Путин разрешил сделки с акциями банка «Интеза»

Президент одобрил уход из России итальянского банка Intesa Sanpaolo. Претендент на покупку акций дочернего банка не раскрывается. Ранее СМИ сообщали, что среди претендентов — его топ-менеджмент и структуры Газпромбанка

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Президент России Владимир Путин разрешил проведение сделок с акциями банка «Интеза», следует из опубликованного распоряжения.

Согласно ему, разрешаются сделки по изменению, прекращению или обременению прав владения, пользования и распоряжения 100% акций банка. Возможный покупатель актива не раскрывается.

Банк «Интеза» — «дочка» итальянского банка Intesa Sanpaolo.

По данным Banki.ru, российский банк «Интеза» занимает 65-е место в секторе по активам (95,0 млрд руб. на 1 февраля 2022 года) и 69-е место по капиталу (14,9 млрд руб.). Он специализируется на кредитовании и обслуживании счетов юрлиц, а также на торговом финансировании. Кроме того, банк обслуживает физлиц и проводит валютные операции.

После начала специальной военной операции на Украине Intesa Sanpaolo, как и другие иностранные банки, сообщил, что ищет контрагентов, чтобы передать свой российский бизнес. В прошлом ноябре стало известно, что купить актив может топ-менеджмент российской «Интезы», писал «Интерфакс». Издание Frank Media со ссылкой на источники сообщало, что итальянская группа ведет аналогичные переговоры со структурами Газпромбанка. О том, что сделка по продаже «Интезы» была одобрена президентом в начале августа, передавало агентство Reuters.

Проводить любые сделки с долями 45 банков Путин запретил в прошлом октябре. Еще раньше вышел президентский указ, который ограничивает операции с долями в стратегических компаниях России для держателей из недружественных государств.

С момента выхода этого указа президент одобрил продажу только двух российских банков с иностранным участием — РН Банка (группе АвтоВАЗ) и «дочки» чешского J&T Banka (собственникам Реалист Банка).