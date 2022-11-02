Тиньков заявил, что попробует отозвать бренд «Тинькофф» в России

Бизнесмен уточнил, что речь идет о правах на бренд в категории «Финансы» — права по остальным классам принадлежат ему самому. В банке в ответ заявили, что обладают правами «во всех необходимых категориях»

Олег Тиньков (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Бренд «Тинькофф» по «финансовой категории» принадлежит Тинькофф Банку, подтвердил его основатель и бывший владелец Олег Тиньков в интервью YouTube-каналу «Русские норм!» (его ведущая Елизавета Осетинская внесена Минюстом в реестр иноагентов).

«Он по классу финансов принадлежал давно банку. Я продал банк. Организацию. <...> Но все остальные классы принадлежат мне», — заявил бизнесмен. Тиньков добавил, что сам планирует поговорить с юристами и отозвать название бренда. «Я не хочу, чтобы мое имя было в России», — пояснил предприниматель. «Надо сейчас посмотреть, как мы там можем это юридически сломать», — добавил он.

Он рассказал, что председатель правления банка Станислав Близнюк и бывший соруководитель материнской TCS Group Оливер Хьюз его «подразвели»: «Они мне сказки рассказывали, что меня не хотят там никто видеть, имя, но, когда я продал, я смотрю, что-то имя они не меняют. Чего имя-то не меняете? Вы же сказали: вас администрация президента просила имя поменять».

По мнению Тинькова, Хьюз и Близнюк хотели завладеть банком и воспользовались ситуацией, а потом обиделись, когда он продал банк владельцу «Интерроса» Владимиру Потанину. «У них нет таких денег», — объяснил Тиньков.

Представитель Тинькофф Банка, комментируя слова Тинькова, заявил РБК: «Все права на бренд «Тинькофф» в необходимых нам категориях принадлежат банку. По классу замороженных продуктов, к примеру, действительно нет, так как пельмени не входят в экосистему «Тинькофф». Топ-менеджмент банка <...> не мыслит такими терминами, как «подразвести». Это сложно комментировать».

После начала военной операции на Украине Тиньков выступил против боевых действий. Он продал Потанину долю в TCS Group. Позже бизнесмен рассказал, что его заставили продать банк «за копейки» после антивоенных заявлений.

Тинькофф Банк в апреле сообщил, что в 2022 году откажется от прежнего названия, так как «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда».

31 октября Тиньков объявил, что отказывается от российского паспорта. На следующий день он сказал, что начинает отзыв своего бренда из банка «Тинькофф». В банке после этого заявили, что все юридические права на бренд принадлежат организации.