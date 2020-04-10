ЦБ обнаружил более 2 тыс. мошеннических сайтов о коронавирусе

ЦБ обнаружил свыше 2 тыс. сайтов по теме коронавируса, которые используют мошенники. Ранее регулятор и эксперты по кибербезопасности выявили всплеск мошеннических схем с использованием темы пандемии

Банк России с 1 февраля выявил около 2,2 тыс. сайтов, которые использовали тему коронавируса в мошеннических целях, сообщил РБК представитель регулятора.

Информация о таких сайтах была направлена в уполномоченные организации для их блокировки. Для сравнения: с сентября 2018-го по сентябрь 2019 года ФинЦЕРТ (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России) выявил около 780 тыс. сайтов с вредоносным программным обеспечением и 7,2 тыс. мошеннических сайтов с лжеопросами и лжелотереями. По запросу ЦБ регистраторы доменов закрыли 9,8 тыс. фишинговых сайтов. На разделегирование доменов требуется от трех часов до трех дней.

Ранее ЦБ сообщил, что выявил новые схемы мошенничества с использованием темы коронавирусной инфекции. Злоумышленники рассылают письма со ссылками на мошеннические сайты или вложениями, чтобы обманным путем выманить у потенциальной жертвы данные банковских карт. «Они часто подделывают бренд и фирменный стиль известных организаций (Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие)», — привели пример в ЦБ.