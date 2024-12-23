Крупнейший банк Италии ограничит прием платежей в евро из России

ЕЦБ с начала года усиливает давление на банки, остающиеся на российском рынке. По оценке экспертов, решение Intesa Sanpaolo не принимать платежи в евро коснется в первую очередь малого и среднего бизнеса, работающего с Италией

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Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo перестанет принимать платежи в евро из российских банков, за исключением собственной «дочки» в России — «Интезы», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в отечественных банках, получивших соответствующее уведомление от «Интезы».

Управляющий юридической О2 Consulting Ольга Сорокина сообщила «Ведомостям», что представители Intesa в Милане подтвердили юрфирме данные о принятии такого решения. Также об этом знает управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев.

Условия обслуживания корреспондентского счета российского дочернего банка будут изменены с 15 января, говорится в сообщении «Интезы», с которым ознакомились «Ведомости». Платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом Intesa Sanpaolo, в его «дочках», а также в банках, расположенных на территории Италии. «Просим учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении», — сказано в сообщении.

Решение Intesa затронет в первую очередь российских корпоративных клиентов, которые использовали местную «дочку» банка для расчетов в евро с контрагентами за пределами Италии, отмечает Сорокина. Прежде всего, по ее словам, это экспортеры и импортеры, компании из секторов услуг и промышленного производства. Решение Intesa Сорокина связывает с давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ), санкционными ограничениями и репутационными рисками.

ЕЦБ требует от финансовых институтов еврозоны неукоснительного соблюдения санкций и мониторит транзакции, связанные с подсанкционными юрисдикциями, подтвердил Гусев. По его словам, порядка 15 отечественных банков имеют корсчета в российской «Интезе». Их клиенты, которые зависят от долгосрочных контрактов с расчетами в евро, теперь могут столкнуться с затруднениями, полагает он. Особенно это касается малого и среднего бизнеса, работающего с Италией, которому придется искать альтернативные маршруты платежей.

Intesa Sanpaolo — итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны. Банк «Интеза» — стопроцентная «дочка» Intesa Sanpaolo. По данным Banki.ru, российский банк «Интеза» занимает 46-е место в секторе по активам (173,7 млрд руб. на 1 ноября) и 37-е место по капиталу (38,9 млрд руб.). В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил совершение сделок с акциями «Интезы». Frank Media со ссылкой на источники писал, что структуры Газпромбанка могут купить банк. А «Интерфакс» сообщал, что кредитную организацию может приобрести ее топ-менеджмент во главе с председателем совета директоров Антонио Фаллико. Фаллико — гражданин Италии, но уже много лет живет и работает в России. Совет директоров банка «Интеза» он возглавил в 2003 году.

Европейский Центробанк с начала года усиливает давление на банки, остающиеся на российском рынке, чтобы не допустить их попадания под вторичные санкции США. В Вашингтоне предупреждают о больших рисках для банков, если те продолжают вести бизнес в России.

В конце мая глава итальянского ЦБ Фабио Панетта подчеркнул необходимость для банков страны покинуть российский рынок, поскольку это влечет за собой репутационные проблемы. Как писала FT, оставшиеся в России западные банки (UniСredit, Raiffeisen Bank International, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP) только за прошлый год перевели свыше €800 млн налогов в российский бюджет, что в четыре раза больше, чем до начала военных действий на Украине.

Власти России считают санкции незаконными и требуют их отмены. Путин говорил, что санкции не только не сломили финансовую систему России, но и позволили ей стать самостоятельнее и крепче. «Наша финансовая система устояла. Благодаря целенаправленным действиям Центрального банка, правительства, наших крупнейший финансовых учреждений. Да, у них тоже был сбой, у них было снижение. Но сейчас с полной уверенностью можно сказать, что финансовая система России не только выстояла под этим давлением — она укрепилась», — подчеркивал президент.