В последние полгода ключевая ставка несколько сдерживала темпы роста кредита, но его динамика все еще далека от сбалансированной», — отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 26 июля. Выдачи кредитов в январе—июне действительно существенно не падали, но в июльской статистике замедление более заметно.