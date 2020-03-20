Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Глава ВТБ выразил уверенность в том, что коронавирус будет побежден и пообещал поддержку банка всем пострадавшим от болезни клиентам

Андрей Костин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход. По словам Костина, в ВТБ уже разработан комплекс мер по защите интересов пострадавших от коронавируса клиентов.

«Важно не забывать ни на минуту: скоро все наладится, мир победит и эту болезнь, возникнут новые возможности. История не помнит случаев, чтобы было иначе. Вопрос лишь во времени. Уверен, многие из нас, особенно люди старшего поколения, переживали куда более тяжелые моменты, когда казалось, рассвета не будет. Но он обязательно наступал», — говорится в обращении Костина к клиентам банка, опубликованном на сайте ВТБ.

Глава банка отметил, что его сотрудники — не вирусологи, а потому не могут предсказать, как будет развиваться пандемия, но как профессионалы в банковском деле гарантируют исполнение ВТБ своих обязательств.

«Мы вместе. И если вы чувствуете, что вам необходима дополнительная поддержка, помните: вы можете рассчитывать на нас», — отметил Костин.