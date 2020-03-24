Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 23 мар, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 23 мар, 13:39
Сенаторы и депутаты предложили ставить диагнозы пациентам дистанционно Общество, 07:00 Руководство поликлиники Минобороны поручило медперсоналу шить себе маски Общество, 07:00 В Хабаровском крае открыли пожароопасный сезон Общество, 06:49 Цена на нефть Brent выросла более чем на 3% Экономика, 06:09 Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса Финансы, 06:00 В Китае выздоровели более 90% зараженных COVID-19 Общество, 05:35 Олимпийский комитет США попросил перенести летние Игры в Токио Спорт, 05:27 Россияне на удаленке предпочли работу и самообразование просмотру видео Технологии и медиа, 05:00 На борту рыболовецкого судна в Охотском море произошел пожар Общество, 04:56 Трамп заявил о планах отменить введенные из-за коронавируса ограничения Политика, 04:46 Меланья Трамп сделала тест на коронавирус Общество, 04:31 США сократят на $1 млрд финансовую поддержку Афганистану Политика, 04:09 Петросян отказался обсуждать сообщения о рождении у него ребенка Общество, 03:34 Первые два случая заражения коронавирусом выявили в Приморье Общество, 03:26
Пандемия коронавируса ,  
0 

Крупнейшие банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Режим работы своих отделений уже пересмотрели или готовы пересмотреть несколько крупнейших банков, опрошенных РБК. Их клиенты стали чаще совершать операции онлайн
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Крупнейшие банки начали менять режим работы своих отделений из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Решение об этом уже приняли ВТБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, рассказали РБК их представители.

Кто меняет режим работы отделений

ВТБ готов временно изменить режим работы части отделений в тех регионах, где фиксируется рост инфекции. «Все посетители будут проинформированы о введении таких мер дополнительно», — отметил представитель ВТБ. В офисах сформированы взаимозаменяемые группы сотрудников, которые обеспечивают бесперебойную работу с клиентами. Посетителей просят во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров. Банк также перевел на сменный режим работы свой контакт-центр: его специалисты работают взаимозаменяемыми группами с исключением непосредственного контакта между собой.

Райффайзенбанк вводит для сотрудников отделений график работы непересекающимися сменами, из-за этого сокращается время работы отделений, а также временно приостанавливается работа части из них. «Пока изменения коснулись только четырех отделений в Москве, но в зависимости от эпидемиологической обстановки эти меры могут быть распространены на всю московскую сеть», — уточнил представитель банка, рекомендовав клиентам проверять часы работы офисов на официальном сайте или в приложении банка.

ЮниКредит Банк также вводит посменную работу и меняет режим работы филиалов и дополнительных офисов, его можно уточнить на сайте банка. Клиентам рекомендовано заходить в офис по одному, а также соблюдать расстояние не менее полутора метров как между клиентом и сотрудником, так и между клиентами в операционном зале.

Глава Сбербанка вышел на работу в офис после двухнедельного карантина
Общество

Вся сеть офисов Сбербанка работает в штатном режиме, рассказал РБК зампред правления банка Олег Ганеев. Но он не исключил, что ситуация может потребовать временного закрытия отдельных офисов для проведения дезинфекционных мероприятий. «Если все же какой-либо офис временно закроется, мы оперативно организуем в этом регионе мобильные передвижные банковские офисы», — подчеркнул он.

Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, МКБ, Росбанк, Банк Хоум Кредит и Почта Банк пока не планируют менять режим работы отделений, однако внимательно следят за развитием ситуации. Решение о закрытии может быть принято, если будут специальные предписания городских властей, пояснил представитель Альфа-банка.

Многие из опрошенных рассказали, что организовали измерение температуры у сотрудников на входе в отделение, а в помещениях выросла частота уборки и усилились меры дезинфекции. Персоналу предоставляются медицинские маски, а также перчатки для работы с наличными. Клиентам банков рекомендовано использовать мобильное приложение или интернет-банк для проведения операций. Ранее банки, среди которых Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, МКБ, «Открытие» и Росбанк, приняли решение перевести на удаленную работу тех сотрудников, которые могут выполнять задачи дистанционно, писал РБК.

Ситуация с изменением графика работы банковских отделений наблюдается и во многих других странах, говорит руководитель группы по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталья Ракова: «Несмотря на то что банки относятся к социально значимым объектам и не должны обязательно закрываться на карантин, многие из них добровольно сокращают часы работы отделений и даже закрывают некоторые из них, чтобы обезопасить клиентов и сотрудников». На банковских процессах это не отражается — операции просто переходят из отделений в дистанционные каналы, указывает эксперт.

Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Финансы

Ходят ли россияне в банки

В большинстве опрошенных банков утверждают, что пока не наблюдают сокращение числа посетителей в отделениях. Райффайзенбанк считает, что поток посетителей может снизиться в течение нескольких недель.

Банк Хоум Кредит и Почта Банк уже фиксируют снижение клиентского потока. По мнению председателя правления Почта Банка Георгия Горшкова, снижение может оказать существенное влияние на бизнес в том случае, если эпидемиологическая ситуация продлится девять-десять месяцев. Но банк рассчитывает, что она разрешится в течение нескольких недель.

Банк «Открытие» с 16 по 22 марта отмечал незначительный рост количества обращений в офисы. «Увеличился спрос со стороны населения на кредиты наличными и ипотеку, со стороны малого бизнеса — на открытие расчетных счетов», — отметил представитель банка.

Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Финансы

Меры по самоизоляции и карантину, а также то, что банки начали активно предлагать клиентам использовать онлайн-сервисы, привели к росту числа операций, совершенных дистанционно. «Хоум Кредит», например, в марте фиксирует рост среднедневного объема онлайн-операций на 15% по сравнению со среднедневными значениями февраля. Среднедневное количество клиентов на онлайн-каналах МКБ увеличилось на 15%, количество операций — более чем на 10% по отношению к прошлой неделе. Райффайзенбанк ожидает, что в ближайшие несколько месяцев число ежедневных пользователей мобильного приложения и интернет-банка вырастет до 1,6 млн человек с текущих 500 тыс. «Открытие» фиксирует рост числа пользователей интернет-банка и мобильного приложения в четыре раза.

Пока новостной фон свидетельствует, что ситуация с пандемией в России под контролем и при соблюдении мер безопасности можно жить более-менее нормальной повседневной жизнью, из-за чего в банках пока не наблюдается резкого снижения потока посетителей, объясняет руководитель Deloitte digital в СНГ Максим Шапировский. По его мнению, это может произойти или при полном закрытии отделений, или при сильном сокращении их рабочих часов.

В крупнейших банках цифровые каналы позволяют проводить 99% операций. А так как более 50% населения являются клиентами именно этих банков, то основная часть граждан смогут комфортно существовать при сокращении режима работы или даже закрытии отделений, считает Шапировский: «Сложности могут возникнуть только у тех, кто никогда раньше не пользовался онлайн-сервисами, а также у клиентов более классических банков, которые не развивали свои цифровые каналы».

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, коронавирус
Материалы по теме
Глава Сбербанка вышел на работу в офис после двухнедельного карантина
Общество
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Финансы
ЦБ запретил банкам брать комиссии с клиентов за быстрые переводы
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter