Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля

Еще один фактор, повлиявший на спрос — ожидание клиентами роста кредитных ставок. «На рынок досрочно могут выйти заемщики, которые ожидали более низких ставок: в условиях неопределенности они могут принять решение взять кредит уже сегодня», — поясняет Доронкин.

«Спрос на товарные ссуды в большей степени связываем с ростом курсов валют», — пояснил представитель «Ренессанс кредита». Ажиотажный спрос связан с ожиданиями потребителей «из-за ослабления рубля и возможного всплеска инфляции», сообщило в пресс-релизе «Открытие». По словам директора департамента кредитного бизнеса банка Михаила Чамрова, заемщики верят в скорое удорожание займов. «Клиенты, которые сомневались или откладывали получение кредита «на потом», решили получить кредиты, опасаясь повышения ставок», — поясняет он.

В Почта банке считают, что повышенный спрос со стороны заемщиков связан с запущенной им в начале марта рекламной кампанией. Как отмечает директор по продуктам и технологиям банка Григорий Бабаджанян, в Европе, которая раньше России столкнулась со вспышкой коронавируса, потребители увеличили траты на покупки в интернете, онлайн-сервисы и заказы товаров и еды в сервисах доставки. «Будут ли наблюдаться аналогичные тренды в России, пока говорить преждевременно», — резюмирует он. Распространение COVID-19 в России уже спровоцировало рост трат, подсчитал банк ВТБ.

Райффайзенбанк видит рост кредитования через дистанционные каналы, отмечает руководитель направления по развитию потребительских кредитов банка Дмитрий Сивов: «За последний месяц до 62% увеличилось количество сделок, проведенных полностью онлайн, без встреч с мобильным представителем банка. В январе этот показатель был равен 57%». Он не прокомментировал, связано ли это с пандемией и переводом многих сотрудников на удаленную работу.

В Промсвязьбанке не связывают всплеск заявок с «эпидемиологической ситуацией». Интерес клиентов вызван улучшением условий по продуктам, считают там.

Конвертируются ли заявки в кредиты

«Мы видим рост обращений, но какая будет конверсия заявки в кредит сейчас сложно сказать», — говорит гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Он напомнил, что многие банки внедрили новые, более жесткие требования к оценке заемщиков.

В сегменте необеспеченного кредитования наблюдается увеличение активности не только клиентов, но и банков, отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. «Однако рост заявок и выдачи новых кредитов отмечен, прежде всего, в сегменте кредитования действующих, хорошо знакомых банкам клиентов. Что касается новых заемщиков, как принято говорить, «с улицы», то здесь банки придерживаются более консервативной политики», — подчеркивает он.

Бюро кредитных историй пока не располагают данными о выдачах в марте в количественном и денежном выражении. Но рост по итогам месяца возможен, считает Лагуткин.

Если это произойдет, март может стать первым месяцем в 2020 году, когда будет наблюдаться увеличение выдач в сегменте необеспеченного потребкредитования, следует из статистики БКИ. Так, по данным «Эквифакса», в январе-феврале количество оформленных потребкредитов сократилось на 15,5%, а объем — на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам НБКИ, в январе-феврале выдачи снизились на 8,9% в годовом выражении. С 1 октября Банк России ввел повышенные коэффициенты риска по необеспеченным ссудам в зависимости от показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Чем выше закредитованность клиента, тем меньше выгоды от выдачи ссуды ему получает банк. Снижение выдач необеспеченных кредитов и кредитных карт началось в четвертом квартале прошлого года, писал РБК. В начале этого года игроки заметно сократили продажи кредиток.

Объединенное кредитное бюро, которое также входит в топ-3 на российском рынке, наоборот, сообщало о росте продаж в сегменте беззалоговых ссуд — на 21% в количественном и на 23% в денежном выражении. В отличие от НБКИ и «Эквифакса», ОКБ располагает данными Сбербанка. В январе и феврале кредитная организация обновила исторические рекорды по выдачам розничных ссуд, следует из ее отчетности по РСБУ.

Доронкин из НКР не считает, что ажиотажный спрос на ссуды выльется в рост выдач. «Мы ожидаем ужесточения кредитных политик в отношении заемщиков, занятых в отраслях со сложной экономической ситуацией, включая туризм, авиаперевозки, сфера услуг», - говорит он.

На политику банков продолжат влиять и ограничения ЦБ, добавляет Носова из АКРА. «Эффективность примененных мер ЦБ по сдерживанию рисков в потребительском кредитовании не вызывает сомнений: в настоящее время банки достаточно сдержанны в выдаче потребительских кредитов», — утверждает она. Но, по ее словам, ажиотажный спрос на кредиты «несет в себе дополнительные риски, что через некоторое время он приведет к росту просроченной задолженности в кредитных портфелях банков».