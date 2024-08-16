UniCredit усомнился в праве ЕЦБ ограничивать его бизнес в России

Итальянский банк считает, что у Европейского центробанка нет полномочий ограничивать бизнес UniCredit вне Европы. Опрошенные РБК юристы считают, что шансы выиграть спор в суде есть, по крайней мере частично

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Итальянский UniCredit в иске к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) указал, что тот нарушил принцип «уважения частой собственности», выдав группе предписание об ограничении бизнеса в России. Этот аргумент приводится в недавно раскрытых материалах дела на сайте суда Европейского союза.

Иск был подан 29 июня 2024 года, банк UniCredit сообщил о его подаче 1 июля. Тогда группа раскрывала, что добивается «окончательного юридического разъяснения» установленных ЕЦБ требований по сворачиванию деятельности российского банка «Юникредит», подконтрольного UniCredit. Такое предписание европейский регулятор выдал группе весной этого года. Теперь суд опубликовал дополнительные детали претензий банка к европейскому регулятору.

Согласно документу, UniCredit просит суд полностью или частично аннулировать решение Европейского центробанка от 22 апреля 2024 года, в котором содержались требования о сокращении банком рисков, связанных с ведением бизнеса в России. Группа согласна и на частичное удовлетворение иска, например на отмену:

запрета выдавать новые или продлевать уже выданные кредиты после 1 июня 2024 года;

запрета с той же даты привлекать средства на текущие счета и срочные депозиты внутри России от любых клиентов, за исключением российских «дочек» банков Европы, Великобритании, Швейцарии и США;

запрета с 1 сентября 2024 года проводить платежи российских клиентов в евро, долларах, юанях, британских фунтах, казахстанских тенге, швейцарских франках и японских иенах, за исключением клиентов из «белого списка».

В иске UniCredit приводит пять аргументов, почему суд должен удовлетворить требования группы:

был нарушен принцип «надлежащего управления», поскольку ответчик не проводил «надлежащее расследование», не изложил причины принятия своего решения о предписании от 22 апреля и нарушил процессуальные требования;

был нарушен принцип «надлежащего администрирования», поскольку обязательства, вмененные UniCredit, противоречивы;

решение ЕЦБ представляется невозможным для исполнения ab origine. Этот аргумент сводится к тому, что оспариваемые требования ЕЦБ были изначально (ab origine) неисполнимы, поясняет советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин. «Любое требование регулятора должно обладать свойством исполнимости, в противном случае оно будет являться незаконным», — говорит юрист;

был нарушен «принцип соразмерности, уважения частной собственности UniCredit SpA и его свободы ведения предпринимательской деятельности»;

по мнению истца, у ЕЦБ нет полномочий на принятие решения ratione loci. «Имеется в виду, что вменяемые нарушения были совершены за пределами территориальной юрисдикции ЕЦБ, которая ограничена территорией ЕС», — добавляет Кузьмин.

Насколько сильна позиция UniCredit

По словам Кузьмина, аргументы UniCredit приведены в иске «без фактического наполнения», поэтому оценить «силу» каждого из них в судебном процессе пока сложно. «С формальной точки зрения, неисполнимость требований ЕЦБ выглядит очень весомым аргументом, однако насколько они действительно были исполнимы, вопрос фактический», — объясняет юрист. Но он считает «потенциально интересным» первый тезис UniCredit о том, что европейский регулятор не провел должного расследования перед предписанием о сокращении бизнеса в России.

«Если в результате этого ЕЦБ вынес решение в условиях недостоверности или неполноты существенных фактических обстоятельств, то это может быть достаточным основанием для его отмены в соответствующей части», — полагает Кузьмин.

«Все пять доводов заявлены в единой логике и дополняют друг друга, поэтому сложно выделить какие-то наиболее сильные. Тем не менее наиболее перспективны доводы, указывающие на то, что при вынесении решения ЕЦБ превысил полномочия и действовал не в соответствии с установленной процедурой», — полагает юрист адвокатского бюро NSP Глеб Бойко.

Существенное значение в споре может иметь довод о нарушении принципа пропорциональности, считает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян: «Не исключено, что UniCredit докажет, что предписания ЕЦБ причиняют ему существенный ущерб — несоразмерный с теми целями, которые пытается достичь ЕЦБ».

