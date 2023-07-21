Армянские банки начали ограничивать работу «Юнистрима»

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Армянский Армэкономбанк 21 июля приостановил работу с российской платежной системой «Юнистрим». Об этом говорится на сайте банка.

Еще в одном банке — Эвокабанке — изданию Frank Media заявили, что не работают с подсанкционными контрагентами. РБК в службе поддержки этого банка сообщили, что работают с платежной системой «Юнистрим», но не делают и не получают переводы из Юнистримбанка.

Ранее работу с «Юнистримом» прекратили киргизские банки «Компаньон», Айыл Банк, DemirBank и Asia Alliance Bank. Утром о приостановке зачисления переводов с «Юнистрима» сообщил грузинский Bank of Georgia. Кроме того, «Юнистрим» пропал из списка платежных систем для зачисления переводов в приложении другого крупного грузинского банка — ТВС.

«Юнистрим» выступал оператором денежных переводов за границу примерно в 30 стран, среди которых Греция, Великобритания, Кипр, Израиль, Сербия, Турция, Молдавия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 20 июля власти США ввели против платежной системы санкции. Представители «Юнистрима» после этого заявили, что разработали «инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме».