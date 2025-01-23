ЮниКредит Банк остановил переводы в евро из России

«ЮниКредит» прекратил отправлять переводы в евро из-за ограничений банка-корреспондента. Весной прошлого года ЕЦБ потребовал от итальянского UniCredit сократить бизнес в России. Ранее переводы в валюте остановил Райффайзенбанк

Фото: Андрей Любимов / РБК

ЮниКредит Банк («дочка» итальянской группы UniCredit в России) остановил исходящие денежные переводы в евро для физических лиц. Об этом корреспонденту РБК рассказали в клиентской поддержке банка.

«Пока нет возможности осуществлять исходящие переводы из-за ограничений банка-корреспондента», — ответил представитель клиентской поддержки на вопрос о том, введены ли ограничения для граждан на переводы в евро. При этом он не уточнил, с какого числа введены ограничения и как долго они продлятся. Входящие переводы, по его словам, банк принимает. РБК направил запрос в «ЮниКредит».

До принятия этого решения банк постепенно ухудшал условия проведения валютных переводов. Так, в начале декабря прошлого года ЮниКредит Банк повысил комиссии за такие операции, а с ноября ввел для физических лиц минимальный уровень объема средств для перевода в иностранной валюте — от $10 тыс., €10 тыс. и 70 тыс. китайских юаней без согласования, переводы на меньшие суммы придется согласовывать с банком.

С сентября 2024 года проведение валютных операций также остановил Райффайзенбанк, который является «дочкой» другой европейской кредитной организации — австрийской группы RBI. Российские «дочки» европейских банков стали одними из популярных способов проведения валютных переводов, после того как в начале 2022 года западные страны ввели масштабные санкции против российской финансовой системы, в том числе крупных банков, из-за начала военной операции России на Украине.

Материнские структуры российских банков — UniCredit и RBI — находятся под давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ) из-за продолжения работы в России. Весной 2024 года ЕЦБ направил этим банкам предписание с требованием ускорить сокращение бизнеса в России. В частности, UniCredit должен был ввести запрет на новые вклады и ограничения на проведение платежей. Однако итальянский UniCredit не согласился с такими требованиями и в июне 2024 года подал иск к ЕЦБ, в котором указал, что тот нарушил принцип «уважения частной собственности», выдав группе предписание об ограничении бизнеса в России.

Итальянский UniCredit пытается найти покупателей на свой российский бизнес с 2022 года, но с возможностью вернуться в случае стабилизации геополитической ситуации. Предложением интересовались покупатели из России, Китая, Турции и Индии, однако в феврале 2024 года глава UniCredit Андреа Орчел говорил, что на данный момент группа не нашла подходящего покупателя.