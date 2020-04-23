Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

ВТБ и Промсвязьбанк в период самоизоляции зафиксировали увеличение числа мошенничеств против своих клиентов. В основном злоумышленники используют телефонные звонки и эксплуатируют негативные новости о коронавирусе и экономике

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Крупные банки в период всеобщей самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов. Об этом РБК рассказали представители ВТБ и Промсвязьбанка.

Число попыток мошеннических действий в отношении клиентов ВТБ в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом марта, сообщил РБК представитель банка. Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.

Количество обращений в call-центр клиентов, которые столкнулись со звонками мошенников, отмечает и Промсвязьбанк. За последний месяц этот показатель увеличился примерно на треть, сообщил директор службы информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо: «Рост активности мошенников связан в том числе с пандемией коронавируса — люди находятся в определенном стрессе из-за распространения вируса и режима самоизоляции, ограничены в общении с друзьями и родственниками, и мошенники стремятся воспользоваться этой ситуацией».

Банки не раскрывают число успешных и предотвращенных действий мошенников. По словам Миклухо, в подавляющем большинстве попытки злоумышленников были безуспешными.

Росбанк не наблюдает значительного роста числа мошеннических действий в отношении клиентов, рассказал его представитель. Банк «Открытие» фиксирует рост этого показателя в апреле менее чем на 1%, отмечает заместитель директора департамента информационной безопасности банка Илья Сулоев. Это вызывает удивление, так как «в период пандемии ожидалась активизация мошенников», добавляет он. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.