Власти предложили «пошаговую» индексацию утильсбора на машины и автобусы

Власти сформулировали параметры «пошаговой» индексации утильсбора на автомобили, автобусы и спецтехнику на период до 2030 года. Новый подход должен учитывать интересы и потребителей, и производителей, считают в Минпромторге

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Правительство планирует установить пошаговую ежегодную индексацию утилизационного сбора на автомобили, автобусы и отдельные позиции спецтехники на период до 2030 года, рассказали два источника РБК, знакомых с текстом соответствующего проекта постановления правительства. Планы по изменению расчетов подтвердили в Минпромторге.

По словам источников РБК, индексация утилизационного сбора предусмотрена только на те виды техники, производство которых освоено на территориях России и Белоруссии. Принятие положений, предусмотренных проектом постановления, не окажет влияния на ее стоимость благодаря мерам государственной поддержки», — цитирует документ один из источников.

«Утилизационный сбор — это разовый платеж, и предлагаемая индексация не затрагивает те автомобили, которые уже находятся в эксплуатации в России, — поясняет РБК Альберт Каримов, замминистра промышленности и торговли. — Поэтапная индексация утилизационного сбора рассматривается для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов, а также некоторых видов дорожно-строительной техники».

По его словам, параметры утилизационного сбора могут корректироваться в зависимости от того, освоено ли в России и союзных государствах производство определенных видов техники и способно ли оно закрыть потребности внутреннего рынка: «По каждому сегменту техники в новом проекте учтены сроки, которые необходимы нашим производителям, чтобы выйти на достаточные для этого мощности».

Как считается утильсбор и как он изменится

Первый формат утилизационного сбора появился в России в 2009 году — тогда владелец старой машины мог сдать ее на переработку в обмен на сертификат на 50 тысяч рублей. В 2012 году утилизационный сбор был введен для импортеров автомобилей (как физлиц, так и компаний). Тогда это объяснялось необходимостью защиты от резкого роста объема ввоза подержанных иномарок, не отвечающих экологическим требованиям. Но такое решение не поддержал Евросоюз, посчитав мерой дискриминационной по отношению к ее производителем и даже обратился с иском против России во Всемирную торговую организацию. Как итог, необходимость уплаты утильбора распространилась и на российские производства (одновременно с этим были введены субсидии, сопоставимые с размером сбора).

Размер ставок периодически пересматривается. Последнее изменение — с 1 июля 2024 года — коснулось некоторых категорий спецтехники, включая самосвалы и тяжелые бульдозеры. «Здесь важно учитывать, что индексация утилизационного сбора не формирует предпосылок для увеличения стоимости отечественной дорожно-строительной техники, поскольку российским производителям доступен комплекс мер господдержки, — отмечает Альберт Каримов. — После изменений, вступивших в силу 1 июля, можно сказать, что колебания цен не зафиксированы. Только на отдельные модели по отношению к началу года рост составил не более 2%, что было связано, в первую очередь, с макроэкономическими факторами — годовой инфляцией, которая в июне достигла 8,59%, ключевой ставкой, последствиями санкционного давления».

Утильсбор рассчитывается исходя из базовых ставок в 20 тысяч рублей (для легковых автомобилей) и 150 тыс рублей (для практически всех остальных категорий транспортных средств). Финальный размер платежа определяется возрастом авто (на машины от трех лет ставка значительно выше) и соответствующим коэффициентом к базовой ставке. Например, за новый электромобиль (или с гибридным двигателем) с объемом двигателя до 3 тыс куб. см владелец-физическое лицо платит утильсбор исходя из коэффициента 0,17 или 3,4 тыс рублей. Согласно проекту постановления, для такого типа автомобилей коэффициент остается таким же и к 2030 году.

Исходя из документа, изменения к 2030 году планируется ввести для новых автомобилей следующего типа:

транспортные средства с электродвигателями , в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа — расчетный коэффициент увеличивается с 1,63 в 2024 году до 58,62 к 2030-ому;

, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа — расчетный коэффициент увеличивается с 1,63 в 2024 году до 58,62 к 2030-ому; транспортные средства с рабочим объемом двигателя 1-2 тыс куб. см — коэффициент увеличится с 27,81 до 58,62; 3-3,5 тыс куб. см — с 89,73 до 189,17; для машин свыше 3,5 тыс куб. см — с 114,26 до 240,89;

коэффициент увеличится с 27,81 до 58,62; — с 89,73 до 189,17; для машин — с 114,26 до 240,89; грузовики массой 12-20 тонн — коэффициент увеличится с 9,57 до 16,96; седельные тягачи массой 12-20 тонн — рост с 16,39 до 29,03;

массой 12-20 тонн — коэффициент увеличится с 9,57 до 16,96; массой 12-20 тонн — рост с 16,39 до 29,03; автобусы с электродвигателями — коэффициент увеличится с 17 до 30,2;

с электродвигателями — коэффициент увеличится с 17 до 30,2; полуприцепы — с 7,4 до 15,6.

«Доля некоторых видов специализированной строительно-дорожной техники отечественного производства на внутреннем рынке остается низкой», говорит один из источников РБК, знакомый с расчетами Минпромторга. По его словам, «министерство проработало с отдельными российскими производителями возможность инвестирования в создание производств соответствующих видов техники посредством заключения специальных инвестконтрактов, в которых будут зафиксированы в том числе их обязательства по ежегодному наращиванию объемов производства». «В этой связи, предлагается в 2024 году предусмотреть отложенную индексацию коэффициентов утилизационного сбора на эти машины, имея в виду принятие в 2024 году решения по индексации утилизационного сбора с момента, когда доля российской техники на внутреннем рынке будет преобладающей (предварительно начиная с 2026 года), — объясняет он. — Далее в отношении данной продукции проектом постановления также предлагается ввести ежегодную пошаговую индексацию».

Альберт Каримов сказал РБК, что новые параметры утильсбора с долгосрочной шкалой индексации до 2030 года будут вынесены на общественное обсуждение, «чтобы при принятии решения руководствоваться мнениями широкого круга участников рынка, экспертов, отраслевых ассоциаций».