Можно ли выиграть иск

Практики оспаривания решений ЕЦБ европейскими банками нет, поэтому сложно сделать прогноз о том, какой из аргументов сможет убедить Суд ЕС в принятии решения в пользу UniCredit, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. По его словам, в случае выигрыша итальянской группы «практика Суда ЕС получит абсолютно новый прецедент оспаривания решений органов Союза».

Гландин считает, что в случае выигрыша UniCredit сможет в той или иной мере продолжить бизнес в России с учетом санкций ЕС против России в целом.

«Аргументация UniCredit имеет определенные шансы на успех, особенно если суд признает, что ЕЦБ действительно превысил полномочия (ratione loci) или если предписание изначально невозможно было выполнить (ab origine). Однако, даже если UniCredit удастся частично отменить предписание, это не гарантирует полного снятия всех ограничений. Вероятно, предписание может быть изменено или скорректировано в сторону более реальных требований», — говорит партнер адвокатского бюро Nordic Star Анна Заброцкая.

Практика Суда ЕС по санкционным спорам достаточно консервативна, отмечает Касумян. «На примере споров с Советом ЕС можно сказать, что Суд ЕС склонен признавать за «административными» институтами достаточное усмотрение. Суд ЕС не раз озвучивал позицию, что для целей санкционного давления на Российскую Федерацию могут быть оправданы даже существенные ограничения прав и свобод. Представляется, что определенные шансы у UniCredit все же есть», — замечает юрист. Он также обращает внимание, что UniCredit в дополнение к иску заявил ходатайство об обеспечительных мерах, чтобы приостановить действие предписания ЕЦБ. «Это косвенно свидетельствует о том, что UniCredit стремится затянуть выход из Российской Федерации всеми возможными юридическими способами, — допускает Касумян. — Представляется, что и иск UniCredit направлен скорее на то, чтобы оттянуть момент прекращения бизнеса в России, нежели чтобы пересмотреть это решение ЕЦБ по существу».

Даже если UniCredit выиграет спор, ЕЦБ вынесет группе новое предписание, «более мягкое и реалистичное», убежден Кузьмин из Pen & Paper. «Успешное оспаривание, на мой взгляд, не предоставляет какой-то особой защиты от санкционных рисков. В данной ситуации ЕЦБ выступает не в качестве регулятора, осуществляющего надзор за соблюдением санкционного законодательства, а в роли органа, осуществляющего пруденциальный банковский надзор. Его задача обеспечить стабильность банковской системы. Поэтому в случае победы UniCredit в Суде ЕС будет иметь место скорее снижение рисков нарушения банковского законодательства, нежели санкционных рисков», — добавляет юрист.

Предписания о сворачивании бизнеса в России этой весной также получили австрийский Raiffeisenbank International (RBI, владеет российским Райффайзенбанком) и венгерская OTP Group, которая контролирует в России ОТП-Банк (но не от ЕЦБ, а от регулятора Венгрии). Топ-менеджемент RBI сообщал, что группа приступит к исполнению требований европейского регулятора с третьего квартала этого года и исполнит его к концу 2026 года. В предписании ЕЦБ говорилось о том, что Raiffeisen должен сократить кредитный портфель в России и объем проводимых платежей на 60%. В августе группа раскрыла, какой будет бизнес-модель Райффайзенбанка, при этом объявила о намерении продать 60% акций банка, сохранив неконтрольный пакет в нем. OTP Group сообщал, что уже радикально сократил бизнес в России — в ответе на запрос европейского регулятора он указал, что на первый квартал 2024 года доля российской дочерней структуры на российском кредитном рынке составляет всего 0,14%, а ее доля во всей OTP Group — 4,2%.

Другие европейские банки не оспаривают предписание ЕЦБ из-за репутационных рисков, полагает Заброцкая: «Банки могут опасаться политических последствий от попыток обжалования предписаний регулятора, особенно в контексте чувствительных отношений с Россией и действующих санкций». Она, впрочем, допускает, что, если UniCredit выиграет иск, это может создать прецедент для других банков и привести к подаче новых исков к ЕЦБ.