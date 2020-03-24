Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Вся сеть офисов Сбербанка работает в штатном режиме, рассказал РБК зампред правления банка Олег Ганеев. Но он не исключил, что ситуация может потребовать временного закрытия отдельных офисов для проведения дезинфекционных мероприятий. «Если все же какой-либо офис временно закроется, мы оперативно организуем в этом регионе мобильные передвижные банковские офисы», — подчеркнул он.

Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, МКБ, Росбанк, Банк Хоум Кредит и Почта Банк пока не планируют менять режим работы отделений, однако внимательно следят за развитием ситуации. Решение о закрытии может быть принято, если будут специальные предписания городских властей, пояснил представитель Альфа-банка.

Многие из опрошенных рассказали, что организовали измерение температуры у сотрудников на входе в отделение, а в помещениях выросла частота уборки и усилились меры дезинфекции. Персоналу предоставляются медицинские маски, а также перчатки для работы с наличными. Клиентам банков рекомендовано использовать мобильное приложение или интернет-банк для проведения операций. Ранее банки, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, МКБ, «Открытие» и Росбанк, приняли решение перевести на удаленную работу тех сотрудников, которые могут выполнять задачи дистанционно, писал РБК.

Ситуация с изменением графика работы банковских отделений наблюдается и во многих других странах, говорит руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова: «Несмотря на то что банки относятся к социально значимым объектам и не должны обязательно закрываться на карантин, многие из них добровольно сокращают часы работы отделений и даже закрывают некоторые из них, чтобы обезопасить клиентов и сотрудников». На банковских процессах это не отражается — операции просто переходят из отделений в дистанционные каналы, указывает эксперт.

Ходят ли россияне в банки

В большинстве опрошенных банков утверждают, что пока не наблюдают сокращение числа посетителей в отделениях. Райффайзенбанк считает, что поток посетителей может снизиться в течение нескольких недель.

Банк Хоум Кредит и Почта Банк уже фиксируют снижение клиентского потока. По мнению председателя правления Почта Банка Георгия Горшкова, снижение может оказать существенное влияние на бизнес в том случае, если эпидемиологическая ситуация продлится девять-десять месяцев. Но банк рассчитывает, что она разрешится в течение нескольких недель.

Банк «Открытие» с 16 по 22 марта отмечал незначительный рост количества обращений в офисы. «Увеличился спрос со стороны населения на кредиты наличными и ипотеку, со стороны малого бизнеса — на открытие расчетных счетов», — отметил представитель банка.

Меры по самоизоляции и карантину, а также то, что банки начали активно предлагать клиентам использовать онлайн-сервисы, привели к росту числа операций, совершенных дистанционно. «Хоум Кредит», например, в марте фиксирует рост среднедневного объема онлайн-операций на 15% по сравнению со среднедневными значениями февраля. Среднедневное количество клиентов на онлайн-каналах МКБ увеличилось на 15%, количество операций — более чем на 10% по отношению к прошлой неделе. Райффайзенбанк ожидает, что в ближайшие несколько месяцев число ежедневных пользователей мобильного приложения и интернет-банка вырастет до 1,6 млн человек с текущих 500 тыс. «Открытие» фиксирует рост числа пользователей интернет-банка и мобильного приложения в четыре раза.

Пока новостной фон свидетельствует, что ситуация с пандемией в России под контролем и при соблюдении мер безопасности можно жить более-менее нормальной повседневной жизнью, из-за чего в банках пока не наблюдается резкого снижения потока посетителей, объясняет руководитель Deloitte digital в СНГ Максим Шапировский. По его мнению, это может произойти или при полном закрытии отделений, или при сильном сокращении их рабочих часов.

В крупнейших банках цифровые каналы позволяют проводить 99% операций. А так как более 50% населения являются клиентами именно этих банков, то основная часть граждан смогут комфортно существовать при сокращении режима работы или даже закрытии отделений, считает Шапировский: «Сложности могут возникнуть только у тех, кто никогда раньше не пользовался онлайн-сервисами, а также у клиентов более классических банков, которые не развивали свои цифровые каналы».