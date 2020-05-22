В ЦБ допустили расширение режима кредитных каникул для россиян

Более гибкие условия получения отсрочек можно внедрить для автокредитов, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Но решение остается за правительством

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Условия предоставления кредитных каникул можно упростить для россиян, которые брали ссуды на покупку автомобилей, заявила во время онлайн-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Такое послабление целесообразно из-за относительно низкого уровня одобрения заявок граждан на реструктуризации и отсрочки по таким кредитам.

«Мы со своей стороны видим, что уровень одобрения кредитов по ипотеке самый высокий, по потребительским кредитам тоже достаточно высокий, около 70%, низкий по автокредитам. Если и обсуждать [расширение кредитных каникул], то по автокредитам», — сказала она. Глава ЦБ подчеркнула, что решение о расширении программы кредитных каникул — прерогатива правительства.

«Если правительство будет готово это обсуждать, можно тогда смотреть, как это лучше сделать: предоставлять каникулы исходя из остатка задолженности, но это потребует изменений в законодательство, либо просто повышать первоначальную сумму долга, и это тогда компетенция правительства», — пояснила Набиуллина.