Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Ситуация на финансовом рынке, обвал рубля и пандемия COVID-19 спровоцировали россиян чаще обращаться за необеспеченными кредитами. В марте заметно выросло количество заявок на ссуды наличными и POS-кредиты, сообщили РБК в крупных банках и подтвердили в двух крупнейших бюро кредитных историй — НБКИ и «Эквифакс».
- По данным банка «Открытие», спрос на кредиты наличными за прошедшие недели оказался на 15% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Сбербанк считает поток обращений за такими ссудами стабильным, но отмечает увеличение сумм, которые заемщики указывают в заявках. По сравнению с февралем средняя запрошенная сумма выросла на 10% из-за «общего повышения покупательской активности в настоящий момент», считают в банке.
- Число заявок от клиентов ВТБ в начале марта увеличилось на треть, сообщил представитель банка, хотя это произошло после того, как ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 7,5%. «В начале текущей недели мы зафиксировали рост числа обращений и на ипотеку (примерно на 15%), по которой ставки в начале этого года были снижены до 7,9%. Схожими темпами растут показатели и в автокредитовании», - добавил он. Число выданных кредитных карт в первой половине марта не изменилось.
- Количество заявок на потребительские ссуды с начала марта подскочило на 43%, подсчитали в Почта банке. Поток обращений за новыми картами был стабильным, добавили там.
- Промсвязьбанк с 11 марта зафиксировал двукратный рост обращений клиентов за кредитными картами по сравнению с предыдущей неделей. С начала месяца выдачи потребкредитов увеличились на 22%, статистику по росту заявок банк не привел.
- В Райффайзенбанке спрос на потребкредиты назвали «стабильно высоким», но не раскрыли данных о динамике обращений.
- По оценкам банка «Санкт-Петербург», число заявок на кредиты наличными выросло на 10% относительно февраля этого года и марта прошлого. «В объеме выдач прогноз на март — [месячный прирост] около 25%», — отмечает вице-президент кредитной организации Дмитрий Алексеев.
- Банк «Ренессанс кредит» зафиксировал рост спроса на POS-кредиты в сегментах бытовой техники и электроники.
- Остальные банки из 20 опрошенных не ответили на запросы РБК.
Что заставило россиян идти за кредитами
Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: «На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты». В марте рубль вышел на второе место по волатильности среди мировых валют. В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть курс доллара впервые с февраля 2016 года превысил планку 80 руб. и в моменте достигал уровня 80,87 руб., после чего вступило в силу ограничение на выставление заявок на Мосбирже. В пятницу, 20 марта, доллар торговался в районе 79-80 руб.
«Цены на импортные товары растут на фоне ослабления национальной валюты, что стимулирует граждан не откладывать приобретение необходимых им товаров. В конце 2014 года — начале 2015 года наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили. Вероятно, и сейчас россияне боятся упустить момент», — соглашается директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.