В ЦБ рассказали о бессмысленности давать послабления банкам-«трупам»

Банк России смягчал регулирование кредитных организаций в кризис, зная об их устойчивости, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. По оценкам ЦБ, по итогам первого полугодия убыток всей системы составил ₽1,5 трлн руб., но он снижается

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ЦБ дал «беспрецедентные» послабления российским банкам в кризис, поскольку был уверен в общей устойчивости сектора, сказал зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Безусловно, были приняты достаточно серьезные, беспрецедентные, я бы сказал, послабления со стороны нас как регулятора в отношении банков и других участников финансового рынка. Но опять же, эти послабления мы могли дать, потому что знали, что банки в целом здоровы. Давать послабления, когда вы знаете, что в банковской системе очень много потенциальных трупов, называя вещи своими именами, — это крайне неосмотрительно. Это то, на что ни один банковский регулятор пойти не может», — отметил он, выступая на форуме Финансового университета.

По словам Заботкина, эти льготы, а также созданный в прошлые годы запас прочности сектора по ликвидности и капиталу позволили банкам продолжить кредитование, несмотря на кризис.

«Здесь очень красноречивая цифра: в кризис 2008 года и в 2009 году кредит экономике (кредитование корпоративного сектора. — РБК) сократился в номинальном выражении — ненамного, но значение было отрицательным. В 2014-2015 годах темпы роста кредита корпоративному сектору замедлились меньше чем до 3% в номинальном выражении год к году, а вы помните, что инфляция была гораздо выше, то есть в реальном выражении было сильное сокращение [кредитования]. В этом году мы имеем темпы кредита год к году порядка 13%. Да, была пауза в апреле-мае, но не было сжатия в корпоративном кредитовании. По итогам этого года в реальном выражении кредит, на самом деле, даже чуть-чуть вырастет», — подчеркнул зампред ЦБ.

Какие льготы от ЦБ получили банки Банк России начал вводить послабления для кредитных организаций еще до начала российской военной операции на Украине 24 февраля. 22 февраля ЦБ разрешил участникам рынка временно не отражать отрицательную переоценку ценных бумаг на балансах, чтобы это не ухудшало их показатели. Мера действовала до 1 октября, но была продлена до конца года.

ЦБ также дал возможность банкам не ухудшать оценки качества и не создавать дополнительные резервы по широкому кругу кредитов. В первую очередь, к ним относятся ссуд крупным заемщикам, которые столкнулись с финансовыми сложностями из-за санкций. Льготы также распространились на требования соблюдать нормативы краткосрочной ликвидности (НКЛ), нормативы концентрации риска (Н6), лимиты по открытым валютным позициям (ОВП).

Часть послаблений регулятор готов продлить, также добавить к ним новые, говорил в сентябре глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Например, возможность не досоздавать резервы по проблемным кредитам будет продлена до конца 2023 года. Кроме того, Банк России готов дать кредитным организациям десять лет на создание резервов по замороженным из-за санкций активам и пять лет на то, чтобы не соблюдать основные базельские надбавки достаточности капитала.

По итогам первого полугодия совокупный убыток сектора составил 1,5 трлн руб., говорил в интервью РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. Он не дал прогноза, каким может быть результат по итогам года, но допускал, что потери сократятся.

Это произошло — убыток банков по итогам трех кварталов это года уменьшился, сообщал Данилов в ноябре, не приводя конкретных цифр. В обзоре о состоянии банковского сектора регулятор данные о финансовом результате участников рынка не раскрыл.