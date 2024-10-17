Итальянский UniCredit сообщил о «белом списке» клиентов из России

О существовании «белого списка» российских клиентов, чьи платежи не запрещены ЕЦБ, стало известно при разбирательстве UniCredit c регулятором. Банк оспаривает требование ограничить платежи с российскими клиентами в части валют

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Итальянский банк UniCredit, который несколько месяцев судится с Европейским центральным банком (ЕЦБ) из-за предписания свернуть бизнес российской «дочки», сообщил о существовании «белого списка» российских клиентов, чьи платежи не запрещены регулятором. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на судебные документы.

В рамках своего иска UniCredit оспаривает требование ЕЦБ ввести ограничения на платежи с российскими клиентами в определенных иностранных валютах, начиная с 1 сентября, за исключением клиентов из «белого списка», сообщает агентство.

На какой именно список ссылается ЕЦБ, неясно, отмечает Reuters.

UniCredit также требует от ЕЦБ отменить все наложенные на российскую «дочку» ограничения, в том числе запрет на выдачу новых кредитов и продление существующих, а также на прием новых срочных депозитов.

Как сообщили Reuters осведомленные источники, банк «находится в судебном тупике» поскольку несколько месяцев не может добиться от суда решения относительно того, должен ли он немедленно свернуть свой российский бизнес.

Разбирательство длится уже почти четыре месяца. ЕЦБ предписал UniCredit свернуть бизнес в России в конце апреля, в том числе ввести запрет на новые вклады и ограничения на проведение платежей. В июне миланский банк обратился в Суд ЕС общей юрисдикции с просьбой аннулировать эти требования.

Сейчас UniСredit — второй по уровню присутствия западный банк в России. Он пытается найти покупателей на свой российский бизнес с 2022-го, причем сначала с возможностью вернуться в случае стабилизации геополитической ситуации. Предложением интересовались покупатели из России, Турции, Индии и Китая, но в начале этого года руководство банка признало, что подходящего покупателя так и не нашлось.

Главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орчел говорил в интервью Financial Times, что банк вряд ли сможет покинуть российский рынок. UniCredit сократил свою активность, но не желает расставаться с активами за низкую цену, хотя продолжает поиск решения, отмечал предприниматель.

ЕЦБ с весны усиливает давление на банки, остающиеся на российском рынке, чтобы не допустить их попадания под вторичные санкции США. В Вашингтоне предупреждают о больших рисках для банков, если те продолжают вести бизнес в России.

Москва считает антироссийские санкции стран Запада незаконными.