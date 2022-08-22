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Deccan Heral узнал, что Индия скоро может начать принимать карты «Мир»

Deccan Heral: Индия и Россия могут вскоре взаимно признать платежные системы «Мир» и RuPay
Помимо этого, как отмечает газета, Индия и Россия продолжают переговоры о расширении использования национальных валют в двусторонних торговых расчетах, а также ведут дискуссию в рамках БРИКС о создании новой резервной валюты
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Карты российской платежной системы «Мир» в скором времени могут начать приниматься и обслуживаться в банкоматах и терминалах в Индии. Об этом со ссылкой на источники сообщает индийская газета Deccan Herald.

Как пишет издание, наряду с признанием системы «Мир» в Индии Россия «с большой долей вероятности» предпримет шаги для начала приема карт индийской платежной системы RuPay.

По данным газеты, эти вопросы обсуждались во время недавнего визита в Москву советника по нацбезопасности премьер-министра Индии Аджита Довала 17–18 августа. В ходе поездки он провел переговоры с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым и главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

На текущем этапе, пишет Deccan Herald, стороны обсуждают варианты взаимного внедрения сервисов межбанковских переводов — индийского Единого платежного интерфейса (Unified Payments Interface) и российской Системы быстрых платежей. Помимо этого, как отмечает газета, стороны продолжают переговоры о расширении использования национальных валют в двусторонних торговых расчетах, а также ведут дискуссию в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) о создании новой резервной валюты.

РБК направил запрос в АО «НСПК» и в пресс-центр Министерство промышленности и торговли.

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Ранее о том, что Россия ведет переговоры с властями Индии по использованию российской платежной карты «Мир», сообщал замглавы МИД России Александр Панкин. «Необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем повысила приоритетность расширения географии использования карт «Мир». Ведем активную работу в этом направлении», — пояснял он.

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На сегодняшний день отечественной платежной системой можно пользоваться в 11 странах:

  • Абхазия,
  • Армения,
  • Белоруссия,
  • Вьетнам,
  • Казахстан,
  • Киргизия,
  • Таджикистан,
  • Турция,
  • Узбекистан,
  • Южная Корея,
  • Южная Осетия.

Еще минимум шесть стран, включая Иран, Мьянму, Нигерию, Бахрейн, Таиланд и Кубу, ранее допускали подключение к системе «Мир».

Национальная система платежных карт — оператор карт российской системы «Мир» — была создана в 2014 году, после введения западных санкций из-за присоединения Крыма. Банк России внедрял систему на случай отключения карт международных платежных систем. К 2022 году карты «Мир» принимали девять стран.

Также в России начали развивать российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналог SWIFT, позволяющий передавать финансовые сообщения внутри и за пределами России. Особенно актуальным это стало после того, как крупные российские банки (Сбербанк, ВТБ, ВЭБ.РФ и др.) отключили от SWIFT в рамках западных санкций.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
При участии
Анастасия Серова
Индия карта «Мир» платежная система Россия
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