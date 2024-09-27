В ВТБ описали сценарий с ростом ключевой ставки до 23%

Если инфляция в 2025 году составит 8%, ЦБ может повысить ставку «под 23%», считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Другие эксперты не исключают ставку выше 20%, но считают это маловероятным сценарием

Дмитрий Пьянов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Если инфляция будет приближаться к 8% в следующем году, ключевая ставка может быть повышена до 23%, сказал журналистам первый заместитель президента — председателя правления и финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Основным сценарием для банка на следующий год является инфляция в 6% и средняя ставка в 19%, отметил он, но на практике рост цен может составить и 4, и 8%. В первом случае средняя ставка по году может составить 11%, а во втором может быть и под 23%, считает Пьянов.

При этом ключевая ставка может побить свой нынешний рекорд (20%) уже до конца 2024 года, допустил первый зампред ВТБ. До такого уровня регулятор экстренно поднял ее в конце февраля 2022 года, но вскоре перешел к смягчению политики.

Почему ставка может побить исторический рекорд

Основными аргументами в пользу прогноза по инфляции в 6% на следующий год стали отсутствие значимых улучшений на рынке труда и продолжающийся двузначный рост номинальных заработных плат, объяснил Пьянов. Еще один довод — мягкие параметры бюджета: «Последний раз, когда наблюдалась инфляция в таргете ЦБ (4%. — РБК), это был более сбалансированный бюджет с ценой нефти баланса $40 за баррель. Сейчас бюджет имеет цену нефти, балансирующую гораздо выше, выше даже, чем $60 за баррель. Мы считаем, это около $80. При таком значительно более мягком бюджете и сложном рынке труда мы не видим значимых помощников для Центрального банка для обуздания инфляции в 2025 году». На ближайшем заседании ЦБ 25 октября основной интригой будет именно взгляд ЦБ на бюджет, указал Пьянов.

Он ожидает роста ставки в октябре в связи с жесткими сигналами самого регулятора. «Когда ЦБ говорит, что на следующем заседании будет рассматривать повышение ключевой ставки, в 100% случаев происходило повышение ключевой ставки. Поэтому, по сути, мы все с большими ожиданиями смотрим на 25 октября», — заключил Пьянов.

Опрошенные РБК аналитики тоже ожидают повышения ставки ЦБ, в том числе на заседании в октябре, но преодоление исторического максимума в 20% оценивают как маловероятное.

«Последние данные по недельной инфляции оказались относительно позитивными, поэтому об исторических рекордах я не спешил бы говорить, но повышение ставки еще на 1 п. п. на ближайшем заседании для придания импульса понижения траектории инфляции я не исключаю», — говорит руководитель управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. Ставка выше 20% возможна при устойчивом ускорении инфляции, но пока его не наблюдается, продолжает эксперт. «Скорее, наоборот: видим пусть и не очень сильное, но позитивное влияние роста ставки», — отмечает Ванин.

«На наш взгляд, необходимости в повышении ключевой ставки выше 20% (к которым ЦБ уже подготовил рынок) сейчас нет, а с учетом признаков замедления роста экономики ужесточение ДКП до рекордных за последние 10 лет значений ключевой ставки (как в номинальном, так и в реальном выражении) увеличивает риски избыточного «охлаждения» экономики, одним из последствий которого может стать рецессия или стагфляция. Тем не менее ЦБ вынужден внимательно относиться к инфляционным рискам, в том числе с учетом возможных крупных бюджетных расходов в конце этого года и в первом квартале 2025-го (если повторится история 2023/2024 года с масштабным авансовым финансированием госконтрактов в начале года)», — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

С тем, что 20% будет потолком ставки, согласен и главный экономист «Ренессанс Капитала» Олег Кузьмин. «Мы согласны, что есть риски более высокой ставки, однако без сценария кризиса и существенного падения цен на энергоносители мы не видим ставку значимо выше этого уровня», — отмечает он.

Такой же прогноз дает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Ставка выше 20% скорее рисковый сценарий, отмечает эксперт. Он возможен при двух факторах, продолжает Кулагин: во-первых, если случится ослабление курса рубля на фоне падения цен на нефть из-за ввязывания ОПЕК+ в гонку по добыче нефти с США. Во-вторых, при слишком мягкой бюджетной политике (росте расходов бюджета) на 2025 год, заключает эксперт. Как сообщал премьер-министр Михаил Мишустин, расходы федерального бюджета на 2025 год запланированы на уровне 41,5 трлн руб., что на 9% выше 2024 года. При этом ожидается рост доходов на 12%, до 40,3 трлн руб., и сужение дефицита до 0,5% ВВП (в 2024-м — около 1% ВВП).