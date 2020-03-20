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Пандемия коронавируса ,  
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Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса

Глава ВТБ выразил уверенность в том, что коронавирус будет побежден и пообещал поддержку банка всем пострадавшим от болезни клиентам
ВТБ VTBR ₽0,0318 +4,02% Купить
Андрей Костин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход. По словам Костина, в ВТБ уже разработан комплекс мер по защите интересов пострадавших от коронавируса клиентов.

«Важно не забывать ни на минуту: скоро все наладится, мир победит и эту болезнь, возникнут новые возможности. История не помнит случаев, чтобы было иначе. Вопрос лишь во времени. Уверен, многие из нас, особенно люди старшего поколения, переживали куда более тяжелые моменты, когда казалось, рассвета не будет. Но он обязательно наступал», — говорится в обращении Костина к клиентам банка, опубликованном на сайте ВТБ.

ЦБ рекомендовал реструктурировать кредиты заразившимся коронавирусом
Общество

Глава банка отметил, что его сотрудники — не вирусологи, а потому не могут предсказать, как будет развиваться пандемия, но как профессионалы в банковском деле гарантируют исполнение ВТБ своих обязательств.

«Мы вместе. И если вы чувствуете, что вам необходима дополнительная поддержка, помните: вы можете рассчитывать на нас», — отметил Костин.

Ранее в пятницу Банк России рекомендовал всем банкам реструктурировать кредиты тем, кто заболел COVID-19, не взимать с таких заемщиков пени и штрафы и не обращать взыскание на заложенную по кредиту недвижимость.

За последние сутки в России COVID-19 заразилось 54 человека, общее число случаев заражения увеличилось до 253.

Первый зампред ВТБ — РБК: «Сложно предсказать последствия двойного удара»
Бизнес

20 марта первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в интервью РБК заявил, что в результате падения мировых цен на нефть и пандемии COVID-19 на финансовом рынке начался четвертый на его памяти большой шторм. «Но группа ВТБ вошла в этот шторм в хорошем состоянии и прямые последствия для нас минимальны», добавил Соловьев.

Кроме того, в пятницу к сотрудникам Сбербанка в связи с пандемией коронавирусной инфекции обратился глава банка Герман Греф. В своем обращении Греф заверил, что испытывает оптимизм, и отметил, что вирусный кризис поспособствует выявлению слабых мест и даст возможность команде банка стать сильнее.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ВТБ, Андрей Костин, коронавирус
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