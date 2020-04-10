Эксперты предупредили о мошеннических письмах о коронавирусе

Мошенники стали активно использовать тему коронавируса, чтобы украсть данные или деньги. Во вредоносных рассылках они обещают поставить вакцины и медицинские маски или просто предлагают ознакомиться с графиком работы поликлиники

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Эксперты, опрошенные РБК, зафиксировали рост мошеннических сообщений и сайтов, которые эксплуатируют тему новой коронавирусной инфекции. Злоумышленники пытаются выяснить у пользователей интернета их личные данные, в том числе данные карты, либо продать несуществующие лекарства от коронавируса и тесты для определения инфекции, либо заразить устройство пользователя вредоносным программным обеспечением.

Вредоносные письма

По подсчетам «Лаборатории Касперского», доля фишинговых сообщений от злоумышленников с упоминанием коронавируса за последние две недели ежедневно достигала 4–6% от общего объема спам-рассылок. Около половины (48%) этих сообщений написаны на английском языке, 19% — на русском. Число ежедневных рассылок может достигать нескольких сотен тысяч. Рост атак с темой коронавируса фиксирует и Positive Technologies — по их оценкам, доля таких атак составляет до 10%.

Фишинговые сообщения могут содержать ссылки на поддельные сайты или вредоносные программы для кражи денег и персональных денных. «Злоумышленники активно используют электронную почту для распространения фишинговых ссылок и вредоносных программ во вложениях. Эффективность их достаточно высока, так как пользователи, получая и вполне легальные новостные рассылки про коронавирус, не всегда в общем их объеме могут распознать что-то вредоносное», — рассказал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. По его словам, пока число зараженных растет, спектр таких угроз также будет только расти.