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Пандемия коронавируса ,  
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Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

ВТБ и Промсвязьбанк в период самоизоляции зафиксировали увеличение числа мошенничеств против своих клиентов. В основном злоумышленники используют телефонные звонки и эксплуатируют негативные новости о коронавирусе и экономике
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Крупные банки в период всеобщей самоизоляции зафиксировали рост активности мошенников, пытающихся похитить средства их клиентов. Об этом РБК рассказали представители ВТБ и Промсвязьбанка.

Число попыток мошеннических действий в отношении клиентов ВТБ в первой половине апреля выросло более чем на 15% по сравнению с аналогичным периодом марта, сообщил РБК представитель банка. Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.

Количество обращений в call-центр клиентов, которые столкнулись со звонками мошенников, отмечает и Промсвязьбанк. За последний месяц этот показатель увеличился примерно на треть, сообщил директор службы информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо: «Рост активности мошенников связан в том числе с пандемией коронавируса — люди находятся в определенном стрессе из-за распространения вируса и режима самоизоляции, ограничены в общении с друзьями и родственниками, и мошенники стремятся воспользоваться этой ситуацией».

Банки не раскрывают число успешных и предотвращенных действий мошенников. По словам Миклухо, в подавляющем большинстве попытки злоумышленников были безуспешными.

Росбанк не наблюдает значительного роста числа мошеннических действий в отношении клиентов, рассказал его представитель. Банк «Открытие» фиксирует рост этого показателя в апреле менее чем на 1%, отмечает заместитель директора департамента информационной безопасности банка Илья Сулоев. Это вызывает удивление, так как «в период пандемии ожидалась активизация мошенников», добавляет он. Остальные крупные банки не ответили на запрос РБК.

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Как действуют мошенники

По данным ВТБ, более 90% попыток мошенничества основаны на социальной инженерии (психологические методы, направленные на хищение средств обманным путем) с применением негативной новостной повестки о пандемии коронавируса и экономической ситуации. В основном злоумышленники используют уже известный прием: под видом банковских сотрудников звонят клиентам и пытаются выманить реквизиты карты и СМС-пароли от банка, уточнил Миклухо. По данным «Лаборатории Касперского», доля звонков о подозрениях на мошенничество возросла на треть уже на первой нерабочей неделе, рассказал ведущий антивирусный эксперт компании Сергей Голованов. На прошлой неделе банки зафиксировали новый способ телефонного мошенничества, при котором злоумышленники звонили клиентам и предлагали оформить пропуска для передвижения по Москве и области.

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
Финансы
Фото: Евгений Синицин / Xinhua / Global Look Press

Также появилось большое число подозрительных ресурсов, эксплуатирующих текущую новостную повестку, напоминает Голованов: по предварительной оценке, в российском сегменте интернета из всех сайтов, посвященных пандемии, около 70% являются потенциально мошенническими. Например, злоумышленники пытаются продавать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, и регистрируют фальшивые интернет-магазины, где по предоплате предлагают приобрести такие товары.

В последние недели также появляются сайты якобы общественных организаций, обещающих выплаты различным категориям населения, чтобы их получить, надо заплатить комиссию за обработку платежа, рассказывает эксперт. С появлением пропусков на различных ресурсах появились сообщения о возможности оформить за вознаграждение разрешение для безлимитного выхода на улицу или справку о необходимости непрерывной работы. Во всех этих случаях злоумышленники получают от жертвы деньги и затем не выходят на связь.

ЦБ с февраля по начало апреля зафиксировал более 2,2 тыс. поддельных сайтов, которые использовали тему пандемии. А эксперты в области кибербезопасности сообщали о росте числа краж данных и денег также через письма о коронавирусе.

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Финансы
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По данным Банка России, в 2019 году злоумышленники украли около 6,42 млрд руб. со счетов физических и юридических лиц — в 69% случаев при хищении мошенники использовали социальную инженерию. ЦБ не ответил на запрос РБК о том, фиксирует ли он рост мошеннической активности в отношении банковских клиентов, но напомнил о появлении новых мошеннических схем, в которых используется тема COVID-19. Банк России не исключает и появления новых приемов введения граждан в заблуждение.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: банки, мошенники
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