Deccan Heral узнал, что Индия скоро может начать принимать карты «Мир»

Deccan Heral: Индия и Россия могут вскоре взаимно признать платежные системы «Мир» и RuPay

Помимо этого, как отмечает газета, Индия и Россия продолжают переговоры о расширении использования национальных валют в двусторонних торговых расчетах, а также ведут дискуссию в рамках БРИКС о создании новой резервной валюты

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Карты российской платежной системы «Мир» в скором времени могут начать приниматься и обслуживаться в банкоматах и терминалах в Индии. Об этом со ссылкой на источники сообщает индийская газета Deccan Herald.

Как пишет издание, наряду с признанием системы «Мир» в Индии Россия «с большой долей вероятности» предпримет шаги для начала приема карт индийской платежной системы RuPay.

По данным газеты, эти вопросы обсуждались во время недавнего визита в Москву советника по нацбезопасности премьер-министра Индии Аджита Довала 17–18 августа. В ходе поездки он провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

На текущем этапе, пишет Deccan Herald, стороны обсуждают варианты взаимного внедрения сервисов межбанковских переводов — индийского Единого платежного интерфейса (Unified Payments Interface) и российской Системы быстрых платежей. Помимо этого, как отмечает газета, стороны продолжают переговоры о расширении использования национальных валют в двусторонних торговых расчетах, а также ведут дискуссию в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) о создании новой резервной валюты.

РБК направил запрос в АО «НСПК» и в пресс-центр Министерство промышленности и торговли.

Ранее о том, что Россия ведет переговоры с властями Индии по использованию российской платежной карты «Мир», сообщал замглавы МИД России Александр Панкин. «Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — пояснял он.

Читайте на РБК Pro Pro «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе Статьи Pro VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети Статьи Pro За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится За счет чего рубль достиг равновесия и как долго оно продлится Статьи Pro Миллиардер Игорь Рыбаков: «Когда тело в тонусе, то все кажется возможным» Миллиардер Игорь Рыбаков: «Когда тело в тонусе, то все кажется возможным» Статьи Pro Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Как вернуть деньги или товар, которые застряли в Европе Инструкции Pro Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань Статьи Pro Пять упражнений для красивой осанки Пять упражнений для красивой осанки Инструкции Pro Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Утопия на $1 млрд: что нужно знать о новом стартапе основателя WeWork Статьи

На сегодняшний день отечественной платежной системой можно пользоваться в 11 странах:

Абхазия,

Армения,

Белоруссия,

Вьетнам,

Казахстан,

Киргизия,

Таджикистан,

Турция,

Узбекистан,

Южная Корея,

Южная Осетия.

Еще минимум шесть стран, включая Иран, Мьянму, Нигерию, Бахрейн, Таиланд и Кубу, ранее допускали подключение к системе «Мир».