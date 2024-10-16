Опрошенные ЦБ аналитики снова ухудшили прогнозы по рублю и инфляции

Участники макроопроса ЦБ снова ухудшили свои прогнозы по рублю на 2024 год — с 90,4 до 91,1 за доллар. Они ожидают более высокой инфляции и более высокой ключевой ставки

Фото: Андрей Любимов / РБК

Аналитики крупнейших российских банков и инвесткомпаний, участвующие в макроэкономическом опросе Банка России, ухудшили прогноз по курсу рубля на 2024-й и последующие три года, следует из данных, опубликованных регулятором.

Эксперты считают, что в 2024 году доллар будет стоить 91,2 руб. «[Этот прогноз] предполагает средний курс в октябре—декабре 2024 года 94,2 руб. за доллар», — говорится в материалах ЦБ. В сентябрьском макроопросе аналитики закладывали прогноз в 90,4 руб. за доллар на 2024 год.

Также эксперты пересмотрели свои ожидания по курсу на ближайшие три года. В 2025 году они ожидают доллар по 95 руб. (ранее — 94,4 руб.), в 2026-м — 97,5 (ранее — 96,4 руб.), в 2027-м — 99,7 руб. (ранее — 98,9 руб.).

Ранее свои прогнозы по курсу представило Минэкономразвития. Там ожидают, что в 2024 году курс доллара будет 93,8 руб., а в 2026 году — 100 руб. за доллар.

Также опрошенные ЦБ аналитики значительно ухудшили свои прогнозы по инфляции. В сентябре они считали, что инфляция на конец года составит 7,3%, в октябрьском прогнозе заложено уже 7,7%. К цели в 4%, которую таргетирует ЦБ, инфляция придет в 2026 году, полагают эксперты. По прогнозу самого регулятора, инфляция в 2024 году будет в коридоре 6,5–7%, а к цели в 4% она придет уже в 2025 году.

Кроме того, участники опроса скорректировали свои ожидания относительно ключевой ставки ЦБ. По их мнению, среднее значение ставки в 2024 году составит 17,3% (ранее — 17,1%). Этот прогноз предполагает, что в октябре—декабре 2024 года средняя ключевая ставка составит 20% годовых, говорится в пояснениях ЦБ. В 2025 году среднее значение ставки составит 18% против прогноза в 16,1%, озвученного в сентябре. Однозначной ставка будет только в 2027 году: аналитики ожидают ее среднего значения на уровне 9% (ранее — 8,6%).

В октябрьском прогнозе экспертов также закладывается более быстрый рост зарплат в 2024 году — плюс 17,2% против 16% в сентябре и более низкая безработица — 2,5% против 2,6%. В большую сторону скорректированы ожидания экспертов и по росту ВВП — 3,7% против 3,6% по итогам года. Также они закладывают более дешевую нефть — $81 за баррель против $82 месяцем ранее.

В сентябре рубль продолжил ослабляться и потерял 1,7% к доллару США и сразу 9,9% к китайскому юаню (в августе рубль ослаб относительно доллара США на 5,6%, относительно юаня — на 1,8%), указывал ЦБ в обзоре рисков финансовых рынков. «Такая динамика наблюдалась на фоне изменения структуры валютных торгов и перестройки каналов расчетов», — объяснял регулятор. С июня 2024 года на Московской бирже остановлены торги долларом и евро из-за блокирующих санкций США, введенных в отношении площадки и ее структур (Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра). Юань продолжает торговаться на бирже, но на внутреннем рынке наблюдался существенный дефицит китайской валюты, связанный, по мнению экспертов, со снижением потока валютной выручки от экспортеров на фоне усложнения трансграничных расчетов.

В октябре ситуация с курсами не изменилась, рубль продолжил ослабляться к корзине основных валют. С начала месяца он потерял 4,4% к доллару, 1,8% к евро и 2,6% к юаню, следует из данных по официальному курсу, рассчитанному Банком России.