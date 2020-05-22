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Антикризисные меры ,  
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В ЦБ допустили расширение режима кредитных каникул для россиян

Более гибкие условия получения отсрочек можно внедрить для автокредитов, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Но решение остается за правительством
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Условия предоставления кредитных каникул можно упростить для россиян, которые брали ссуды на покупку автомобилей, заявила во время онлайн-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Такое послабление целесообразно из-за относительно низкого уровня одобрения заявок граждан на реструктуризации и отсрочки по таким кредитам.

«Мы со своей стороны видим, что уровень одобрения кредитов по ипотеке самый высокий, по потребительским кредитам тоже достаточно высокий, около 70%, низкий по автокредитам. Если и обсуждать [расширение кредитных каникул], то по автокредитам», — сказала она. Глава ЦБ подчеркнула, что решение о расширении программы кредитных каникул — прерогатива правительства.

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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Если правительство будет готово это обсуждать, можно тогда смотреть, как это лучше сделать: предоставлять каникулы исходя из остатка задолженности, но это потребует изменений в законодательство, либо просто повышать первоначальную сумму долга, и это тогда компетенция правительства», — пояснила Набиуллина.

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Закон о кредитных каникулах для заемщиков-физлиц и компаний малого бизнеса был подписан президентом Владимиром Путиным 3 апреля. Согласно ему клиент банка, который из-за пандемии сел на длительный больничный, потерял работу или его доход упал более чем на 30%, может обратиться в банк за отсрочкой платежей по кредитам. Под действие 106-ФЗ попадают все виды розничных ссуд, но правительство установило лимиты на предельную сумму кредита. По потребкредитам сумма займа не должна превышать 250 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб., по автокредитам — 600 тыс. руб. Для ипотеки лимит составлял 1,5 млн руб., но потом был увеличен для заемщиков из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Дальнего Востока.

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Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Как россиянам одобряют кредитные каникулы

По данным Банка России на 19 мая, россияне подали в банки 1,8 млн обращений о реструктуризации взятых кредитов. Темпы подачи заявок замедляются, отметила Набиуллина. Она не уточнила, какая доля обращений приходится на автокредиты. В апреле уровень одобрения заявок на реструктуризацию и кредитные каникулы по ссудам на машины находился на уровне 7,4%, следует из данных ЦБ (pdf). Это намного ниже доли удовлетворенных заявок по другим видам розничных кредитов.

ЦБ также напомнил банкам, что они обязаны предоставлять кредитные каникулы по овердрафту — задолженности, которая возникает при перерасходе клиентом средств с расчетного счета. Закон распространяется и на этот вид кредитов, отметила Набиуллина.

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Фото: duma.gov.ru

«Что касается кредитных каникул по овердрафту, мы отправили недавно письмо информационное в кредитные организации, еще раз указывающее на то, что кредитные каникулы по овердрафту должны предоставляться по закону. И это относится и к физическим, и к юридическим лицам», — сообщила председатель Банка России.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, кредиты, антикризисные меры
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