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Власти заложили в бюджет индексацию тарифов ЖКХ

Согласно прогнозу социально-экономического развития, с 1 июля 2025 года тарифы будут в среднем проиндексированы на 11,9%, с 1 июля 2026-го — на 5,4%, с 1 июля 2027-го — на 4,8%. ФАС пообещала, что проконтролирует рост тарифов
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Индексация тарифов ЖКХ c 1 июля 2025 года составит в среднем 11,9%, следует из прогноза социально-экономического развития на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Согласно прогнозу, с 1 июля 2026 года тарифы будут в среднем проиндексированы на 5,4%, с 1 июля 2027-го — на 4,8%.

В 2025 году индексация тарифов за коммунальные услуги «будет формироваться от прогнозируемой инфляции и темпов изменения цен (тарифов) в сфере газоснабжения и в электроэнергетике», поясняется в прогнозе.

«Кроме того, в период 2025–2027 годов при утверждении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для ресурсоснабжающих организаций будет сформирована дополнительная выручка под реализацию инвестиционных программ и проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры (дополнительно 1,5% к выручке ежегодно)», — говорится в нем.

Рост тарифов на газ с 1 июля 2025 года, как ожидается, составит 10,3%, с 1 июля 2026-го — 4,3%, с 1 июля 2027-го — 4%. Тарифы на электроэнергию с 1 июля 2025 года, как прогнозируется, вырастут на 12,6%, с 1 июля 2026-го — на 5,2%, с 1 июля 2027-го — на 4%.

Индексация тарифов на дальние пассажирские перевозки составит с 1 января 2025 года — 11,6%, с 1 января 2026-го — 11,4%, с 1 января 2027-го — 5,9%.

Росстат оценил вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию
Экономика
Фото:Роман Храмовник / ТАСС

В Минстрое отметили, что индексация тарифов ЖКХ является «регулярной ежегодной процедурой» и осуществляется «в рамках инфляции на основании показателей и параметров, определенных в прогнозе социально-экономического развития» страны. В первую очередь она направлена «на учет изменения стоимости ресурсов и технологическое обновление коммунальных объектов, развитие и модернизацию прилегающих к ним инженерных сетей, а также оптимизацию тарифных решений», заявили в ведомстве. Например, при обслуживании и эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства учитываются изменения стоимости реагентов для очистки воды.

В пресс-службе Минэнерго заявили, что параметры индексации сформированы исходя из необходимости дополнительного объема финансирования инвестиционных программ электросетевых и генерирующих компаний, в том числе в условиях роста стоимости оборудования, в целях обеспечения надежного и качественного энергоснабжения граждан. Другой фактор — необходимость учета в цене за электроэнергию роста цен на топливо, включая индексацию тарифов в газоснабжении в целях реализации президентской программы по социальной газификации;

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что проконтролирует рост тарифов. Для каждого региона устанавливаются свой индекс платы граждан за ЖКХ и допустимое отклонение от утвержденного правительством индекса, напомнили там.

В антимонопольной службе также отметили, что значительные объемы электроэнергии приобретаются по льготным тарифам для населения в коммерческих целях, в том числе для серого майнинга. «В настоящее время ведомство уже подготовило проекты документов, которые содержат действенные стимулы для борьбы с этими проявлениями. В результате серые майнеры будут платить за электроэнергию по экономически обоснованным тарифам, а не по льготным для населения, что приведет к сокращению нагрузки на добросовестный бизнес и бюджетные организации», — говорится в сообщении ФАС.

1 июля впервые за полтора года в России проиндексировали тарифы ЖКХ — они выросли в среднем на 9,8%. В 2022 году тарифы увеличили дважды: в июле и декабре, поэтому летом 2023 года индексацию не проводили.

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Теги
Елена Чернышова
ЖКХ тарифы индексация госбюджет
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