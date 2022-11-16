Путин заявил, что банки «пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски»

Путин: банки «пьют кровь из пенсионеров до гробовой доски», это нужно прекращать

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Из-за выдачи небольших кредитов пенсионерам, многие из них становятся вечными должниками банков, которые «пьют из них кровь до гробовой доски», заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Прошу вас [главу Минэкономразвития Максима Решетникова] уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам, потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей, прямо до гробовой доски», — сказал Путин.

Необходимо прекратить такие случаи, расширив механизм внесудебного банкротства граждан, указал президент.

Решетников в ответ предложил повысить максимальную сумму долга для внесудебной процедуры банкротства до 1 млн руб., а минимальный размер долга снизить до 25 тыс. руб. «Кроме того, [предлагаем] предусмотреть возможность повторного использования внесудебного банкротства по истечении пяти лет (сейчас 10 лет. — РБК)», — добавил министр.

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