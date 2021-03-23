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Финансы ,  
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ЦБ предсказал рост оборота бумажных денег из-за «парадокса наличных»

По прогнозу регулятора, в течение пяти лет наличность в обращении может вырасти на 19,4%. При этом в Банке России не уверены, что деньги, снятые населением в пандемию, полностью вернутся в банки
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

К началу 2026 года объем наличных денег в обращении в России может составить 13,6–16 трлн руб., прогнозирует Центробанк. Показатель будет расти при любом сценарии из-за так называемого «парадокса наличных денег»: объем банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличивается одновременно с ростом безналичных операций, пояснил зампред ЦБ Михаил Алексеев.

В 2020 году на фоне кризиса и пандемии отток денег в наличность достиг рекорда за 10 лет, писал РБК. По данным ЦБ, темпы роста оказались в 5,6 раза выше по сравнению со средними показателями прошлых лет.

Объем наличных в обращении у россиян рекордно вырос из-за пандемии
Финансы
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

«В базовом сценарии мы рассчитываем, что в ближайшие годы часть избыточной наличной массы, выпущенной в оборот в 2020 году, должна вернуться обратно в кассы Центрального банка. Однако после этого рост наличных снова возобновится и при любых сценариях через пять лет их в обращении будет больше, чем сейчас», — отметил Алексеев.

На 1 января 2021 года на руках у населения и бизнеса было 13,4 трлн руб., следует из статистики Банка России. Оптимистичный прогноз ЦБ предполагает, что в течение ближайших двух лет наличные будут изыматься из оборота, и показатель снизится до 12,8 трлн руб. с последующим умеренным ростом. Возврат денег в систему также может быть отложен до 2023–2024 года, следует из умеренного сценария. Наконец, Банк России допускает, что никакого изъятия наличности не произойдет и ее объем в стране продолжит расти равномерно до 2026 года.

По словам зампреда ЦБ, достижение верхней или нижней границы прогнозного диапазона будет зависеть от темпов восстановления экономики и того, насколько активно население будет возвращать в банки деньги, изъятые на пике пандемии. «Повышение ставок по депозитам и вкладам, как мы полагаем, будет стимулировать жителей нашей страны возвращать денежные средства, которые были изъяты, обратно, чтобы получать процентный доход», — сказал Алексеев. В Банке России также не ожидают, что в 2021 году рост наличности в обращении будет таким же значительным, как в период кризиса и пандемии.

Банки допустили рост ставок по кредитам и вкладам после решения ЦБ
Финансы
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Население и бизнес пока имеют недостаточно стимулов для возврата наличных в банки, отмечали ранее аналитики Национального рейтингового агентства (НРА). По их расчетам, на счета и депозиты поступит лишь 39,3% изъятой в пандемии наличности, или 1,1 трлн руб.

Автор
Юлия Кошкина
банки Наличные Банк России
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Рост наличных в России в пандемию обновил рекорд за 10 лет
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