Армянские банки начали ограничивать работу «Юнистрима»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 100,66 (-1,18) Инвестиции, 18:57 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 90,38 (-0,47) Инвестиции, 18:57
Нападающий «Краснодара» стал автором первого гола нового сезона РПЛ Спорт, 19:40
В Совфеде напомнили Думе позицию Путина о призывном возрасте с 21 года Политика, 19:33
Навального отправили в ШИЗО до приговора Политика, 19:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:27
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:25
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области Политика, 19:22
«Нехватка бычьего импульса». Когда к биткоину вернется волатильность Крипто, 19:21
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд в Москве арестовал Игоря Стрелкова Политика, 19:15
Тиньков поблагодарил демократию после снятия с него британских санкций Бизнес, 19:14
Атак стало в разы больше: как бизнесу защититься от киберпреступников Тренды, 19:07
Клишас раскритиковал идею лишать приобретенного по рождению гражданства Политика, 19:05
Монсон рассказал о планах поучаствовать в выборах в Госдуму в 2026 году Спорт, 19:03
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:02
В России покажут новый фильм Вуди Аллена «Великая ирония» Life, 19:01
Война санкций ,  
0 

Армянские банки начали ограничивать работу «Юнистрима»

Армянские банки вслед за киргизскими и грузинскими стали ограничивать работу «Юнистрима»
Сюжет
Война санкций
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Армянский Армэкономбанк 21 июля приостановил работу с российской платежной системой «Юнистрим». Об этом говорится на сайте банка.

Еще в одном банке — Эвокабанке — изданию Frank Media заявили, что не работают с подсанкционными контрагентами. РБК в службе поддержки этого банка сообщили, что работают с платежной системой «Юнистрим», но не делают и не получают переводы из Юнистримбанка.

Ранее работу с «Юнистримом» прекратили киргизские банки «Компаньон», Айыл Банк, DemirBank и Asia Alliance Bank. Утром о приостановке зачисления переводов с «Юнистрима» сообщил грузинский Bank of Georgia. Кроме того, «Юнистрим» пропал из списка платежных систем для зачисления переводов в приложении другого крупного грузинского банка — ТВС.

«Юнистрим» выступал оператором денежных переводов за границу примерно в 30 стран, среди которых Греция, Великобритания, Кипр, Израиль, Сербия, Турция, Молдавия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 20 июля власти США ввели против платежной системы санкции. Представители «Юнистрима» после этого заявили, что разработали «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме».

Теги
Армения иностранные банки санкции Киргизия Юнистрим новости
Материалы по теме
Санкции на «Тинькофф» и «Юнистрим». Как они повлияют на банки и переводы
Финансы
«Юнистрим» пообещал «инфраструктурное решение» после санкций США
Финансы
Bank of Georgia сообщил о приостановке зачисления переводов с «Юнистрим»
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter