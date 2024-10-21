Эксперты предсказали возврат ключевой ставки ЦБ к историческому максимуму
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысит ключевую ставку с 19 до 20%, считают большинство участников консенсус-прогноза РБК — аналитиков крупных российских банков и инвестиционных компаний.
Повышение ставки на 100 б.п. прогнозируют 24 из 30 экспертов. Еще шесть участников консенсус-прогноза считают, что ЦБ выберет шаг в 200 б.п. и повысит ставку сразу до 21%. Несколько аналитиков назвали в качестве альтернативного сценария вариант с повышением ставки до 22%. «На столе» формально будет вариант сохранения ставки, но при этом серьезно рассматриваться он не будет, не исключает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
Сам Банк России в преддверии заседания по ключевой ставке давал рынку достаточно жесткие сигналы. «Но, конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы — они во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку», — отмечала Эльвира Набиуллина за полторы недели до октябрьского заседания.
Уровня 20% ставка достигала в конце февраля 2022 года, после начала военной операции на Украине и заморозки золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Но уже весной регулятор перешел к смягчению политики. В этот раз ситуация выглядит по-другому — к значению 20% Банк России приходит постепенно, а скорого снижения ставки не обещает.
Какие данные указывают на возможное повышение ставки
Текущие темпы инфляции все еще остаются высокими. Инфляция за сентябрь составила 0,48 против 0,2% за август, а с начала года цены выросли на 5,78%, что выше 4,6% в январе—сентябре 2023 года, говорит начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики «РСХБ Управление активами» Павел Паевский. Годовая инфляция (сентябрь 2023-го к сентябрю 2024-го) при этом замедлилась с 9,05 (август) до 8,63%. «Для достижения прогноза правительства по инфляции в 7,3% на 2024 год рост цен в четвертом квартале не должен превышать 1,5%, что эквивалентно чуть менее 0,5% в месяц», — продолжает Паевский. Поэтому ЦБ повысит ставку до 20%, считает он.
С учетом сезонной корректировки текущие темпы прироста цен в сентябре были еще больше — 9,8% в пересчете на год против 7,5% в августе, указано в обзоре ЦБ о динамике потребительских цен. По характеристике ЦБ это является «очень высокими темпами», поэтому регулятор будет повышать ставку сразу до 21%, считает главный экономист группы ВТБ Родион Латыпов.
В октябре сильно повысились инфляционные ожидания населения и предприятий, отмечает старший экономист инвестбанка «Синара» Сергей Коныгин. Согласно опросу «инФОМ», который проводится по заказу ЦБ, в октябре ожидаемая населением инфляция достигла 13,4%, что является максимумом с начала 2024 года. Ценовые ожидания предприятий в октябре повысились на 1,6 п., до 23,3 п., говорится в обзоре ЦБ. Синхронное повышение обоих показателей — важный сигнал для Банка России, что в будущем денежно-кредитная политика не может привести инфляцию к цели, отмечает Коныгин. Для этого требуется повышение ставки и ЦБ будет выбирать между вариантами 20 и 21%, продолжает эксперт. По его мнению, предпочтительным выглядит шаг в 200 б.п.
Остается напряженной ситуация с безработицей и ростом зарплат, которые являются проинфляционными факторами, говорит главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Безработица в августе третий месяц подряд осталась на историческом минимуме 2,4%, говорит эксперт. «Рост зарплат в июле снова ускорился до 18% год к году после 15,3% в июне. Граждане больше зарабатывают и больше тратят, предложение товаров и услуг не успевает за спросом, что выливается в повышенный рост цен», — отмечает Васильев.
Пока не наблюдается замедление кредитования, продолжает Паевский. Быстрее всего растет корпоративное кредитование: по итогам сентября его портфель вырос на 2% (в августе — на 1,9%), указывал ЦБ в аналитическом материале «О развитии банковского сектора». Ипотека в сентябре выросла умеренно — на 0,9%, как и в августе, отмечает регулятор. При этом существенно замедлился темп роста потребительского кредитования — с 1,3 (август 2024-го) до 0,7%. Скорее всего, ставка действует сейчас на разгон кредита у тех заемщиков, кто вынужден и продолжать инвестиционные программы, и платить высокие проценты по кредитам, — например, это госкомпании и строительный сектор, говорит экономист, автор телеграм-канала Truevalue Виктор Тунев. Эксперт считает, что ставку можно оставить и на уровне 19%, но ЦБ примет решение о повышении до 20%.
Проинфляционным фактором остается и ослабление рубля, добавляет руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая. В сентябре он потерял 1,7% к доллару США и сразу 9,9% к китайскому юаню, указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. В октябре ситуация не изменилась, рубль продолжил ослабляться к корзине основных валют.
Систематическое повышение ключевой ставки Банком России начиная с июля 2023 года, как ни странно, не смогло побороть инфляцию, констатирует директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков. В июле 2023 года, когда ЦБ впервые прибег к повышению ключевой ставки, уровень инфляции составлял 4,3% год к году, с тех пор ставка выросла до 19% годовых, но инфляция выросла тоже, констатирует эксперт. Такая динамика инфляции говорит о том, что повышение ключевой ставки как инструмент денежно-кредитной политики в современных российских условиях оказалось не вполне эффективным средством в борьбе с ростом цен, но ужесточение монетарных условий оказывает определенный эффект на темп прироста такого важнейшего показателя, как денежная масса, который впоследствии определяет уровень инфляции, говорит Голубков. Он прогнозирует повышение до 20%.
Как может повлиять на решение ЦБ проект бюджета
Параметры бюджета на ближайшую трехлетку — важный фактор при принятии решений по денежно-кредитной политике, неоднократно заявляли в ЦБ. «Изменение структуры и объема расходов и доходов, дефицит и скорость нормализации бюджетной политики оказывают сильное влияние на спрос и, следовательно, на наши решения», — говорила Эльвира Набиуллина в сентябре.
Проект бюджета, а также ряд сопутствующих законопроектов «бюджетного пакета» был внесен в Государственную думу в конце сентября. Зампред ЦБ Алексей Заботкин ранее прокомментировал заложенные в документы расширение бюджетного дефицита на 2024 год (3,296 трлн против 2,12 трлн руб., запланированных ранее) и более значительную индексацию тарифов ЖКХ, чем предполагалось ранее (11,9% с 1 июля 2025 года). Заботкин отмечал, что ЦБ будет учитывать оба фактора при обновлении своего среднесрочного прогноза в октябре.
Эти же факторы будут влиять и на решения ЦБ по ключевой ставке на заседании в октябре, полагают эксперты. Также дополнительным фактором давления будет повысившийся с 1 октября утилизационный сбор на автомобили. Инфляция в последнее время находится в коридоре 6–8% с сезонной корректировкой, предельная реальная ставка получается уже сейчас не менее 11%, а средняя — не меньше 8%, и этого достаточно, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% в течение 12 месяцев, говорит главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Но индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий с учетом роста утильсбора будет давать 1,5–2 п.п. к инфляции следующего года, продолжает эксперт. «Таким образом, Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4, а к 2% в течение пяти кварталов. Для компенсации дополнительных 2 п.п. требуется дополнительное повышение ставки еще на 3–4 п.п., исходя из лагов действия денежно-кредитной политики», — приводит расчеты эксперт. По мнению Федорова, ЦБ в октябре повысит ставку до 20%.
По оценке директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова, суммарный вклад решений по ЖКХ и утильсбору в инфляцию будущего года — порядка 1 п.п. годовых темпов. Это могло быть не полностью учтено в предыдущих ожиданиях ЦБ о динамике цен, поэтому регулятор в октябре будет повышать ставку до 20% годовых. Старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин считает, что, для того чтобы компенсировать проинфляционные эффекты со стороны расширения дефицита бюджета более высокой, чем ожидалось, индексации тарифов и утильсбора, ЦБ в октябре повысит ставку сразу до 21%.
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