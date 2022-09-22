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Война санкций ,  
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Эрдоган пообещал решить вопрос с картами «Мир» на совещании 23 сентября

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турецкие власти обсудят проблемы с использованием карт российской платежной системы «Мир» на совещании 23 сентября, сообщил президент Реджеп Эрдоган.

По его словам, использование этих карт является общим решением Турции и России, сообщает агентство Anadolu.

«Этот вопрос анализируется. Соответствующие инстанции предпримут соответствующие шаги. Безусловно, есть альтернативы. Это отдельный вопрос. Вся проблема в различных проявлениях санкций, что, безусловно, не соответствует дружественным отношениям и нормализации связей. Представители наших министерств продолжают обсуждения. На совещании в Стамбуле в пятницу мы обсудим этот вопрос и примем решение», — сказал президент.

Два крупных частных банка Турции прекратили прием карт «Мир»
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Фото:Jens Kalaene / ZB / Global Look Press

О сложностях в работе карт «Мир» на территории Турции было известно уже давно. Еще в июле глава Национальной системы платежных карт (оператора карт «Мир») Владимир Комлев рассказал телеканалу РБК, что турецкие банки-эквайеры могут не принимать карты российский платежной системы «Мир», если выпустивший ее банк находится под санкциями западных стран.

«В каких-то странах — в первую очередь речь может идти здесь о Турции — мы знаем случаи, когда в банкоматах и POS-терминалах конкретных банков, они (местные банки. — РБК) делали различия между картами санкционных и несанкционных российских банков, но это не массовая история», — сказал он.

19 сентября турецкие Isbank и Denizbank объявили о приостановке использования платежной системы «Мир». При этом банки сослались на заявление Минфина США по поводу сотрудничества финансовых организаций с платежной системой «Мир» и решили приостановить операции с ней. О проблемах с приемом карт «Мир» в турецких отелях писал и портал Tourdom. Он сообщил со ссылкой на одну из сетей гостиниц, что обслуживать их перестал банк Vakif из-за указания Центробанка Турции. Представитель сети Titanic, в свою очередь, сказал порталу, что платежи с картами «Мир» больше не проводят Ziraat Bankasi, Is Bank, Deniz Bank из-за угрозы санкций.

Посольство России в Анкаре порекомендовало россиянам, которые собираются посетить Турцию, взять с собой наличную валюту из-за проблем с картами «Мир». «Советуем российским туристам и в целом тем, кто собирается посетить Турцию, иметь при себе достаточное количество наличной валюты для повседневных трат», — говорилось в сообщении посольства.
 

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