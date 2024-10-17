Bloomberg сообщил о тупике с уходом Raiffeisen и UniCredit из России

Окно возможностей по уходу иностранных банков из России закрывается, утверждает Bloomberg. Банкам нужно договориться об уходе с российскими властями, но решение, устраивающее обе стороны, не поддержат западные регуляторы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российское правительство пообещало блокировать любые попытки австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), итальянской UniCredit и других иностранных банков продать бизнес в России любому покупателю, рискующему попасть под санкции — как российскому, так и иностранному, утверждает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как пишет агентство, это фактически исключает продажу российским покупателям. А учитывая противодействие со стороны западных стран возможной продаже любому нероссийскому покупателю, сделки оказываются практически невозможными. Bloomberg называет ситуацию тупиковой: соглашение, которое бы устроило банки и Россию, не получит поддержку Запада, но Россия не поддержит устраивающее Запад решение.

Позиция Москвы объясняется тем, что санкции помешают использовать эти банки для проведения платежей за экспортный газ, в результате чего средства придется проводить только через Газпромбанк, утверждает Bloomberg. Большинство других крупных российских банков исключили из системы обмена платежными сообщения SWIFT.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Raiffeisen с 2022 года предложил регуляторам нескольких потенциальных покупателей, рассказал источник Bloomberg, но некоторых отвергли в западных странах, а один покупатель не устроил Москву. Как сообщил РБК представитель RBI Кристоф Данц, банк все еще пытается продать российское подразделение, но процесс затрудняется решением суда, запретившего передавать акции АО «Райффайзенбанк».

Речь идет о решении арбитражного суда Калининградской области, который арестовал акции российского Райффайзенбанка в качестве обеспечения по иску МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед». 100-процентным акционером Райффайзенбанка является его материнская структура — Raiffeisen Bank International (RBI).

В прошлом году UniCredit тоже не смогла продать свой российский бизнес эмиратской Mubadala Investment. Как выяснил Bloomberg, сделка сорвалась из-за опасения введения американских санкций, тогда как российский Центробанк сделку поддерживал. Агентство также узнало, что один потенциальный российский покупатель отказался от покупки российских подразделений иностранных банков из-за угрозы санкций.

Угроза введения санкций против новых собственников вполне реальна, отмечает агентство. В 2022 году вскоре после покупки миллиардером Владимиром Потаниным Росбанка у французского Societe Generale Британия внесла бизнесмена в свои санкционные списки.

Этой весной Raiffeisen Bank получил запрос от Европейского Центробанка (ЕЦБ) об ускорении сокращения бизнеса в России. Регулятор потребовал сократить кредиты клиентам к 2026 году на 65% по сравнению с третьим кварталом 2023 года, аналогичное сокращение должно произойти и в части международных платежей. В мае 2024 года глава группы Йоханн Штробль сообщил, что начнет выполнять предписание ЕЦБ в третьем квартале 2024 года.

Российский Райффайзенбанк с начала сентября прекратил проводить денежные переводы физическим и юридическим лицам в иностранной валюте, в июне — прекратил открывать новые накопительные счета, а с июля — начислять проценты по ранее открытым.

Аналогичное требование от ЕЦБ поступило и «дочке» итальянской банковской группы UniCredit, а ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank принять меры предосторожности в связи с деятельностью ОТП Банка в России и сократить объем корпоративных кредитов и депозитов в российской «дочке». ОТП Банк также с начала сентября ужесточил условия проведения переводов в евро для физических лиц, повысив по ним комиссии.