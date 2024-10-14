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В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки в октябре

Зампред ЦБ Заботкин: в октябре ключевую ставку могут вновь повысить
Заботкин заявил, что в ЦБ допускают повышение ставки, но не уточнил, насколько. Он привел в пример ситуацию в Турции, где снижение ставки сильно ухудшило состояние экономики
Алексей Заботкин
Алексей Заботкин (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Банк России может вновь повысить ключевую ставку на следующем заседании совета директоров в октябре, предположил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

«Мы допускаем повышение ставки на ближайшем заседании, допускаем возможность», — сказал он.

Говоря о повышении или понижении ключевой ставки, Заботкин напомнил о ситуации, которая произошла в Турции в конце 2021-го — начале 2022 года, передает корреспондент РБК. Он отметил, что инфляция в Турции тогда была 10%, поэтому ключевую ставку опустили с 20 до 10%.

«После этого инфляция стала 70%. Пользы это никому не принесло. И в итоге в середине прошлого года пришлось ставку поднять до 50% и принять еще огромное количество жестких решений на стороне бюджета, на стороне регулирования финансового сектора», — отметил Заботкин.

Зампред ЦБ добавил, что сейчас годовая инфляция в Турции снизилась до 49%. «Текущие темпы роста цен там порядка 3% в месяц. Это тоже много, но это показывает, что ставка 50% гораздо более благотворно влияет на инфляцию в их условиях, чем ставка 10%», — заключил Заботкин.

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О возможном повышении ключевой ставки глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила еще в сентябре. Тогда она сказала, что регулятор повысил ставку до 19% и не исключает дальнейшего повышения.

13 сентября ЦБ поднял ключевую ставку с 18 до 19%. Для снижения инфляционных рисков требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. На среднесрочном горизонте «баланс рисков для инфляции существенно смещен в сторону проинфляционных», добавил ЦБ.

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