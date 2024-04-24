«Тинькофф» запустит новых ассистентов без «помощника Олега»

«Тинькофф» запустит шесть ИИ-ассистентов для ответов на вопросы пользователей. Среди них не будет секретаря «Олега», чье имя совпадает с именем основателя банка Олега Тинькова. Будущее «Олега» «обсуждается», говорят в «Тинькофф»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Тинькофф Банк запускает «Вселенную ассистентов» с шестью голосовыми помощниками, рассказал представитель кредитной организации. Сейчас банк использует помощника «Олега», часть функций которого будут выполнять новые ассистенты.

«Будущее Олега и то, на какой планете он будет жить в нашей Вселенной ассистентов, сейчас обсуждается. В любом случае телефонный секретарь как продукт продолжит свое существование и получит новое развитие, о чем мы расскажем в ближайшее время», — сказал РБК представитель кредитной организации. Группа переходит «к парадигме умных ассистентов», которые разработаны под конкретные направления в экосистеме и являются экспертами именно в своих собственных сферах.

Помощники запущены на основе специализированных больших языковых моделей (LLM). «В отличие от традиционных ассистентов, которые обучены решать широкий спектр вопросов, каждый ассистент Вселенной Тинькофф обучен быстро решать задачи в своей сфере и обрабатывать сложные запросы — например, найти по выгодной цене кроссовки с определенным цветом и рисунком», — говорит представитель «Тинькофф».

Новые ассистенты будут отличаться друг от друга и выполнять различные задачи. Например, ассистент «Секретарь» будет отвечать на звонки вместо клиента, в шутливой форме общаться со спамерами, присылать запись и расшифровку. Такой же функционал был у телефонного секретаря «Олега».

Также в «Тинькофф» будут «финассистент» (анализ расходов и советы по управлению деньгами), «инвест-ассистент» (инвестиции, анализ бумаг), «шоппинг-ассистент» (подбор товаров), «тревел-ассистент» (подбор билетов, разработка плана путешествия) и «джуниор-ассистент» (создан для общения с детьми на широкий спектр тем, в том числе для обучения финансовой грамотности и помощи со школьной программой).

Голосовой помощник Олег был запущен в 2019 году. Кроме функций телефонного секретаря он также помогал с финансовыми задачами. Например, помогал перевести деньги или вовремя пополнить баланс мобильного номера. Ассистент Олег все еще доступен в чате с поддержкой банка.

Имя голосового помощника совпадало с именем основателя банка Олегом Тиньковым, который в феврале 2024 года был признан Минюстом иноагентом. Тиньков выступил против военной операции на Украине в феврале 2022 года. В апреле того же года он продал свою 35-процентную долю в TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина. По словам Тинькова, его заставили продать акции банка из-за его позиции по спецоперации «за копейки» — за не более 3% реальной стоимости доли. В октябре 2022 года Тиньков также объявил о решении отказаться от российского гражданства, а через месяц сообщил о том, что попробует отозвать бренд «Тинькофф» в России, но затем признал, что бренд по «финансовой категории» принадлежит Тинькофф Банку.