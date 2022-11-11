ЦБ сообщил о сокращении убытка банков с рекордных ₽1,5 трлн

Убыток банков, который по итогам первого полугодия достигал 1,5 трлн руб., сильно сократился, сообщил директор департамента банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Раскрывать отчетность они должны начать с 2023 года

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ЦБ до конца года даст рекомендацию российским банкам возобновить публикацию регулярной отчетности по РСБУ с января 2023 года, при этом их убытки сократились, сообщил журналистам директор департамента банковского надзора и аналитики Банка России Александр Данилов в ходе форума «Финополис», передает корреспондент РБК.

«До конца года точно [дадим рекомендацию]. Хотим, чтобы раскрывали с нового года», — сказал Данилов. По его словам, кредитные организации должны будут вернуться к обязательному раскрытию отчетности по российским стандартам, публикация отчетов МСФО пока будет «правом банков». Требования к банкам по перечню предоставляемых отчетных форм тоже скорректируют.

«Там, скорее всего, будет [публикация] с какими-то изъятиями в части чувствительной информации, где есть санкционные риски. Но в целом раскрытие будет достаточным для того, чтобы все могли понимать, что происходит, и формировать мнение относительно финансовой устойчивости [банков]», — пояснил Данилов. Он уточнил, что данные оборотной ведомости на ежемесячной основе участники рынка тоже должны будут публиковать, но в агрегированном виде.

Запрет на публикацию отчетности для банков регулятор ввел в марте, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине, чтобы ограничить санкционные риски для кредитных организаций. С тех пор их финансовые результаты по РСБУ, которые до этого раскрывались ежемесячно, не были известны, банки остановили публикацию отчетности и по МСФО. Иногда они сообщали о прибыли или убытке в сокращенном виде: например, в июле глава «Открытия» Михаил Задорнов сообщал, что чистая прибыль банка по итогам полугодия составила 5,7 млрд руб. (в 9,4 раза меньше, чем за тот же период прошлого года), за десять месяцев — 28 млрд руб. по РСБУ. В сентябре председатель правления ВТБ Андрей Костин говорил, что в первом полугодии банк понес существенные убытки и, хотя в июле—августе вышел на прибыль, результаты за год будут хуже рекордного убытка 2009 года (порядка 60 млрд руб.). По итогам десяти месяцев ВТБ также показал убыток, но его размер не известен.

10 ноября о финансовых результатах за десять месяцев впервые с марта отчитался Сбербанк (в сокращенном виде, сама отчетность опубликована не была): чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд руб., а в октябре банк заработал 122,8 млрд руб. По сравнению с десятью месяцами прошлого года прибыль упала на 95%, но по итогам октября выросла на 12,4%.

В целом за полугодие банки получили чистый убыток в размере 1,5 трлн руб., говорил РБК первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин. До этого банковский сектор был убыточным только в некоторые месяцы кризисного 2015 года.

Данилов 11 ноября сообщил, что убыток «сократился довольно прилично»: «Просто тот убыток, который был вначале, в значительной степени был one off (сформирован за счет разовых факторов. — РБК) от переоценки валютной позиции, потому что в какой-то момент у ряда банков просто «разъехалась» валютная позиция, потому что невозможно было заключать сделки хеджирующие с иностранными контрагентами, и в результате балансовая позиция, которая была, которую они до этого закрывали, оказалась незакрытой. И плюс изменение курса резкое, которое произошло, оно повлияло; в дальнейшем такой большой динамики курса не было и банки, собственно говоря, зарабатывали тот финансовый результат, который у них был до вот этих разовых операций. Плюс резервов таких больших пока нет, потому что они еще будут вызревать. Понятно, что все не прекрасно, не хочется приукрашивать ситуацию, но шокового роста проблем нет».